Tesla, çalışanların dinç kalmasını sağlamak için enerji içeceği dağıtıyor

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Tesla CEO'su Elon Musk, 2016 yılında Model 3 üretimine yönelik ilk hedeflerini paylaşmış ve 2017 sonunda toplamda 200 bin adet Model 3 üretmeyi planladıklarını açıklamıştı. Buna karşılık Model 3 üretim sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle 2017 sonunda şirket sadece 2700 adet Model 3 üretmeyi başarmıştı. 200 bin Model 3 üretme hedefinin yanı sıra haftada 5 bin Model 3 üretme hedefini de ıskalayan Tesla, bu yılın başında finansal açıdan zor günler geçirmeye başlamış ve hatta şirketin birkaç ay içinde iflas edebileceği konuşulur hale gelmişti.





Çalışanlar üretim koşullarından şikayetçi

Nisan ayından Model 3 üretiminde ipleri eline alan Elon Musk, artık fabrikada uyuacağını ve üretim sürecini yakından takip edeceğini duyurmuştu. Tesla hisselerinin son bir yılın en düşük seviyesinde olduğu dönemde alınan bu karar meyvelerini vermiş gibi görünüyor. Elon Musk bu ayın başında Twitter hesabından yaptığı açıklamayla şirketin haftada 5 bin Model 3 üretmeyi başardığını paylaşmıştı. Bu başarı şirketin Model 3 üretimini rayına oturttuğu anlamına geliyor ancak Bloomberg'e konuşan Tesla çalışanlarına göre Model 3'ün üretim süreci pek de iç açıcı değil.





İsmi açıklanmayan dört Tesla çalışanın yaptığı açıklamalara göre Model 3 üretiminin yapıldığı Tesla'nın Fremont şehrindeki fabrikada standart çalışma süresi 12 saate çıkarılmış durumda. Model 3 üretimine ağırlık verilmesiyle birlikte çalışma saatlerinin uzatıldığını belirten çalışanlar bazen 16 saate kadar çalıştıklarını da açıkladı. Çalışanlar, uzun çalışma sürelerine ek olarak fabrikadaki koşullardan da şikayetçi. Fabrikadaki sıhhi tesisatın sorunlu olduğunu belirten Tesla çalışanları bu nedenle çoğu kez arıtılmamış pis suyun üzerinden yürümek zorunda kaldıklarını ekledi.





''Zombi gibi bakıyorlar''

Üretim hattı liderlerinden Mikey Catura da Bloomberg'e yaptığı açıklamalarla çalışanların şikayetlerini doğruladı. Tesla'ya gelen yeni çalışanların canlı ve enerjik bir şekilde işe başladığını ifade eden Catura, birkaç hafta sonra ise aynı çalışanların boşluğa bakan zombiler gibi göründüğünü açıkladı. Catura işçilerin yoğun tempo sonucunda geldikleri bu hali ''Tesla bakışı'' olarak nitelendiriyor.





Catura ve diğer çalışanların işaret ettiği bir diğer nokta ise Tesla'nın, çalışanların dinç kalmasını sağlamak için enerji içeceği dağıtıyor oluşu. Açıklamalara göre şirket, çalışma temposunun korunması için çalışanlara ücretsiz Red Bull dağıtıyor. Çalışanlar da yorgunlukla mücadele edebilmek için ciddi miktarda enerji içeceği tüketiyor.





İddialarla ilgili CNBC'ye konuşan bir Tesla sözcüsü “Bizim için çalışanlarımızın güvenliğinden daha önemli bir şey yoktur.” ifadesini kullansa da şirkette çalışan 40 bin kişinin hiçbirinin problemi olmadığını söyleyemeceğini açıkladı. Böylece şikayetleri örtülü olarak kabul eden sözcü, çalışanların refahını sağlamak için titizlikle çalıştıklarını; doğru olanı yapmak ve hataları ortadan kaldırmak için her geçen gün daha fazla çabaladıklarını aktardı.

https://www.cnbc.com/2018/07/12/teslamodel-3-workers-got-free-red-bull-walked-through-sewage-report.html