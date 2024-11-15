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    Dünyanın en büyük batarya üreticisi Tesla’nın başarısız olacağını söyledi

    Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL’ın kurucusu ve başkanı Robin Zeng, Tesla’nın üzerinde çalıştığı 4680 silindirik hücre teknolojisinin başarısız olacağını söyledi.
    En büyük batarya üreticisi Tesla’nın başarısız olacağını söyledi Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük elektrikli araç bataryası üreticisi CATL’nin kurucusu ve başkanı Robin Zeng, Elon Musk’ın iddialı 4680 silindirik hücre teknolojisinin başarısız olacağını öne sürdü. Zeng, Tesla CEO’su Elon Musk ile Nisan ayında Çin’de gerçekleşen görüşmelerinde bu konuda hararetli bir tartışma yaşadıklarını belirterek, “Çok büyük bir tartışma yaşadık ve ona gösterdim. Sessiz kaldı. Bir bataryanın nasıl yapılacağını bilmiyor. Bu elektrokimya ile ilgili."” dedi.

    CATL'a göre Tesla, 4680 hücresinde başarısız olacak

    2020 yılında duyurulan bu 4680 bataryalar, eski 2170 ve 1865 tiplerine kıyasla daha enerji yoğun olarak tanıtılmıştı. Tesla’nın bazı modellerinde, özellikle Cybertruck’ta kullanılan 4680 hücrelerinin “beş kat” daha fazla enerji kapasitesine sahip olması gerekiyor. Tesla bu hücrelerin büyük kısmını kendisi üretiyor. Geçtiğimiz eylül ayında firma, 100 milyon adet hücre üretimin geride bırakıldığını açıklamıştı. Ancak teknolojinin maliyet ve üretim sorunları nedeniyle halen istenen noktaya ulaşamadığı belirtiliyor.

    En büyük batarya üreticisi Tesla’nın başarısız olacağını söyledi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan, CATL, Çin’deki Tesla modellerinden Ford’un Kuzey Amerika pazarındaki Mustang Mach-E ve F-150 Lightning modellerine kadar geniş bir yelpazede elektrikli araçlara batarya sağlıyor. Her iki yönetici arasındaki teknik sorunun temelinde batarya kimyasındaki farklılıklar yatıyor. Tesla'nın 4680'i nikel-kobalt-manganez (NCM) katotlar kullanırken, CATL lityum demir fosfat (LFP) kullanıyor. Şirketin odaklandığı lityum demir fosfat (LFP) bataryalar, menzil konusunda Tesla’nın kullandığı silindirik hücrelerin gerisinde kalsa da güvenlik ve dayanıklılık gibi avantajlar sunuyor.

    Zeng, Musk’ın yazılım, donanım ve mekanik alanlarda yetenekli olduğunu kabul ederken, batarya teknolojisine dair bilgilerini yetersiz bulduğunu ifade etti. Zeng, “4680 silindirik batarya üzerine yaptığı bahis başarısız olacak ve asla başarılı olamayacak” derken Musk’ın da sessiz kaldığını söylüyor. Kim bilir, bu belki de durumun bir kabulüdür.

    Ayrıca Musk’ın sürekli iddialı vaatlerde bulunarak zamanlamaları gereksiz yere zorladığını belirten Zeng, özellikle Full Self-Driving teknolojisi için sürekli erken tarih vermesinin bir sorun olduğunu vurguladı. Zeng, bu konuda “Belki bir şeyin beş yıla ihtiyacı vardır. Ama o iki yıl diyor. Ona kesinlikle nedenini sordum. Bana insanları zorlamak istediğini söyledi.” ifadelerini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 5 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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