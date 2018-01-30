Mazda'nın yeni benzinli motoru elektrikli motorlarla yarışacak

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Daha Mazda’nın yeni geliştirdiği Skyactiv-X motoru bile araçların kaputunun altında yerini almamışken, üreticinin yeni bir benzinli motor geliştirme hazırlığında olduğu öğrenildi. Bu konunun dikkat çekici yanı ise bu motorun bir elektrikli araç kadar temiz olacağının iddia ediliyor olması.

Bir konferansta konuşan Mazda yetkilisi, Skyactiv-3 adında yeni bir motor teknolojisi hakkında bilgiler verdi. Böylece Skyactiv-X beklenirken şirketin bir başka yüksek sıkıştırmalı motor üzerinde çalışmalar yaptığı da ortaya çıkmış oldu.

Hedef termik verimliliği yükseltmek

Yeni motorla birlikte üreticinin öncelikli hedefi termik verimliliği yükseltmek olacak. Başka bir deyişle, üçüncü jenerasyon motorla birlikte termik verimlilik %27 seviyesinden %56’lara çıkarılmaya çalışılacak. Eğer bu işlem başarılı olursa, emisyon düzeyi elektrikli araçlarla kıyaslanabilir duruma gelecek. Mazda, bu motorla birlikte karbon dioksit emisyonlarını %25 oranında azaltabileceğine inanıyor.

Mazda’nın ilk jenerasyon Skyactiv-G motoru ilk çıkışını 2011 yılında yapmıştı. İkinci jenerasyon Skyactiv-X ise 2019 yılının Mart ayında pazara ulaşacak. Üreticinin elektrikli motorlarla yarışmak için üzerinde çalıştığı yeni motorun ise ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor.

http://www.autonews.com/article/20180128/OEM06/180129795/mazda-pitches-skyactiv-3-engine-tech-to-rival-evs