Tesla bataryaları başka otomobillere ve konutlara enerji verebilir

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Tesla'nın 2008 yılında tanıttığı birinci nesil Roadster modeli, bu araçtan yaklaşık 10 yıl sonra satışa sunulan Model 3'te bile olmayan bir özelliğe sahip: V2G(Vehicle-To-Grid) teknolojisi. Bu teknoloji ile araç sahipleri, aracın batarya paketini sadece elektrikli motoru çalıştırmak için kullanmıyor aynı zamanda batarya paketinden güç çıkısı sağlayarak farklı araçlara enerji tedarik edebiliyor. Böylece Roadster bataryaları ile başka bir elektrikli aleti ve hatta elektrikli otomobili şarj etmek de mümkün.





Nissan da kullanıyor

Tesla, Roadster'dan sonraki modellerde bu teknolojiyi kullanmaktan vazgeçse de 2013 yılında Nissan benzer bir teknolojiyle karşımıza çıktı. Şirketin Leaf-To-Home adını verdiği sistem ile Leaf model elektrikli otomobillerin bataryalarının güç kaynağı olarak hanelerde kullanılmasına olanak sağladı. 6 kW'lık güç çıkışı sağlayan Leaf-To-Home konseptinin temel amacı bataryaları, binaların elektrik şebekesine bağlayarak elektriğin yoğun olarak kullanıldığı saatlerde(aynı zamanda elektrik ücretinin en yüksek olduğu saatler) tasarruf sağlamaktı. Bu sistem ile altı Leaf bataryasıyla bir binanın enerji ihtiyacını karşılayarak yılda 500 dolar tasarruf elde edilebileceğini gösteren Nissan V2G teknolojisine yeni bir soluk getirmişti.





Şimdi ise Tesla yıllar önce kullandığı teknolojiye geri dönmenin sinyallerini veriyor. Şirket CEO'su Elon Musk'a Twitter üzerinden V2G teknolojisiyle ilgili sorulan soru üzerine Musk bu teknolojiyi çok erken dönemlerde kullandıklarını hatırlattı. Musk ayrıca teknolojiyi yeniden değerlendirebileceklerini de ekledi. Şirketin üç popüler otomobili Model S, X ve 3'te olmasa da 2020 yılında satışa sunulması beklenen yeni nesil Roadster'da V2G teknolojisini görebiliriz.





Tabi konutlarda enerji problemi yaşandığında, özellikle acil durumlarda, otomobilin bataryası ile bu sorunu çözmek oldukça cezbedici ancak V2G teknolojisine yer vermenin birtakım dezavantajları da var. İlk olarak kalıcı bir enerji depolama çözümü arayan kullanıcılar için bu teknoloji aslında yetersiz. Kullanıcılar eve geldiklerinde bataryalarında yeterli enerji olmayabilir; olsa bile bu enerji sadece birkaç saat için konuttaki enerji tüketimini karşılayabilir. Dahası Tesla halihazırda konutlarda enerji depolama çözümleri sunan bir şirket. Araç bataryalarının da konutlar için bir enerji depolama aracı haline gelmesi şirketin Powerwall satışını azaltabilir.





Öte yandan otomobil bataryaları öncelikli olarak araç motorlarına güç vermek için tasarlanıyor. Bu bataryaların konutlardaki enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılması bataryaların kullanım ömrünü kısaltabilir. Bu nedenler Tesla'nın V2G teknolojisini yeniden kullanmasındaki en büyük nedenler olarak görülüyor. Şirketin bu teknolojiyi kullanıcılarına tekrar sunup sunmayacağını ancak yeni nesil Roadster'ın satışa sunulmasıyla öğrenebileceğiz.

https://electrek.co/2018/07/05/tesla-vehicle-to-grid-technology-v2g-elon-musk/