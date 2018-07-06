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Tesla CEO'su Elon Musk medyaya ateş püskürdü

Geçtiğimiz aylarda medyanın Tesla hakkında gerçek dışı haberleri paylaştığını söyleyen Elon Musk bu kez doğrudan Reuters, CNBC ve Business Insider'ı hedef aldı.
10 ay
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18
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla CEO'su Elon Musk medyaya ateş püskürdü
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Tesla CEO'su Elon Musk'ın medyayla arasının pek iyi olmadığı bir süredir biliniyor. 47 yaşındaki CEO, mayıs ayında yaptığı açıklamayla medyada Tesla hakkında çıkan gerçek dışı haberleri şiddetle eleştirmiş ve gazetecilerin, editörlerin ve yayınevlerinin derecelendirileceği bir web sitesi kurucağını duyurmuştu. O tarihten beri medyayla ilgili açıklama yapmayan Musk, Twitter'daki paylaşımlarıyla ABD'nin önemli haber kaynaklarını topa tuttu.


Medyaya sert eleştiriler 

Bir takipçisinin sorusu üzerine medyayı değerlendirmeye başlayan Elon Musk, ilk olarak Reuters'ı hedef aldı. Reuters'ın geçtiğimiz hafta Tesla'nın Model S üretimiyle ilgili yanıltıcı rakamlar paylaştığını açıklayan Musk, Reuters'ın Tesla hakkında acımasız bir şekilde olumsuz tutum sergilediğini yazdı. 


Sonrasında bir diğer takipçisinin CNBC'deki bir analiste ait verileri paylaşması üzerine Musk bu kez CNBC'ye serzenişte bulundu. Analist derecelendirme sitesi TipRanks'te 5 yıldız üzerinden sadece 1.5 yıldıza sahip olan analist Gordon Johnson, Tesla'nın hisse değeriyle ilgili en düşük tahminleri yapan isimlerden biri. Takipçisinin uyarısı üzerine bu durumu fark eden Musk, Gordon Johnson'ın analizlerini paylaşan CNBC'ye ''İzleyicileriniz analistlerin görüşlerini duymadan önce onların geçmişteki performansları hakkında bilgilendirildi mi?'' sorusunu yöneltti. 


Elon Musk'ın en sert eleştirdiği isim ise Business Insider'dan Linette Lopez oldu. Daha önce Tesla'nın üretim sürecinde inanılmaz miktarda hurda birikimine neden olduğunu ve Tesla'nın üretim hattındaki robotlar yüzünden Model 3 üretiminde darboğaz yaşadığını yazan Linette Lopez son olarak 3 gün önce ''Elon Musk, Telsa mühendislerine Model 3 üzerinde kritik fren testleri yapmamalarını emretti'' başlıklı bir haberi yayınlamıştı. 


Rüşvet iddiası 

Linette Lopez'in Tesla hakkında çok sayıda yanıltıcı haber yayınladığını belirten Elon Musk, Lopez'in eski bir Tesla çalışanına para verip ondan bilgi almış olabileceğini de dile getirdi. Geçtiğimiz ay Elon Musk, şirketten bir çalışanın basına yanıltıcı haberler sızdırdığını açıklamış ve sonrasında Tesla, eski mühendisi Martin Tripp'e dava açmıştı. Elon Musk, Linette Lopez'in Tesla'nın eski çalışanına rüşvet verdiğini düşünüyor.


