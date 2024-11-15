Dünyanın en büyük batarya üreticisi Tesla’nın başarısız olacağını söyledi

CATL'a göre Tesla, 4680 hücresinde başarısız olacak
2020 yılında duyurulan bu 4680 bataryalar, eski 2170 ve 1865 tiplerine kıyasla daha enerji yoğun olarak tanıtılmıştı. Tesla’nın bazı modellerinde, özellikle Cybertruck’ta kullanılan 4680 hücrelerinin “beş kat” daha fazla enerji kapasitesine sahip olması gerekiyor. Tesla bu hücrelerin büyük kısmını kendisi üretiyor. Geçtiğimiz eylül ayında firma, 100 milyon adet hücre üretimin geride bırakıldığını açıklamıştı. Ancak teknolojinin maliyet ve üretim sorunları nedeniyle halen istenen noktaya ulaşamadığı belirtiliyor.
Zeng, Musk’ın yazılım, donanım ve mekanik alanlarda yetenekli olduğunu kabul ederken, batarya teknolojisine dair bilgilerini yetersiz bulduğunu ifade etti. Zeng, “4680 silindirik batarya üzerine yaptığı bahis başarısız olacak ve asla başarılı olamayacak” derken Musk’ın da sessiz kaldığını söylüyor. Kim bilir, bu belki de durumun bir kabulüdür.
Ayrıca Musk’ın sürekli iddialı vaatlerde bulunarak zamanlamaları gereksiz yere zorladığını belirten Zeng, özellikle Full Self-Driving teknolojisi için sürekli erken tarih vermesinin bir sorun olduğunu vurguladı. Zeng, bu konuda “Belki bir şeyin beş yıla ihtiyacı vardır. Ama o iki yıl diyor. Ona kesinlikle nedenini sordum. Bana insanları zorlamak istediğini söyledi.” ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir