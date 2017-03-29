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Çinli Tencent, Tesla’nın yüzde 5’ini satın aldı

Leauge of Legends yapımının geliştiricisi Riot Games’e ortak olan Çinli Tencent grubu önemli bir hamle yaparak otomobil devi Tesla’dan da yüzde 5 hisse satın aldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektrikli otomobil denince akla gelen ilk isim olmayı başaran Tesla, otomotiv endüstrisinde de büyük değişimlere yol açtı. Gelecek için umut vadeden Elon Musk yatırımcıların da ilgisini çekiyor. 

Taze kan

Gelen bilgilere göre Çinli internet devi Tencent, Tesla’nın yüzde 5 hissesini 1.8 milyar dolara satın aldı. Tesla’nın Model 3 üretimi için yüksek miktarda finansman desteği aradığı biliniyordu. Tencent bu açıdan taze kan oldu.
Bilindiği üzere Çinli Tencent daha önce Leauge of Legends yapımının geliştiricisi Riot Games’e de ortak olmuştu. Ayrıca Asya’nın en popüler sohbet programlarından WeChat de yine Tencent imzasını taşıyor. 
Yatırım Tencent açısından da önemli zira kritik ve potansiyeli büyük bir firmaya yatırım yapmış oldu. Daha önce elektrikli araç konusunda bir kaç girişime daha destek olmuştu. Yatırım ile birlikte Tesla’nın Model 3 üretim sürecini daha rahat bir şekilde yürüteceği tahmin ediliyor. Bunun da Tencent’e geri dönüşü elbette daha büyük olacak. 
Geçen yıl duyurulan ve fiyatı ile dikkat çeken Tesla Model 3 elektrikli otomobil, firmanın en çok ilgi gören aracı olmuştu. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon adet araç rezerve edilmiş ve Tesla’ya iyi bir nakit birikimi bırakmıştı. Tencent yatırımı ile firmanın eli daha da rahatlamış oldu. 
Fiyat etiketi 35 000$ olan Tesla Model 3 için yıl sonuna doğru ilk dağıtımların başlaması bekleniyor. Elon Musk genelde üretim prototipi geliştirmiyor ve ilk parti ürünleri çalışanlarına satarak bir nevi pilot program yapmış oluyor. Tesla Model 3 için de aynı durum söz konusu olacak. 
Ayrıca Bkz. "Lexar’dan dayanıklılık odaklı flash bellekler"
Tesla sevkiyat konusunda geciktiği için zaman zaman eleştiriliyor zira üretim planlamaların ötesine sarkarak gecikiyor. Firma devasa Gigafactory üretim tesislerini bir an önce faaliyete geçirmek niyetinde. Ancak bu dönemden sonra üretim rahatlayacak. Analiz uzmanları firmanın bu yıl 2000 civarında Model 3 sevk edebileceğini düşünüyor. Gelecek yıl için tahmin ise 80 000 civarında. Bu da müşterilerin çok uzun bir zaman beklemesi anlamına geliyor. 

http://wccftech.com/tencent-buys-5-stake-tesla/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
1.8 milyar dolar yazmisya editor nasil okuyonuz haberi adam bide koyu harfle yazmis be
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DH Misafiri 2 yıl
1.8 milyar dolar yazmisya editor nasil okuyonuz haberi adam bide koyu harfle yazmis be
1 Yanıt Yanıtla
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Sasaki Kojiro 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
1.8 milyar dolar yazmisya editor nasil okuyonuz haberi adam bide koyu harfle yazmis be

Milletimizin huyudur. Başlığı okur haberi okumadan yorumları okumaya geçer. Çünkü bize bikgi değil polemik lazım. "Bakalım bu konu altında ne kavgalar dönmüş" mantığı ile forumu takip eden o kadar çok kitle var ki.
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celilsaygin 2 yıl
Gelen bilgilere göre Çinli internet devi Tencent, Tesla’nın yüzde 5 hissesini 1.8 milyar dolara satın aldı.
Konuda yazmış zaten.
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arel.gr 2 yıl celilsaygin
celilsaygin
Gelen bilgilere göre Çinli internet devi Tencent, Tesla’nın yüzde 5 hissesini 1.8 milyar dolara satın aldı.
Konuda yazmış zaten.

konuyu okuyan kim ?
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kadirirdem 2 yıl
Hayırlı olsun...
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tecnikadamoguz01 2 yıl
Fiyata bakıyorum 35 bin dolar seviniyorum 120 bin TL filan yapar diye sonra burası Türkiye diyerekten üzülüyorum ?? ama sıkıntı yok çünkü herkes bizi kıskanıyor.
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DH Misafiri 2 yıl
kaça almış %5 hisseyi?
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Musty3535123 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

kaça almış %5 hisseyi?

orası sır. %5 hisse aldığını bilelim yeter.
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