Tesla Roadster test edilirken görüntülendi

Tesla Roadster daha dün şirketin Palo Alto’daki genel merkezinde sergilenmiş ve çalışanlar tarafından görüntülenmişti. Çekilen bu görüntüler Roadster prototipini belki de şimdiye kadarki en net haliyle görmemize imkan sağladı. Araç bunun hemen öncesinde de şirketin bir başka tesisi olan Fremont fabrikasında ortaya çıkmıştı.
Bugün ise aynı prototip olduğu düşünülen Tesla Roadster, Fremont fabrikasının pistinde test edilirken görüntülendi. Görüntüleri çeken Shehryar Khan isimli kullanıcı bunu Twitter hesabından paylaştı.
Tesla CEO’su Elon Musk, Roadster’i tanıttığı etkinlikte 1.9 saniyelik 0-100 km/s süresi ve 1000km menzil gibi oldukça etkileyici özelliklerden bahsetmişti. Verilen bu özellikler 10,000Nm tork, 400km/s maksimum hız ve 4.2 saniyelik 0-160km/s hızlanma süresi gibi şaşırtıcı detaylar da bulunuyor.
Tesla Roadster Fremont fabrikasında test edilirken yakalanan görüntüleri ve etkinlik sırasındaki test görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz.
https://electrek.co/2018/02/16/tesla-roadster-prototype-spied-doing-runs-on-fremont-factorys-test-track/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Belirtmek istiyorum o direk motordan çıkan tork değil, tekerleğe aktarılan tork gücü, motrun ürettiği tork 1.027 nm, yine bir araba için çok fazla ama muscle car ve super car dediğimiz araçlarda mevcut olan miktarlar bunlar, mesela dodge demon bu hesapla 14,000nm tork. Her zaman olduğu gibi adamın oluşturduğu markların pr çalışmaları çok iyi yönetiliyor, sunum günü bin nm denseydi günlerce kimsenin ağzında bu kadar dolanmayacaktı, zaten teslanın Türk medyasında bu kadar popüler hale getirilmesinin sebebini de anladık, bizim pazara da girmeyi düşünüyorlar, başta donanım haber sağ olsun iyi reklam alıyor.