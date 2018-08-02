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Tesla Model ailesine popüler Atari oyunları geliyor

Tesla CEO'su Elon Musk, ağustos sonunda yayınlanması beklenen Versiyon 9.0 güncellemesi hakkında yeni bilgiler verdi. Güncelleme ile gelen yenilikler arasında klasik Atari oyunları da yer alacak.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla Model ailesine popüler Atari oyunları geliyor
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Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı ilginç açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Tesla modellerinin KITT benzeri bir yapay zeka asistanına sahip olacağını söyleyen Musk, bu kez de yeni yazılım güncellemesiyle birlikte klasik Atari oyunlarının sisteme ekleneceğini belirtti.

Musk, Tesla Model ailesinin bilgi-eğlence sistemine eklenecek popüler Atari oyunlarının dört hafta içerisinde yayınlanması planlanan Versiyon 9.0 güncellemesiyle birlikte geleceğini açıkladı. Eklenecek oyunlar arasından şimdilik Pole Position, Tempest, ve Missile Command’a dikkat çeken Musk, Pole Position’un direksiyondan kontrol edilebileceğine dair detay vermekten de geri durmadı.

Ağustos ayının sonlarına doğru yayınlanması beklenen Versiyon 9.0, 2016 yılında yayınlanan 8.0’dan sonraki en büyük güncelleme olacak. Oto pilotu yepyeni bir arayüze kavuşturacağı söylenen güncellemenin otonom sürüş sistemini seviye 2’den seviye 3’e yükseltecek önemli özellikler barındırdığı da gelen söylentiler arasında.


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Guest-F2673E0F4 9 ay
Kitt tarzi akilli asistan yenilik değil Mercedes vb markalar akilli asistana gecti coktan fakat Google dublex gibi olacaksa ve akici konysacaksa o zaman yenilik olur atari oyunları iyi duruyor
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