Tesla Roadster test edilirken görüntülendi

Tesla’nın dünyanın en hızlısı olarak nitelediği elektrikli aracı Roadster, son bir hafta içerisinde pek çok kez karşımıza çıktı. Elon Musk’ın Tesla çalışanları için sergilediği araç bu kez de Fremont fabrikasının test pistinde görüntülendi.

Tesla Roadster daha dün şirketin Palo Alto’daki genel merkezinde sergilenmiş ve çalışanlar tarafından görüntülenmişti. Çekilen bu görüntüler Roadster prototipini belki de şimdiye kadarki en net haliyle görmemize imkan sağladı. Araç bunun hemen öncesinde de şirketin bir başka tesisi olan Fremont fabrikasında ortaya çıkmıştı.

Bugün ise aynı prototip olduğu düşünülen Tesla Roadster, Fremont fabrikasının pistinde test edilirken görüntülendi. Görüntüleri çeken Shehryar Khan isimli kullanıcı bunu Twitter hesabından paylaştı.

Tesla CEO’su Elon Musk, Roadster’i tanıttığı etkinlikte 1.9 saniyelik 0-100 km/s süresi ve 1000km menzil gibi oldukça etkileyici özelliklerden bahsetmişti. Verilen bu özellikler 10,000Nm tork, 400km/s maksimum hız ve 4.2 saniyelik 0-160km/s hızlanma süresi gibi şaşırtıcı detaylar da bulunuyor.

Tesla Roadster Fremont fabrikasında test edilirken yakalanan görüntüleri ve etkinlik sırasındaki test görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://electrek.co/2018/02/16/tesla-roadster-prototype-spied-doing-runs-on-fremont-factorys-test-track/