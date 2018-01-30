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Mazda'nın yeni benzinli motoru elektrikli motorlarla yarışacak

Japon otomobil üreticisi, geliştireceği üçüncü jenerasyon Skyactiv-3 ile benzinli motorların elektrikli motorlar kadar temiz olabileceğini kanıtlamak istiyor. Hedef termik verimliliği arttırmak.
1 yıl
24,1b
2
65
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mazda'nın yeni benzinli motoru elektrikli motorlarla yarışacak
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Daha Mazda’nın yeni geliştirdiği Skyactiv-X motoru bile araçların kaputunun altında yerini almamışken, üreticinin yeni bir benzinli motor geliştirme hazırlığında olduğu öğrenildi. Bu konunun dikkat çekici yanı ise bu motorun bir elektrikli araç kadar temiz olacağının iddia ediliyor olması.

Bir konferansta konuşan Mazda yetkilisi, Skyactiv-3 adında yeni bir motor teknolojisi hakkında bilgiler verdi. Böylece Skyactiv-X beklenirken şirketin bir başka yüksek sıkıştırmalı motor üzerinde çalışmalar yaptığı da ortaya çıkmış oldu.

Hedef termik verimliliği yükseltmek

Yeni motorla birlikte üreticinin öncelikli hedefi termik verimliliği yükseltmek olacak. Başka bir deyişle, üçüncü jenerasyon motorla birlikte termik verimlilik %27 seviyesinden %56’lara çıkarılmaya çalışılacak. Eğer bu işlem başarılı olursa, emisyon düzeyi elektrikli araçlarla kıyaslanabilir duruma gelecek. Mazda, bu motorla birlikte karbon dioksit emisyonlarını %25 oranında azaltabileceğine inanıyor.

Mazda’nın ilk jenerasyon Skyactiv-G motoru ilk çıkışını 2011 yılında yapmıştı. İkinci jenerasyon Skyactiv-X ise 2019 yılının Mart ayında pazara ulaşacak. Üreticinin elektrikli motorlarla yarışmak için üzerinde çalıştığı yeni motorun ise ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor.


http://www.autonews.com/article/20180128/OEM06/180129795/mazda-pitches-skyactiv-3-engine-tech-to-rival-evs Yorum Yaz
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porsche911gt2 1 yıl en beğenilen qooqie
qooqie
Volkswagenin dsg motoruna rakip bile olamaz. 1.2 kullanıyorum dsg motorun ne kadar sessiz ve hızlı olduğuna inanmıyordum. Şimdi diyer arabalar oyuncak gibi geliyor

Taş çatlasın 13
qooqieVolkswagenin dsg motoruna rakip bile olamaz. 1.2 kullanıyorum dsg motorun ne kadar sessiz ve hızlı olduğuna inanmıyordum. Şimdi diyer ...
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1 Yanıt Yanıtla +77
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Boragungoren 1 yıl qooqie
qooqie

Volkswagenin dsg motoruna rakip bile olamaz. 1.2 kullanıyorum dsg motorun ne kadar sessiz ve hızlı olduğuna inanmıyordum. Şimdi diyer arabalar oyuncak gibi geliyor

Dsg motor öyle mi beygiri manuel mi yüklüyorsunuz yoksa otomatik mi :d
qooqieVolkswagenin dsg motoruna rakip bile olamaz. 1.2 kullanıyorum dsg motorun ne kadar sessiz ve hızlı olduğuna inanmıyordum. Şimdi ...
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maximus8282 1 yıl Ryzen1200
Mazda'nın neredeyse bütün teknolojileri kullanılıyor. "fos çıkıyor" dediğiniz teknolojileri yazın da biz de bilgilenelim.
2012-2016 yılları arası 5 sene CX-5 kullandım şuana kadar tüm teknolojik özelliklerin standart donanıma dahil olan ve bu kadar konforlu bir araç daha görmedim.
Ayrıca illaki bütün firmalar çeşitli araştırmalar yapıyorlar ve sonuçları iyi çıkan projeleri son kullnaıcıya sunuyorlar, bunları saymayın boşuna.

