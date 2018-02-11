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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018 Peugeot 508 modeli Cenevre'de tanıtılabilir

SUV modellerini çoğaltarak bu pazardaki elini güçlendiren Peugeot, sedan tarafını unutmadığını da yeni nesil 508 ile gösterecek. Şirkete yakın kaynaktan gelen bilgiye göre araç Cenevre'de tanıtılacak.
1 yıl
4,8b
1
47
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Peugeot 508 modeli Cenevre'de tanıtılabilir
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Fransız otomobil devi, şimdiye dek 2008, 3008, ve 5008 modellerinde yaptığı değişimlerle SUV ve compact SUV pazarında elini oldukça güçlendirdi. Yeni mimarisi ve tasarım anlayışıyla büyük bir ivme yakalayan Peugeot, bu başarısını sedan pazarında yeni 508 modeliyle sürdürüp sedan otomobillere olan ilgiyi yeniden alevlendirmeyi hedefliyor.

Cenevre'de tanıtılacak 

Üreticinin yeni nesil sedanı 508 üzerinde çalıştığı zaten daha önce sızan fotoğraflardan biliniyor. Ancak, şirkete oldukça yakın bir kaynaktan gelen bilgiye göre araç 6 Mart’ta kapılarını açacak 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak ve şimdiki modelden oldukça farklı bir görünüme sahip olacak.

Yarı otonom sistem olabilir 

Cenevre’de tanıtılacak pek çok araç hakkında fikir sahibi olmamıza rağmen, Peugeot’dan yeni 508’in tasarımı veya eklenecek teknolojiler konusunda hiçbir açıklama gelmedi. Yalnızca, 2015 yılında PSA CEO’su tarafından yeni araçta otomatik direksiyon ve frenleme gibi özelliklere sahip olan yarı otonom bir sistemin bulunacağı açıklanmıştı.

Daha önce sızdırılan görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla, yeni 508 coupe benzeri arkaya doğru eğimli bir çattı hattına sahip olacak. Ayrıca, aracın 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Instinct konseptinden de özellikle ön farların dahil olduğu bazı tasarım ipuçları taşıyacağı düşünülüyor. Arka tarafta ise muhtemelen SUV modellerde kullanılan stop lambası grubu 508’e uyarlanacak.

Station wagon versiyonu da gelebilir 

Yeni nesil 508 modeli, PSA’nın daha önceki PF3 platformundan 3008 ve 5008 gibi yeni nesil modellerin de mimarisinin temelini oluşturan EMP2 platformuna transfer olacak. Sedanla birlikte station wagon versiyonunun da tanıtılmasını beklediğimiz aracın SUV kardeşlerine benzerliği bununla da sınırlı kalmayacak. Kaputun altında da bu modellerde bulunan 1.2 litre turbo benzinli, 1.6 ve 2.0 litre turbo dizel motorları yelpazesinde bulunduracağı düşünülüyor. Ayrıca yelpazede bir plug-in hybrid motorun bulunması da bekleniyor.

Peugeot 508 modeli dönüşümünü tamamladıktan sonra Volkswagen Passat, Ford Mondeo ve Opel Insignia gibi rakiplerle karşılaşacak.



