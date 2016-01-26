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Tesla Motors otonom özellikleri ön plana çıkaran reklam filmini yayınladı

Tesla Motors az reklam yatırımına rağmen başarılı bir pazarlama stratejisine sahip. Yükselişine devam eden şirket araçlarındaki otonom özellikleri ön plana çıkaran yeni reklam filmini yayınladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Tesla Motors otonom özellikleri ön plana çıkaran reklam filmini yayınladı
 
Elektrikli otomobil denildiğinde akla ilk gelen isimlerden birisi şüphesiz ki Tesla oluyor. Şirketin son zamanlarda öne çıktığı bir başka konu ise yazılım güncellemesi ile araçlarına kazandırdığı esktra özellikler. Eklenen bu özellikleri hiç hesaba katmayan kullanıcılar da doğal olarak durumdan oldukça memnun.
Tesla'nın eklediği yenilikler arasında ise insansız sürüş, aracın otonom olarak garaja girip çıkabilmesi gibi önemli özellikler bulunuyor. Şirket satış argümanı olarak kullanılabilecek bu özellikler ise bu kez reklam filmiyle karşımıza çıkıyor. 

Tesla'nın genellikle reklam yatırımı yapmadığı biliniyor, hatta Tesla'nın henüz TV'lerde yayınlanmış hiç bir reklamı yok. Bunun yerine şirket yeniliklerle oluşturduğu popülarite ile gündemde kalmayı başarıyor. Başarılı bir strateji izleyen üreticinin otonom özellikler için reklam hazırlaması ise bu konunun ileride ne kadar önemli hale geleceğinin ufak bir göstergesi.

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Grasyas01 3 yıl en beğenilen
Zenginlik ne güzel bir şey
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nowguzellik 3 yıl
nowguzellik
Bu sistemin Türkiyeye gelmesine daha çok var keşke gelse[http://www.nowguzellik.com=]

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nowguzellik 3 yıl
Bu sistemin Türkiyeye gelmesine daha çok var keşke gelse
[Kunye=]
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kadirirdem 3 yıl
şu firma tr ye gelsin de bazı firmalar araba görsün ayrıca sana Katılıyorum Grasyas01
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tLqA 3 yıl
Normal otomobil fiyatlarında olan kompakt modelinide çıkarsalar, bence iyi para kazanırlar. direk premium sınıftan girdiler pazara. sanırım dediğim gibi fakir arabası da çıkarmayacaklar
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benhuraxu 3 yıl
Bugün elon musk'a secde edecek insanlar var. Size iyi diye tanitilan insanlara hemen iyi gozuyle bakiyorsunuz. Siyonizm istedigi aktoru on plana cikarir ondan faydalandiktan sonra geri ceker. Elon musk ta bunlardan biridir demiyorum ama bugun boyle bir duzenin icerisinde yasiyoruz o yuzden her reklami yapilan cilalanan insanı hemen anlatildigi gibiymis gibi kabul etmek yanlis olur. Biliyorsunuz hemen atlayana sazan derler.
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Patren 3 yıl
şu pil ömrünü çözseler çok tutar
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Grasyas01 3 yıl en beğenilen
Zenginlik ne güzel bir şey
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