Linette Lopez ile ilgili Musk'ın sert eleştiriler savurduğu bir diğer nokta ise Lopez'in, ABD'li yatırımcı James Chanos hakkındaki düşünceleri. Linette Lopez Tesla'nın başarısız olacağını düşünen James Chanos ile birkaç kez röportaj yapmış ve ondan övgüyle bahsetmişti. Musk, Linette Lopez'in motivasyon kaynağının James Chanos olduğunu ve James Chanos'un daha fazla kazanması için Tesla hakkında olumsuz haberler yapıldığını ileri sürdü.


https://www.cnbc.com/2018/07/05/elon-musk-lashes-out-at-the-media-again.html Yorum Yaz
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K_Spartakus 10 ay en beğenilen
Elon musk'ı sev yada sevme ama Amerikan medyası için söylediği herşey doğru. Medya ve medya maymunları bu sözlerden sonra tarafsızlık ve demokrasi naraları atmaya başlar.
Elon musk'ı sev yada sevme ama Amerikan medyası için söylediği herşey doğru. Medya ve medya maymunları bu sözlerden sonra tarafsızlık ve demokrasi naraları atm...
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2 Yanıt Yanıtla +51
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fhrstw 10 ay
Sen elektirikle çalışan araba yapacaksın hemde bir çok modelden daha verimli sonra statükonun medya organlarının tarafsız kalmasını bekleyeceksin. Adamların sömürü düzenine çomak sokacaksın superchargerlarla ücretsiz şarj vs olanakları sunacaksın vs. Daha çok beklersin elon musk o medya organları statüko devam etsin diye fonlanıyorlar. Yoksa kimse o koca koca haber sitelerinin uyduruk bannerlarla çorbasının kaynadığını düşünmesin.
Sen elektirikle çalışan araba yapacaksın hemde bir çok modelden daha verimli sonra statükonun medya organlarının tarafsız kalmasını bekleyeceksin. Adamların sö...
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Spider_hip 10 ay K_Spartakus
Sadece Amerikan medyası değil, Türk medyası da dahil, diğer tüm medyalarda durum aynıdır. Medyanın çıkış amacı zaten budur. Taa dünya savaşından beri, radyolar, televizyonlar direk propaganda aracı olarak kullanıldı. Medyaya sahip olan, ya da o medyanın sahibine sahip olan, kendi çıkarları, zevkleri, nefretleri doğrultusunda tüm giren çıkan haberleri manipüle eder.
Sadece Amerikan medyası değil, Türk medyası da dahil, diğer tüm medyalarda durum aynıdır. Medyanın çıkış amacı zaten budur. Taa dünya savaşından beri, radyolar...
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yusufty44 10 ay
Hadi haberler yalan diyelim hani arabalar nerede.
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musetea 10 ay
Elon Musk ejderha mı?
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agent1453 10 ay
Fotoğraf'da ne ayaksınız ulan der gibi.
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maxmania 10 ay
ben olayın farklı bir tarafını dile getireyim; kendi reklamı yapılırken güzeldi, eleştiren çıkıncı kötü oldular.
bizdeki medyatik isimler gibi, reklamı olacağı zaman basını çağırır sipariş haber yaptırır, kötü tarafı ortaya çıkınca yok özel hayat yok şirket değeri diyerek habercileri kimi zaman tehdit eder kimi zaman darp ederler. musk' ın durumu da giderek ona benzemeye başladı.
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Witcher3 10 ay
Bizim yalan dolan haber kanalları fox halk tv falanında bunlardan farkı umarım kapatılırlar..
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maxe 10 ay Witcher3
Memlekete A haber gibi kanallar lazım
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dobrasam 10 ay
Medya maalesef tüm dünyada rezalet durumda
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sniper23 10 ay
Kısacası Elon Musk: EY MEDYA, SEN KİMSİN!?
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WarSaw 10 ay
Linette Lopez dedikleri kadın şuymuş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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xxxx1 10 ay
Sonuna kadar haklısın Elon...her gün iflas, bilumum negatif yıpratma uğraşları var tesla başta olmak üzere.
Elektrikli araç devri mini gerceklestırınce lobıler,hazırcılar,tembel otomobil üreticileri, rahatsız oldu tabı.
Bır duzenı kırmıştır bu adam , korumaya alınması lazım ...Yolu açık olsun.
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D.Baran 10 ay
Yanlis yaptilar,ittifakin adayi Musk olmalıydı
;Tesla ve Musk'in adlarınin gectigi konulara bakilirsa kesin kazanırdi
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