Mazda'nın yeni benzinli motoru elektrikli motorlarla yarışacak

Bir konferansta konuşan Mazda yetkilisi, Skyactiv-3 adında yeni bir motor teknolojisi hakkında bilgiler verdi. Böylece Skyactiv-X beklenirken şirketin bir başka yüksek sıkıştırmalı motor üzerinde çalışmalar yaptığı da ortaya çıkmış oldu.
Hedef termik verimliliği yükseltmek
Yeni motorla birlikte üreticinin öncelikli hedefi termik verimliliği yükseltmek olacak. Başka bir deyişle, üçüncü jenerasyon motorla birlikte termik verimlilik %27 seviyesinden %56’lara çıkarılmaya çalışılacak. Eğer bu işlem başarılı olursa, emisyon düzeyi elektrikli araçlarla kıyaslanabilir duruma gelecek. Mazda, bu motorla birlikte karbon dioksit emisyonlarını %25 oranında azaltabileceğine inanıyor.
Mazda’nın ilk jenerasyon Skyactiv-G motoru ilk çıkışını 2011 yılında yapmıştı. İkinci jenerasyon Skyactiv-X ise 2019 yılının Mart ayında pazara ulaşacak. Üreticinin elektrikli motorlarla yarışmak için üzerinde çalıştığı yeni motorun ise ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor.
http://www.autonews.com/article/20180128/OEM06/180129795/mazda-pitches-skyactiv-3-engine-tech-to-rival-evs Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Taş çatlasın 13
Dsg motor öyle mi beygiri manuel mi yüklüyorsunuz yoksa otomatik mi :d
2012-2016 yılları arası 5 sene CX-5 kullandım şuana kadar tüm teknolojik özelliklerin standart donanıma dahil olan ve bu kadar konforlu bir araç daha görmedim.
Ayrıca illaki bütün firmalar çeşitli araştırmalar yapıyorlar ve sonuçları iyi çıkan projeleri son kullnaıcıya sunuyorlar, bunları saymayın boşuna.
Bugün CX-5'in motoruyla kıyaslanabilecek diğer marka ve modellerde turbo olmasına rağmen CX-5 ya daha yüksek yada denk beygir gücü, 0-100'e daha hızlı hızlanma ve daha az yakıt sunabiliyor.
Mesela Tiguan 1.4 TSI ve 2.0 TDI TURBO ve 7 ileri DSG şanzıman ile 9-10 sn de hızlanırken Mazda TURBOSUZ ve 6 ileri tam otomatik şanzıman ile aynı performansı sunuyor.
Yada Mercedes GLC 220 turbolu hali bile Mazda CX-5 ile hemen hemen aynı performansı sunuyor hemde motor hacmi Mazda'dan daha büyük ve 9 ileri şanzımanı var.
Ben sadece konuyu çok basit ele aldım ama Mazda'nın hakkı yenmez.
Maalesef Mazda Türkiye reklam konusunda çok yetersiz olduğu için Türkiye'de Mazda'nın teknolojilerinden ve sunduklarından çoğu kişi habersiz.