Tesla çalışanı ırkçı muamele gördüğü gerekçesiyle şirkete dava açtı

Geçtiğimiz ay Tesla’nın Fremont şehrinde bulunan üretim tesisinde çalışan işçilerden biri, şirketin çalışma şartlarının çok ağır olduğunu ve ödemelerde aksaklıklar bulunduğunu dile getirmişti. Konuyla ilgili inceleme yapılacağını söyleyen Elon Musk ise ay sonunda yaptığı açıklamayla şirkete dair çalışma sürelerinin, ödemelerin ve güvenlik imkanlarının (diğer otomobil üreticileriyle kıyaslanarak) detaylı bir rapor paylaşmış ve iddiaları yalanlamıştı. Şirket şimdi yine bir çalışanı tarafından suçlanıyor ancak bu sefer durum biraz daha ciddi zira Dewitt Lambert isimli çalışan şirkete dava açmış durumda.

Şirketteki çalışma arkadaşları tarafından ırkçı saldırılara uğradığını ancak şirket yetkililerine bu konuda defalarca şikayette bulunmasına rağmen şirketin bu konuda hiçbir çaba göstermediğini dile getiren Dewitt Lambert ırkçı saldırıları önlemediği gerekçesiyle Tesla’ya dava açtı. Üstelik çalışma arkadaşları tarafından ırkçı ve küçük düşürücü saldırılara maruz kalan Lambert’in tek şikayeti bu değil. Şirketten en azından çalışma yerinin değiştirilmesini isteyen Lambert’in uzun bir süre boyunca çalışma yeri değiştirilmezken, kendisine terfi de verilmedi. Lambert’in iddiasına göre kendisine saldırıda bulunan diğer kişiler ise terfi edilerek adeta ödüllendirildi.

Tesla İddiaları Yalanladı

Lambert açtığı davayla ilgili olarak elinde olaylarla ilgili video kayıtları olduğunu ve bunu mahkemeye sunacağını belirtse de Tesla, Lambert’le aynı fikirde değil. Şirkette bazı çalışanlara yönelik ırkçı saldırıların olduğunu ancak bu olayla ilgili olarak birçok çalışanın işine son verildiğini açıklayan Tesla, Lambert’in açıklamalarının tam olarak gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Ayrıca şirket olayla ilgili bir video kaydının şirket yetkilileriyle paylaşılmadığı söylerken olayın bir kin veya intikam meselesine dayandığını düşünüyor.

Yaptığı açıklamada terfi iddialarını da yanıtlayan Tesla, Lembert’in yaklaşık 1 yıl önce terfi ettirildiğini ancak Lembert’in şirkete ait ‘’gizli teknolojileri’’ Facebook hesabında (defalarca uyarılmasına rağmen) paylaşmaya devam etmesi üzerine ikinci terfi talebinin reddedildiğini açıkladı. Şirket son olarak süreç tamamlanana kadar Lembert’in ücretli izine çıkarıldığını ve Tesla’daki çalışma ortamının bütün çalışanlar için en iyi hale getirilmesini amaçladıklarının altını çizdi.

https://techcrunch.com/2017/03/27/tesla-dewitt-lambert-lawsuit/