2018 Peugeot 508 modeli Cenevre'de tanıtılabilir

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Fransız otomobil devi, şimdiye dek 2008, 3008, ve 5008 modellerinde yaptığı değişimlerle SUV ve compact SUV pazarında elini oldukça güçlendirdi. Yeni mimarisi ve tasarım anlayışıyla büyük bir ivme yakalayan Peugeot, bu başarısını sedan pazarında yeni 508 modeliyle sürdürüp sedan otomobillere olan ilgiyi yeniden alevlendirmeyi hedefliyor.

Cenevre'de tanıtılacak

Üreticinin yeni nesil sedanı 508 üzerinde çalıştığı zaten daha önce sızan fotoğraflardan biliniyor. Ancak, şirkete oldukça yakın bir kaynaktan gelen bilgiye göre araç 6 Mart’ta kapılarını açacak 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak ve şimdiki modelden oldukça farklı bir görünüme sahip olacak.

Yarı otonom sistem olabilir

Cenevre’de tanıtılacak pek çok araç hakkında fikir sahibi olmamıza rağmen, Peugeot’dan yeni 508’in tasarımı veya eklenecek teknolojiler konusunda hiçbir açıklama gelmedi. Yalnızca, 2015 yılında PSA CEO’su tarafından yeni araçta otomatik direksiyon ve frenleme gibi özelliklere sahip olan yarı otonom bir sistemin bulunacağı açıklanmıştı.

Daha önce sızdırılan görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla, yeni 508 coupe benzeri arkaya doğru eğimli bir çattı hattına sahip olacak. Ayrıca, aracın 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Instinct konseptinden de özellikle ön farların dahil olduğu bazı tasarım ipuçları taşıyacağı düşünülüyor. Arka tarafta ise muhtemelen SUV modellerde kullanılan stop lambası grubu 508’e uyarlanacak.

Station wagon versiyonu da gelebilir

Yeni nesil 508 modeli, PSA’nın daha önceki PF3 platformundan 3008 ve 5008 gibi yeni nesil modellerin de mimarisinin temelini oluşturan EMP2 platformuna transfer olacak. Sedanla birlikte station wagon versiyonunun da tanıtılmasını beklediğimiz aracın SUV kardeşlerine benzerliği bununla da sınırlı kalmayacak. Kaputun altında da bu modellerde bulunan 1.2 litre turbo benzinli, 1.6 ve 2.0 litre turbo dizel motorları yelpazesinde bulunduracağı düşünülüyor. Ayrıca yelpazede bir plug-in hybrid motorun bulunması da bekleniyor.

Peugeot 508 modeli dönüşümünü tamamladıktan sonra Volkswagen Passat, Ford Mondeo ve Opel Insignia gibi rakiplerle karşılaşacak.





http://europe.autonews.com/article/20180209/ANE/180129818/peugeot-seeks-boost-for-508-with-fresh-styling-more-advanced-tech