http://europe.autonews.com/article/20180209/ANE/180129818/peugeot-seeks-boost-for-508-with-fresh-styling-more-advanced-tech Yorum Yaz
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t821926 1 yıl en beğenilen
Fransızların D sınıfında tutunup tutunamadığı bakış açısına göre değişir. Satış adetleri söz konusuysa tutunamadığı söylenebilir. Ancak konu süreklilik ise Fransızlar uzun süredir D sınıfında araç üretiyorlar. D sınıfında araç tasarlamak,üretmek başlı başına bir iş. Ta Renault 25'ten beri (Renault 25'i D sınıfı olarak hatırlıyorum.) Safrane, Laguna, Talisman, Peugeot 406-407,508, Citröen C5 bence gayet alınabilecek araçlardı.
Ayrıca günümüzde E sınıfının altındaki araçlarda marka fark etmeksizin büyük farklar olduğunu zannetmiyorum. Passat'tan da artık insanlar biraz sıkılır diye umuyorum. BMW 318i Sedanın 205.000, C 180 'in 221.000 olduğu günümüzde 200.000 lira altında dolu bir İnsignia, Talisman bence daha alınabilir özellikte.
Fransızların D sınıfında tutunup tutunamadığı bakış açısına göre değişir. Satış adetleri söz konusuysa tutunamadığı söylenebilir. Ancak konu süreklilik ise ...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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haberelectro 1 yıl
Fransizlar D segmente tutunamadi gitti. Talismani gorduk bunun da akibeti oyle olur.
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hakankaran 1 yıl
3008 vizyonunda bir arac olacaksa bu sefer gol olur diyorum
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Prometheus-25 1 yıl
Önü Arteon'u andırıyor
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behram40 1 yıl
Kasayı yürütürken,ağzınızı kulaklarınıza getirecek,1.6 ve aşağısı motor-şanzıman birlikteliği uyumlu(ki EAT 6 var,hdi var,turbo benzinli güçlü motor var.Eat 8 de gelecek deniyor),rakiplerinden daha cazip fiyatlı da olursa niçin almayayım.Passat babamın oğlu mu?
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turkeril 1 yıl
EVet ön far grubu tasarımından kaynaklı bi eğretilik görünse de genel anlamda baya iddialı olmuş.
Her türlü gideri var, tutmazsa da 2. eli beklenir
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rst78 1 yıl
Gündüz ledleri umarım resimlerdeki gibi olmaz.
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haberelectro 1 yıl
D segment havası yok rapid gibi durmuş. Ön farlar sanayide takılmış ucuz modifiyeler gibi. Merceklerin duruşu berbat. Arkası son kasa lancer e benziyor orayı da sevmedim. Kabin SUV havasında sedan gibi değil. Havalandırmalar bi garip. Kısacası olmamış pejo.
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babıesrar82 1 yıl
Şu passatı bitirme işi diğerleri ne yaparsa yapsın çok zor. Şunu gördüm insanımız golf ve passatla arada 10 15 fark oldu mu her türlü wvye yürüyor. Hatta fark daha fazla olsa bile durum aynı. Çünkü mahalle baskısı çok fazla. Bu klas iç mekanla 508 diyelim ki fulu 200 passat 250 olsun. Adamın eşi dostu 200 pejoya verilir mi diye diye passat aldırır. Kalite farkı bağırsa bile bu böyle maalesef. Bu yüzden fiyat farkının belki 50den dahi fazla olması lazım. E bu da piyasa şartlarında imkansız bişey.
Yoksa piyasada passattan daha iyi başka D sınıfı araçlar da var ama durumları ortada.
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kmlb 1 yıl
Bu arabaya ne olmuş böyle ?
motofilm.pl/...
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kkvan 1 yıl kmlb
kmlb
Bu arabaya ne olmuş böyle ?
motofilm.pl/...
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Harika olmuş , Avrupa’da çok satar bu araba.
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lazloo 1 yıl kmlb
kmlb
Bu arabaya ne olmuş böyle ?
motofilm.pl/...
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Vay vay vay vay... ma güzel olmuş, ne olmuş?
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Gediklii 1 yıl
sw'ye bayıdım.
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Sexyandknowing 1 yıl
3008 tiguyu yıktı
508 de passatı yıkabilir sağlam bi iç mekanla
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amadeus99 1 yıl Sexyandknowing
Sexyandknowing
3008 tiguyu yıktı
508 de passatı yıkabilir sağlam bi iç mekanla

Tiguan kendini bitirdi. Sınıfında hem iç hem dış tasarım olarak en kötülerden.
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icemy 1 yıl
3008 gibi bomba geliyor.
1,5 130 hp eat8 gelirse güzel süpriz olur.
Passatı zorlamasada ikinciliğe gelebilir.
Son tasarımları en iyi firma
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