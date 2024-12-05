Tesla’lar artık ne zaman bakım gerekeceğini söyleyecek

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Tam Boyutta Gör Tesla, yılın son büyük güncellemesini dağıtmaya başladı. Hem HW3 hem de HW4 donanımlı araçlar için başlayan 2024 tatil güncellemesi ile birçok özellik araçlara ekleniyor. Model 3, Model Y, Model S, Model X ve Cybertruck için gelen özellikler arasında Bakım Özeti özelliği ise dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde Tesla, araçların ne zaman bakıma ihtiyaç duyacağını söyleyecek.

İkinci el için de önemli bir özellik

Tüm Tesla araçları için yayınlanmaya başlayan ve kademeli bir şekilde kablosuz olarak araçlara gelecek 2024.44.25.2 güncellemesinde bulunan Bakım Özeti (Maintenance Summary) özelliği, bakım işlemlerinin en son ne zaman yapıldığına dair bilgileri gösterecek. Ayrıca burada bir sonraki bakım işleminin ne zaman hangi parça üzerinde yapılacağı da sürücüye aktarılacak.

Tam Boyutta Gör Bakım Özeti, aracın hem geçmiş hem gelecek bakım işlemlerini göstermenin yanı sıra ikinci el tarafında da önemli bir veri kaynağı olacak. Zira buradaki bilgiler sistem fabrika ayarlarına sıfırlansa bile araçta kalmaya devam edecek.

Tesla bakım ve onarım maliyeti en düşük marka

Tam Boyutta Gör Consumer Reports tarafından bu yılın başlarında yapılan analizlere göre bir Tesla'nın bakım ve onarımının toplam 10 yıllık maliyeti diğer tüm markalardan daha düşük seviyede. Verilere göre Tesla'ların on yıl boyunca bakım ve onarım maliyetlerinin ortalaması sadece 4.035 dolar. Tesla'yı Buick (4.900 dolar), Toyota (4.900 dolar), Lincoln (5.040 dolar) ve Ford (5.400 dolar) takip ediyor.

Güncelleme kapsamında Apple Watch uygulaması da Tesla araçlara geliyor bu sayede saat, dijital anahtar olarak kullanılabilecek. Ayrıca geri giderken ve aracın hemen arkasında bir nesne algılandığında devreye giren çapraz trafik uyarısı özelliği de güncellemenin öne çıkanlarından.

Tesla Apple Watch uygulaması

Dashcam ve Sentry Mod videolarını telefona kaydetme

Aracın dokunmatik ekranından bakım özetini alma

Model 3, Y ve Cybertruck için SiriusXM kullanılabilir

Hedefe varış enerjisini ayarlama

Varış noktasındaki yağış haritası ve hava durumu

Arka çapraz trafik uyarısı

Cybertruck özel kaplamaları ve plaka özelleştirme

Cybertruck arka kamera iyileştirmeleri

Cybertruck Arka Arcade ve Noel Modu

Tesla uygulamasından ışık gösterisini planlama

Boomerang Fu oyunu

Kontrollerden yolcu koltuğunu ayarlama

Arka ekran uzaktan kumandası artık Drive'da video oynatma kontrollerine izin veriyor

Hedefinizde veya ilgi çekici herhangi bir noktada yakın park yeri bulun

Geri giderken, dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için müzik sesi otomatik olarak düşürülebilir

Navigasyon, kapalı yolların çevresinden dinamik olarak rota belirler

Sentry Modu - kapı kolu çekilirse mobil uygulama bildirimi

Model S & X ve CT için enerji uygulaması tüketimi sayfası

Premium bağlantısı olmayan araçlar artık navigasyon rotalarındaki trafiği görebilir

Bir süper şarj cihazına giderken, hizmet dışı olanlar hakkında bildirim alma

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Tesla’lar artık ne zaman bakım gerekeceğini söyleyecek