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    Tesla’lar artık ne zaman bakım gerekeceğini söyleyecek

    Tesla, Model 3, Model Y, Model S, Model X ve Cybertruck için sürüş deneyimini iyileştiren 2024 tatil güncellemesini yayınladı. Güncelleme ile artık Tesla’lar ne zaman bakım gerekeceğini söyleyecek.
    Tesla’lar artık ne zaman bakım gerekeceğini söyleyecek Tam Boyutta Gör
    Tesla, yılın son büyük güncellemesini dağıtmaya başladı. Hem HW3 hem de HW4 donanımlı araçlar için başlayan 2024 tatil güncellemesi ile birçok özellik araçlara ekleniyor. Model 3, Model Y, Model S, Model X ve Cybertruck için gelen özellikler arasında Bakım Özeti özelliği ise dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde Tesla, araçların ne zaman bakıma ihtiyaç duyacağını söyleyecek.

    İkinci el için de önemli bir özellik

    Tüm Tesla araçları için yayınlanmaya başlayan ve kademeli bir şekilde kablosuz olarak araçlara gelecek 2024.44.25.2 güncellemesinde bulunan Bakım Özeti (Maintenance Summary) özelliği, bakım işlemlerinin en son ne zaman yapıldığına dair bilgileri gösterecek. Ayrıca burada bir sonraki bakım işleminin ne zaman hangi parça üzerinde yapılacağı da sürücüye aktarılacak.

    Tesla’lar artık ne zaman bakım gerekeceğini söyleyecek Tam Boyutta Gör
    Bakım Özeti, aracın hem geçmiş hem gelecek bakım işlemlerini göstermenin yanı sıra ikinci el tarafında da önemli bir veri kaynağı olacak. Zira buradaki bilgiler sistem fabrika ayarlarına sıfırlansa bile araçta kalmaya devam edecek.

    Tesla bakım ve onarım maliyeti en düşük marka

    Tesla’lar artık ne zaman bakım gerekeceğini söyleyecek Tam Boyutta Gör
    Consumer Reports tarafından bu yılın başlarında yapılan analizlere göre bir Tesla'nın bakım ve onarımının toplam 10 yıllık maliyeti diğer tüm markalardan daha düşük seviyede. Verilere göre Tesla'ların on yıl boyunca bakım ve onarım maliyetlerinin ortalaması sadece 4.035 dolar. Tesla'yı Buick (4.900 dolar), Toyota (4.900 dolar), Lincoln (5.040 dolar) ve Ford (5.400 dolar) takip ediyor.

    Tesla 2024 Holiday Update kapsamında gelecek yeni özellikler

    Güncelleme kapsamında Apple Watch uygulaması da Tesla araçlara geliyor bu sayede saat, dijital anahtar olarak kullanılabilecek. Ayrıca geri giderken ve aracın hemen arkasında bir nesne algılandığında devreye giren çapraz trafik uyarısı özelliği de güncellemenin öne çıkanlarından.

    • Tesla Apple Watch uygulaması
    • Dashcam ve Sentry Mod videolarını telefona kaydetme
    • Aracın dokunmatik ekranından bakım özetini alma
    • Model 3, Y ve Cybertruck için SiriusXM kullanılabilir
    • Hedefe varış enerjisini ayarlama
    • Varış noktasındaki yağış haritası ve hava durumu
    • Arka çapraz trafik uyarısı
    • Cybertruck özel kaplamaları ve plaka özelleştirme
    • Cybertruck arka kamera iyileştirmeleri
    • Cybertruck Arka Arcade ve Noel Modu
    • Tesla uygulamasından ışık gösterisini planlama
    • Boomerang Fu oyunu
    • Kontrollerden yolcu koltuğunu ayarlama
    • Arka ekran uzaktan kumandası artık Drive'da video oynatma kontrollerine izin veriyor
    • Hedefinizde veya ilgi çekici herhangi bir noktada yakın park yeri bulun
    • Geri giderken, dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için müzik sesi otomatik olarak düşürülebilir
    • Navigasyon, kapalı yolların çevresinden dinamik olarak rota belirler
    • Sentry Modu - kapı kolu çekilirse mobil uygulama bildirimi
    • Model S & X ve CT için enerji uygulaması tüketimi sayfası
    • Premium bağlantısı olmayan araçlar artık navigasyon rotalarındaki trafiği görebilir
    • Bir süper şarj cihazına giderken, hizmet dışı olanlar hakkında bildirim alma
    Kaynakça https://www.notateslaapp.com/software-updates/version/2024.44.25.2/release-notes https://www.consumerreports.org/cars/car-maintenance/the-cost-of-car-ownership-a1854979198/
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