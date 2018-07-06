Tesla CEO'su Elon Musk medyaya ateş püskürdü

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Tesla CEO'su Elon Musk'ın medyayla arasının pek iyi olmadığı bir süredir biliniyor. 47 yaşındaki CEO, mayıs ayında yaptığı açıklamayla medyada Tesla hakkında çıkan gerçek dışı haberleri şiddetle eleştirmiş ve gazetecilerin, editörlerin ve yayınevlerinin derecelendirileceği bir web sitesi kurucağını duyurmuştu. O tarihten beri medyayla ilgili açıklama yapmayan Musk, Twitter'daki paylaşımlarıyla ABD'nin önemli haber kaynaklarını topa tuttu.





Medyaya sert eleştiriler

Bir takipçisinin sorusu üzerine medyayı değerlendirmeye başlayan Elon Musk, ilk olarak Reuters'ı hedef aldı. Reuters'ın geçtiğimiz hafta Tesla'nın Model S üretimiyle ilgili yanıltıcı rakamlar paylaştığını açıklayan Musk, Reuters'ın Tesla hakkında acımasız bir şekilde olumsuz tutum sergilediğini yazdı.





Sonrasında bir diğer takipçisinin CNBC'deki bir analiste ait verileri paylaşması üzerine Musk bu kez CNBC'ye serzenişte bulundu. Analist derecelendirme sitesi TipRanks'te 5 yıldız üzerinden sadece 1.5 yıldıza sahip olan analist Gordon Johnson, Tesla'nın hisse değeriyle ilgili en düşük tahminleri yapan isimlerden biri. Takipçisinin uyarısı üzerine bu durumu fark eden Musk, Gordon Johnson'ın analizlerini paylaşan CNBC'ye ''İzleyicileriniz analistlerin görüşlerini duymadan önce onların geçmişteki performansları hakkında bilgilendirildi mi?'' sorusunu yöneltti.





Elon Musk'ın en sert eleştirdiği isim ise Business Insider'dan Linette Lopez oldu. Daha önce Tesla'nın üretim sürecinde inanılmaz miktarda hurda birikimine neden olduğunu ve Tesla'nın üretim hattındaki robotlar yüzünden Model 3 üretiminde darboğaz yaşadığını yazan Linette Lopez son olarak 3 gün önce ''Elon Musk, Telsa mühendislerine Model 3 üzerinde kritik fren testleri yapmamalarını emretti'' başlıklı bir haberi yayınlamıştı.





Rüşvet iddiası

Linette Lopez'in Tesla hakkında çok sayıda yanıltıcı haber yayınladığını belirten Elon Musk, Lopez'in eski bir Tesla çalışanına para verip ondan bilgi almış olabileceğini de dile getirdi. Geçtiğimiz ay Elon Musk, şirketten bir çalışanın basına yanıltıcı haberler sızdırdığını açıklamış ve sonrasında Tesla, eski mühendisi Martin Tripp'e dava açmıştı. Elon Musk, Linette Lopez'in Tesla'nın eski çalışanına rüşvet verdiğini düşünüyor.





Linette Lopez ile ilgili Musk'ın sert eleştiriler savurduğu bir diğer nokta ise Lopez'in, ABD'li yatırımcı James Chanos hakkındaki düşünceleri. Linette Lopez Tesla'nın başarısız olacağını düşünen James Chanos ile birkaç kez röportaj yapmış ve ondan övgüyle bahsetmişti. Musk, Linette Lopez'in motivasyon kaynağının James Chanos olduğunu ve James Chanos'un daha fazla kazanması için Tesla hakkında olumsuz haberler yapıldığını ileri sürdü.

https://www.cnbc.com/2018/07/05/elon-musk-lashes-out-at-the-media-again.html