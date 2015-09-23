Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model X'in resmi lansmanı 29 Eylülde gerçekleştirilecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,9b
1
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tesla Model X'in resmi lansmanı 29 Eylülde gerçekleştirilecek
 
Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen firmalardan Tesla yeni aracı Model X'in resmi duyurusu için davetiyeleri yollamaya başladı. Model S'in SUV versiyonu olan yeni araç 29 Eylülde Fremont şehrinde düzenlenecek etkinliklik ile birlikte satışa sunulacak. Uzun süredir geliştirilen Model X'in ilk prototipi 2012 yılında ortaya çıkmıştı.
Yaklaşık %60 oranında Model S ile aynı parçaları kullanan yeni otomobil yaklaşık 2300 kg ağırlığında. Ağırlık önceki araçlara göre artsa da batarya kapasitesi de benzer oranda arttırılmış. 90 kW/saat kapasiteye sahip araç tek şarjla yaklaşık 400 km yol katedebiliyor. Ayrıca 0'dan 100'e yaklaşık 3.1 saniyede hızlanan Model X, aynı kategorideki rakiplerine göre daha hızlı ivmeleniyor. 
Uzun süredir binlerce ön sipariş alan modelin ilk partisi etkinlik ile birlikte dağıtılmaya başlanacak. İlk partide yer alan araçlar özelleştirilmiş ve yüksek fiyata sahip ancak standart modelin 80 bin dolar seviyesinde bir fiyata sahip olması bekleniyor.
Tesla Model X'in resmi lansmanı 29 Eylülde gerçekleştirilecek
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kadirirdem 4 yıl en beğenilen
tesla bu işi biliyor bakalım o gün google etkinliğide var....
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
erkange 4 yıl
silver0021

Tesla mükemmel bir araç çıkardı ancak tesla S in fiyatı 139.000$ Mustangin fiyatıysa 60bin civarlarında. yani fiyat politikalarını bence bi gözden geçirmeleri gerek. Tamam elektrikli diye çıkış yakalıyorsunda bu fiyat ne böyle. Türkiyeye gelmesi 15 yılı bulur


Aslında Türkiye'ye gelse tesla çok avantajlı olur. Çünkü elektrikli aaçlara en fazla %15 vergi var, halbuki 2.0'ın üstündeki araçlarda %145 vergi var.

imgur.com/...

dolayısıyla TR'ye gelse muadillerinden ucuza son kullanıcı fiyatı oluyor.

Kaynak : reddit.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaRviLLE 4 yıl
Hocam biraz araştırırsanız sahibinden.com da tesla modellerinin satışta olduklarını görebilirsiniz Dünya da en saygın markalardan mercedes in amiral gemisi modeliyle kafa kafaya bir araç olduğunu gösteren video youtube.com/...

Ağırlık konusundan bahseden arkadaş ağırlığın dezavantajı 1- fazla yakıt tüketimi 2-Düşük performans burada 3.1 sn de 100 km ye çıkabilen bir araçtan bahsediyoruz ki ferrari lamborghini gibi süper spor araçları kalkışta geçiyor tesla diğer taraftan elektrik motoru sayesinde çok düşük maliyetle yapıyor bunu hem performans kaybı yaşamayıp hemde az yakıt tüketiyorsa ne kadar ağır olduğunun ne önemi var ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
r0x 4 yıl
uuu beybi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 4 yıl
canguler917

elektrikli araçlarla ilgili önemli sorunlardan biri ağırlık. pil çok ağır kalıyor benzin dolu benzin depolarına oranla. birde benzin deposu yakıt kullanıldıkça hafiflerken bataryalarda bu olmuyor, dolayısıyla hep tam ağırlıkta çalışıyor, pil dolu veya boş farketmiyor


Eh bu durumlara rağmen aracın 400km kadar menzili olması ve her yönden gelişmiş olmasını düşünürsek (yani tam anlamıyla aile ve dolu dolu bir araç) yine de görünen kısım çok iyi diyebiliriz. Elbette batarya dolum açısından benzine göre de yine sıkıntılı kalıyor ama ücretsiz pil değişimi, dolu bataryanın direkt araca takılması gibi bir çalışma yürütülüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Negatif kısmı tamamen elimine ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamlamoz 4 yıl
4 kapılı olaydı iyiydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver0021 4 yıl
Tesla mükemmel bir araç çıkardı ancak tesla S in fiyatı 139.000$ Mustangin fiyatıysa 60bin civarlarında. yani fiyat politikalarını bence bi gözden geçirmeleri gerek. Tamam elektrikli diye çıkış yakalıyorsunda bu fiyat ne böyle. Türkiyeye gelmesi 15 yılı bulur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 4 yıl
elektrikli araçlarla ilgili önemli sorunlardan biri ağırlık. pil çok ağır kalıyor benzin dolu benzin depolarına oranla. birde benzin deposu yakıt kullanıldıkça hafiflerken bataryalarda bu olmuyor, dolayısıyla hep tam ağırlıkta çalışıyor, pil dolu veya boş farketmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl en beğenilen
tesla bu işi biliyor bakalım o gün google etkinliğide var....
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Üyelerimizle General Mobile Teknik Servisini gezdik 4 yıl General Mobile özel sunum "380000 GM 4G satışı, ihracat hedefi ve sektör analizi" 4 yıl Zotac GTX 980Ti AMP! Extreme Edition inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim