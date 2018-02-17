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Tesla Roadster test edilirken görüntülendi

Son bir haftadır Tesla Genel Merkezi ve Fremont fabrikasında çalışanlar için sergilenen Roadster prototipi bu kez de fabrikanın pistinde test edilirken görüntülendi.
1 yıl
6,4b
1
26
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla Roadster test edilirken görüntülendi
  

Tesla’nın dünyanın en hızlısı olarak nitelediği elektrikli aracı Roadster, son bir hafta içerisinde pek çok kez karşımıza çıktı. Elon Musk’ın Tesla çalışanları için sergilediği araç bu kez de Fremont fabrikasının test pistinde görüntülendi.

Tesla Roadster daha dün şirketin Palo Alto’daki genel merkezinde sergilenmiş ve çalışanlar tarafından görüntülenmişti. Çekilen bu görüntüler Roadster prototipini belki de şimdiye kadarki en net haliyle görmemize imkan sağladı. Araç bunun hemen öncesinde de şirketin bir başka tesisi olan Fremont fabrikasında ortaya çıkmıştı.

Tesla Roadster test edilirken görüntülendi
 

Bugün ise aynı prototip olduğu düşünülen Tesla Roadster, Fremont fabrikasının pistinde test edilirken görüntülendi. Görüntüleri çeken Shehryar Khan isimli kullanıcı bunu Twitter hesabından paylaştı.

Tesla CEO’su Elon Musk, Roadster’i tanıttığı etkinlikte 1.9 saniyelik 0-100 km/s süresi ve 1000km menzil gibi oldukça etkileyici özelliklerden bahsetmişti. Verilen bu özellikler 10,000Nm tork, 400km/s maksimum hız ve 4.2 saniyelik 0-160km/s hızlanma süresi gibi şaşırtıcı detaylar da bulunuyor.

Tesla Roadster Fremont fabrikasında test edilirken yakalanan görüntüleri ve etkinlik sırasındaki test görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz.


https://electrek.co/2018/02/16/tesla-roadster-prototype-spied-doing-runs-on-fremont-factorys-test-track/ Yorum Yaz
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zolzauza 1 yıl en beğenilen
10000 NM tork...bizim baştakilerin gözü faltaşı gibi olmuştur..."ne vergi alınır bundan" diye...beygirden sonra birde tork vergisi :)))
1 Yanıt Yanıtla +47
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horizons2 1 yıl zolzauza
Orijinalden alıntı: zolzauza
10000 NM tork...bizim baştakilerin gözü faltaşı gibi olmuştur..."ne vergi alınır bundan" diye...beygirden sonra birde tork vergisi :)))

Belirtmek istiyorum o direk motordan çıkan tork değil, tekerleğe aktarılan tork gücü, motrun ürettiği tork 1.027 nm, yine bir araba için çok fazla ama muscle car ve super car dediğimiz araçlarda mevcut olan miktarlar bunlar, mesela dodge demon bu hesapla 14,000nm tork. Her zaman olduğu gibi adamın oluşturduğu markların pr çalışmaları çok iyi yönetiliyor, sunum günü bin nm denseydi günlerce kimsenin ağzında bu kadar dolanmayacaktı, zaten teslanın Türk medyasında bu kadar popüler hale getirilmesinin sebebini de anladık, bizim pazara da girmeyi düşünüyorlar, başta donanım haber sağ olsun iyi reklam alıyor.
Orijinalden alıntı: zolzauza10000 NM tork...bizim baştakilerin gözü faltaşı gibi olmuştur..."ne vergi alınır bundan" diye...beygirden sonra birde tork v...
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Yanıtla +17
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TIRPAN 1 yıl
Boyunluk opsiyon mu standart mi
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maczone 1 yıl
Aracı çok beğendim. Türkiye'ye gelme ihtimali olsa da böyle bir aracı almak oldukça zor olacaktır.
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takip1 1 yıl
Renault megane'dan alıntı farlar©
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kadirirdem 1 yıl
Araba efsane ya,yeni renkleri de yayınlandı renklerde muhteşem.
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V4LKyR 1 yıl
Herkes arabayı söylemiş ama kimse de şu arabaya güç veren motordan bahsetmemiş...
Robert Bosch denen adam 15 Kasım 1886'da kurdu bu şirketi.
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horizons2 1 yıl
Şaşırtıcı performans ama tüm zamanların en hızlı aracı değil, porsche 917 0-100 mph(160km/h) 3.9 saniyede çıkıp, 0-200mhp 320 km/h hıza 10.9 saniyede ulaşıyordu mübarek, 1970 yılında üretilen bu araç tüm zamanların en efsane aracıdır bence.
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FRAPS_TR 1 yıl
1 adet akü , 2 adet elektrik motoru , 4 adet jant , 1 adet 15 inç lcd ekran .. İşte size tesla otomobilin formülü
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OverClocK1ng 1 yıl FRAPS_TR
anadolu86

1 adet akü , 2 adet elektrik motoru , 4 adet jant , 1 adet 15 inç lcd ekran .. İşte size tesla otomobilin formülü

Vay be. Mühendislerin bile inceleyip hayran kaldığı Tesla!yı ne de güzel çözmüşsün.
İyi o zaman. Al 1 akü. Tak 2 elektrik motoru, 4 jant ve 1 de 15 inç ekran tak, sat sen de.

Bence sen Anadol'a binmeye devam et...
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cansev07 1 yıl
Arabanın yan aynaları yok arkaya nasıl bakıcaz?
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ilkercom 1 yıl cansev07
cansev07

Arabanın yan aynaları yok arkaya nasıl bakıcaz?

arabayı kimsenin geçebileceğini ihtimale katmamışlar :D

Kamera var genco :D
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Serkan Murat Yıldırım 1 yıl
Bildiğin Drag Race aracı olmuş.
Eline sağlık Tesla :)
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savasserter 1 yıl
Spor araba değil yer uçağı olmuş bu.
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12 Angry Men 1 yıl
Vergi ve kur yüzünden, Türkiye de asla alıp binemeyeceğiz.
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