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Tesla, Porto Riko'nun enerji sorununu çözebilir

Geçtiğimiz ay yaşanan kasırga nedeniyle enerji altyapısı önemli ölçüde tahrip olan Porto Riko, enerji sorununu Tesla'nın yardımıyla çözebilir. Elon Musk, Porto Riko yönetimiyle anlaşma sağladı.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz ay Atlantik Okyanusu'nda etkili olan Maria kasırgasının en şiddetli hissedildiği noktalardan biri Porto Riko olmuştu. Kasırganın enerji altyapısını yerle bir ettiği Porto Riko, ilk etapta ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisiyle karanlığa bürünmüş sonrasında ise bölgede çeşitli yardım çalışmaları başlatılmıştı. Twitter'daki bazı kullanıcıların çözüm için Elon Musk ve Tesla'yı işaret etmesiyle birlikte Tesla bir anda Porto Riko için umut kapısı haline gelirken Elon Musk da Twitter'dan yaptığı açıklamayla halkın ve Porto Riko yönetiminin isteği halinde şirketin; güneş enerjisi ve batarya sistemiyle yeni bir enerji ağı inşa edebileceğini kaydetmişti.


 

Elon Musk'ın bu açıklamasının ardından Twitter üzerinden Elon Musk ile iletişime geçen Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, Musk' detayları konuşmaya davet etmişti. ''Tesla teknolojilerinin gücünü ve ölçeklenebilirliğini tüm dünyaya göstermek ister misin? Porto Riko en iyi proje olabilir.'' diyen Rossello'nun davetini kabul eden Elon Musk, Rossello ile projeye dair detayları konuşacağını dile getirdi. Bu sohbet süreciyle birlikte iki isim Twitter üzerinden adeta bir ön anlaşma yapmış gibi görünüyor ancak kesin anlaşmaya varılmadan önce üzerinde tartışılması gereken önemli sorunlar var.


Mali Sıkıntılar Anlaşmaya Engel Olabilir 

Olası sorunların en önemlisi enerji ağının kurulması ve işletilmesi için Porto Riko'nun yapacağı ödeme olacak. Geçtiğimiz ay ilk önce Irma sonrasında ise Maria kasrıgasından etkilenen Porto Riko ciddi mali sıkıntılar yaşıyor. Bölge halkına destek olma amaçlı yardım ve bağış kampanyaları başlatılmış olsa da halkın temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında zorluk çektiği belirtiliyor. Enerji ağının yenilenmesi halk ve yöneticiler için önemli olsa da Porto Riko'nun Tesla için ödeme yapıp yapamayacağı kesin değil.


Bununla birlikte ülkedeki, fosil yakıtlardan güç alan mevcut enerji şebekesinde kWh başına 0.20$ ücret ödenmekteydi. Tesla'nın kuracağı sistemde ise bu ücretlerin çok daha düşük olacağı tahmin ediliyor. Örneğin Tesla'nın Hawaii'de 44 dönümlük bir alana kurduğu ve 53MWh depolama kapasitesine sahip olan tesiste depolanan enerji, bölge halkına kWh başına 11 cent gibi son derece düşük bir miktarla ulaştırılıyor.


Tabi enerji tesisinin kurulumunun ve işletilmesinin yanı sıra Porto Riko'daki elektrik dağıtım hatlarının da onarılması gerekiyor ve bu da Porto Riko için ekstra masraf anlamına geliyor. Böylesine zor bir durumdayken Porto Riko enerji ağını yenilenebilir enerjiye kaydırmak için Tesla ile anlaşma sağlayabilir mi henüz belli değil ancak yine de Porto Riko Valisi Ricardo Rossello'nun Elon Musk ile yaptığı görüşmenin farklı bölgelerdeki yöneticilere örnek olacağı düşünülüyor. 


https://electrek.co/2017/10/06/elon-musk-puerto-rico-governor-tesla-energy-destroyed-power-grid/ Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 1 yıl
Reklam önemli tabiki de acaba teslanın çipleri kontrol ediliyor mu? Kimin ne kadar enerji harcadığını kayıt edip veritabanına kaydediyor mudur?
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marsli61 1 yıl
Tesla,apple zaomi
Tesla, apple, zaomi
Tesla, apple zaomi
Tesla, apple zaomi
Tesla, apple zaomi
Tesla, apple zaomi
Tesla??apple??zaomi
Sitiv cops ??Elon mask
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