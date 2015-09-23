Tesla Model X'in resmi lansmanı 29 Eylülde gerçekleştirilecek

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen firmalardan Tesla yeni aracı Model X'in resmi duyurusu için davetiyeleri yollamaya başladı. Model S'in SUV versiyonu olan yeni araç 29 Eylülde Fremont şehrinde düzenlenecek etkinliklik ile birlikte satışa sunulacak. Uzun süredir geliştirilen Model X'in ilk prototipi 2012 yılında ortaya çıkmıştı.

Yaklaşık %60 oranında Model S ile aynı parçaları kullanan yeni otomobil yaklaşık 2300 kg ağırlığında. Ağırlık önceki araçlara göre artsa da batarya kapasitesi de benzer oranda arttırılmış. 90 kW/saat kapasiteye sahip araç tek şarjla yaklaşık 400 km yol katedebiliyor. Ayrıca 0'dan 100'e yaklaşık 3.1 saniyede hızlanan Model X, aynı kategorideki rakiplerine göre daha hızlı ivmeleniyor.

Uzun süredir binlerce ön sipariş alan modelin ilk partisi etkinlik ile birlikte dağıtılmaya başlanacak. İlk partide yer alan araçlar özelleştirilmiş ve yüksek fiyata sahip ancak standart modelin 80 bin dolar seviyesinde bir fiyata sahip olması bekleniyor.