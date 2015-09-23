Tesla Model X'in resmi lansmanı 29 Eylülde gerçekleştirilecek

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen firmalardan Tesla yeni aracı Model X'in resmi duyurusu için davetiyeleri yollamaya başladı. Model S'in SUV versiyonu olan yeni araç 29 Eylülde Fremont şehrinde düzenlenecek etkinliklik ile birlikte satışa sunulacak. Uzun süredir geliştirilen Model X'in ilk prototipi 2012 yılında ortaya çıkmıştı.
Yaklaşık %60 oranında Model S ile aynı parçaları kullanan yeni otomobil yaklaşık 2300 kg ağırlığında. Ağırlık önceki araçlara göre artsa da batarya kapasitesi de benzer oranda arttırılmış. 90 kW/saat kapasiteye sahip araç tek şarjla yaklaşık 400 km yol katedebiliyor. Ayrıca 0'dan 100'e yaklaşık 3.1 saniyede hızlanan Model X, aynı kategorideki rakiplerine göre daha hızlı ivmeleniyor.
Uzun süredir binlerce ön sipariş alan modelin ilk partisi etkinlik ile birlikte dağıtılmaya başlanacak. İlk partide yer alan araçlar özelleştirilmiş ve yüksek fiyata sahip ancak standart modelin 80 bin dolar seviyesinde bir fiyata sahip olması bekleniyor.
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Aslında Türkiye'ye gelse tesla çok avantajlı olur. Çünkü elektrikli aaçlara en fazla %15 vergi var, halbuki 2.0'ın üstündeki araçlarda %145 vergi var.
imgur.com/...
dolayısıyla TR'ye gelse muadillerinden ucuza son kullanıcı fiyatı oluyor.
Kaynak : reddit.com/...
Ağırlık konusundan bahseden arkadaş ağırlığın dezavantajı 1- fazla yakıt tüketimi 2-Düşük performans burada 3.1 sn de 100 km ye çıkabilen bir araçtan bahsediyoruz ki ferrari lamborghini gibi süper spor araçları kalkışta geçiyor tesla diğer taraftan elektrik motoru sayesinde çok düşük maliyetle yapıyor bunu hem performans kaybı yaşamayıp hemde az yakıt tüketiyorsa ne kadar ağır olduğunun ne önemi var ?
Eh bu durumlara rağmen aracın 400km kadar menzili olması ve her yönden gelişmiş olmasını düşünürsek (yani tam anlamıyla aile ve dolu dolu bir araç) yine de görünen kısım çok iyi diyebiliriz. Elbette batarya dolum açısından benzine göre de yine sıkıntılı kalıyor ama ücretsiz pil değişimi, dolu bataryanın direkt araca takılması gibi bir çalışma yürütülüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Negatif kısmı tamamen elimine ediyor.