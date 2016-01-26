Tesla Motors otonom özellikleri ön plana çıkaran reklam filmini yayınladı

Elektrikli otomobil denildiğinde akla ilk gelen isimlerden birisi şüphesiz ki Tesla oluyor. Şirketin son zamanlarda öne çıktığı bir başka konu ise yazılım güncellemesi ile araçlarına kazandırdığı esktra özellikler. Eklenen bu özellikleri hiç hesaba katmayan kullanıcılar da doğal olarak durumdan oldukça memnun.

Tesla'nın eklediği yenilikler arasında ise insansız sürüş, aracın otonom olarak garaja girip çıkabilmesi gibi önemli özellikler bulunuyor. Şirket satış argümanı olarak kullanılabilecek bu özellikler ise bu kez reklam filmiyle karşımıza çıkıyor.



Tesla'nın genellikle reklam yatırımı yapmadığı biliniyor, hatta Tesla'nın henüz TV'lerde yayınlanmış hiç bir reklamı yok. Bunun yerine şirket yeniliklerle oluşturduğu popülarite ile gündemde kalmayı başarıyor. Başarılı bir strateji izleyen üreticinin otonom özellikler için reklam hazırlaması ise bu konunun ileride ne kadar önemli hale geleceğinin ufak bir göstergesi.