Bugün CX-5'in motoruyla kıyaslanabilecek diğer marka ve modellerde turbo olmasına rağmen CX-5 ya daha yüksek yada denk beygir gücü, 0-100'e daha hızlı hızlanma ve daha az yakıt sunabiliyor.
Mesela Tiguan 1.4 TSI ve 2.0 TDI TURBO ve 7 ileri DSG şanzıman ile 9-10 sn de hızlanırken Mazda TURBOSUZ ve 6 ileri tam otomatik şanzıman ile aynı performansı sunuyor.
Yada Mercedes GLC 220 turbolu hali bile Mazda CX-5 ile hemen hemen aynı performansı sunuyor hemde motor hacmi Mazda'dan daha büyük ve 9 ileri şanzımanı var.
Ben sadece konuyu çok basit ele aldım ama Mazda'nın hakkı yenmez.
Maalesef Mazda Türkiye reklam konusunda çok yetersiz olduğu için Türkiye'de Mazda'nın teknolojilerinden ve sunduklarından çoğu kişi habersiz.
Mazda'nın neredeyse bütün teknolojileri kullanılıyor. "fos çıkıyor" dediğiniz teknolojileri yazın da biz de bilgilenelim.2012-2016 yılları arası 5 sene CX...
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Virtual Reality 1 ay
Mazda meseleyi hiç anlamamış. Şehirleri hava ve gürültü kirliliğinden arındırmak için petrol ile çalışan otomobil devri son bulmalı. Gün gelecek, insanlar elektrikli otomobillerini apartmanlarının çatısına koydurdukları güneş panelleri ile şarj edebilecekler. Yani, daha temiz bir dünya için çevreyi kirleten elektrik santrallerine de muhtaç kalmayacağız.
Mazda, petrol ağalarının ekmeğine yağ sürmek istiyor ama avucunu yalar. Petrol ağalarıda otomobilleri umursamıyorlar artık. Çünkü, cam, çelik, organik tekstil ve gıdasal ürünler hariç günümüzde petrolün kullanılmadığı hiç bir ürün yok. İçinde petrol olmadan üretilen çok az ürün sayabilirsiniz.
Yani, petrol zenginlerinin hali vakti yerinde ve otomobiller petrolden arınıncada yerinde olmaya devam edecek.
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DH Misafiri 3 ay
mazda kullanmamış adamlar yrum yapıyor. az araştır, beynini kullan...
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DH Misafiri 3 ay
mazda ya binmeyenler konuşup duruyor. kötülemeden önce araştır, beynini kullan...
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DH Misafiri 5 ay
ya yemin ederim bayıldım yoruma helal olsun
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Swonz 1 yıl
YAV HE HE
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chrissrathfield 1 yıl
mazda turboya geçti hayırlı olsun "otmos" seviciler.
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e-rose 1 yıl chrissrathfield
chrissrathfield
mazda turboya geçti hayırlı olsun "otmos" seviciler.

Mazda da, yüz yıllardır turbo var zaten.
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Çiko06 1 yıl
Allahım resmen cahil ordusuyla birlikteyim adamlar dsg motor diyor
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linqs 1 yıl
Mazda nin benzinli vag inda elektrikli motorlardaki vaatleri bitmiyor , secimde yok bunlar neyin kafasında

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ogameci 1 yıl
skyactive-x 1500 cc olacak mı acaba , merakla bekliyorum
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münzevii 1 yıl
Dünyada halen savaşların başlıca sebeplerinden birinin petrol olduğu bir zamandayız ama nedense bizim forumda hemen herkes benzinli arabaların devrinin kapandığını söylüyor. Hadi dizel deseniz makul olacak ama benzinli araçlar yakın veya orta vadede araç dünyasından çıkacak gibi durmuyor.
Asıl merak ettiğim ise Mazda'ya vurmaktan haz alan bu taife Tesla batınca ne halt edecek. :))
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