Çinli Tencent, Tesla’nın yüzde 5’ini satın aldı

Elektrikli otomobil denince akla gelen ilk isim olmayı başaran Tesla, otomotiv endüstrisinde de büyük değişimlere yol açtı. Gelecek için umut vadeden Elon Musk yatırımcıların da ilgisini çekiyor.

Taze kan

Gelen bilgilere göre Çinli internet devi Tencent, Tesla’nın yüzde 5 hissesini 1.8 milyar dolara satın aldı. Tesla’nın Model 3 üretimi için yüksek miktarda finansman desteği aradığı biliniyordu. Tencent bu açıdan taze kan oldu.

Bilindiği üzere Çinli Tencent daha önce Leauge of Legends yapımının geliştiricisi Riot Games’e de ortak olmuştu. Ayrıca Asya’nın en popüler sohbet programlarından WeChat de yine Tencent imzasını taşıyor.

Yatırım Tencent açısından da önemli zira kritik ve potansiyeli büyük bir firmaya yatırım yapmış oldu. Daha önce elektrikli araç konusunda bir kaç girişime daha destek olmuştu. Yatırım ile birlikte Tesla’nın Model 3 üretim sürecini daha rahat bir şekilde yürüteceği tahmin ediliyor. Bunun da Tencent’e geri dönüşü elbette daha büyük olacak.

Geçen yıl duyurulan ve fiyatı ile dikkat çeken Tesla Model 3 elektrikli otomobil, firmanın en çok ilgi gören aracı olmuştu. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon adet araç rezerve edilmiş ve Tesla’ya iyi bir nakit birikimi bırakmıştı. Tencent yatırımı ile firmanın eli daha da rahatlamış oldu.

Fiyat etiketi 35 000$ olan Tesla Model 3 için yıl sonuna doğru ilk dağıtımların başlaması bekleniyor. Elon Musk genelde üretim prototipi geliştirmiyor ve ilk parti ürünleri çalışanlarına satarak bir nevi pilot program yapmış oluyor. Tesla Model 3 için de aynı durum söz konusu olacak.

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Tesla sevkiyat konusunda geciktiği için zaman zaman eleştiriliyor zira üretim planlamaların ötesine sarkarak gecikiyor. Firma devasa Gigafactory üretim tesislerini bir an önce faaliyete geçirmek niyetinde. Ancak bu dönemden sonra üretim rahatlayacak. Analiz uzmanları firmanın bu yıl 2000 civarında Model 3 sevk edebileceğini düşünüyor. Gelecek yıl için tahmin ise 80 000 civarında. Bu da müşterilerin çok uzun bir zaman beklemesi anlamına geliyor.