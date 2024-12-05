Tesla’lar artık ne zaman bakım gerekeceğini söyleyecek

- İkinci el için de önemli bir özellik
- Tesla bakım ve onarım maliyeti en düşük marka
- Tesla 2024 Holiday Update kapsamında gelecek yeni özellikler
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İkinci el için de önemli bir özellik
Tüm Tesla araçları için yayınlanmaya başlayan ve kademeli bir şekilde kablosuz olarak araçlara gelecek 2024.44.25.2 güncellemesinde bulunan Bakım Özeti (Maintenance Summary) özelliği, bakım işlemlerinin en son ne zaman yapıldığına dair bilgileri gösterecek. Ayrıca burada bir sonraki bakım işleminin ne zaman hangi parça üzerinde yapılacağı da sürücüye aktarılacak.
Tesla bakım ve onarım maliyeti en düşük marka
Tesla 2024 Holiday Update kapsamında gelecek yeni özellikler
Güncelleme kapsamında Apple Watch uygulaması da Tesla araçlara geliyor bu sayede saat, dijital anahtar olarak kullanılabilecek. Ayrıca geri giderken ve aracın hemen arkasında bir nesne algılandığında devreye giren çapraz trafik uyarısı özelliği de güncellemenin öne çıkanlarından.
- Tesla Apple Watch uygulaması
- Dashcam ve Sentry Mod videolarını telefona kaydetme
- Aracın dokunmatik ekranından bakım özetini alma
- Model 3, Y ve Cybertruck için SiriusXM kullanılabilir
- Hedefe varış enerjisini ayarlama
- Varış noktasındaki yağış haritası ve hava durumu
- Arka çapraz trafik uyarısı
- Cybertruck özel kaplamaları ve plaka özelleştirme
- Cybertruck arka kamera iyileştirmeleri
- Cybertruck Arka Arcade ve Noel Modu
- Tesla uygulamasından ışık gösterisini planlama
- Boomerang Fu oyunu
- Kontrollerden yolcu koltuğunu ayarlama
- Arka ekran uzaktan kumandası artık Drive'da video oynatma kontrollerine izin veriyor
- Hedefinizde veya ilgi çekici herhangi bir noktada yakın park yeri bulun
- Geri giderken, dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için müzik sesi otomatik olarak düşürülebilir
- Navigasyon, kapalı yolların çevresinden dinamik olarak rota belirler
- Sentry Modu - kapı kolu çekilirse mobil uygulama bildirimi
- Model S & X ve CT için enerji uygulaması tüketimi sayfası
- Premium bağlantısı olmayan araçlar artık navigasyon rotalarındaki trafiği görebilir
- Bir süper şarj cihazına giderken, hizmet dışı olanlar hakkında bildirim alma
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