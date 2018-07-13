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Tesla, çalışanların dinç kalmasını sağlamak için enerji içeceği dağıtıyor

Bloomberg'e konuşan Tesla çalışanları şirketteki çalışma koşullarının zorluğuna dikkat çekti. 16 saate kadar çalışan işçiler Tesla'nın dağıttığı enerji içecekleriyle dinç kalmaya çalışıyor.
10 ay
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla, çalışanların dinç kalmasını sağlamak için enerji içeceği dağıtıyor
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Tesla CEO'su Elon Musk, 2016 yılında Model 3 üretimine yönelik ilk hedeflerini paylaşmış ve 2017 sonunda toplamda 200 bin adet Model 3 üretmeyi planladıklarını açıklamıştı. Buna karşılık Model 3 üretim sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle 2017 sonunda şirket sadece 2700 adet Model 3 üretmeyi başarmıştı. 200 bin Model 3 üretme hedefinin yanı sıra haftada 5 bin Model 3 üretme hedefini de ıskalayan Tesla, bu yılın başında finansal açıdan zor günler geçirmeye başlamış ve hatta şirketin birkaç ay içinde iflas edebileceği konuşulur hale gelmişti.


Çalışanlar üretim koşullarından şikayetçi 

Nisan ayından Model 3 üretiminde ipleri eline alan Elon Musk, artık fabrikada uyuacağını ve üretim sürecini yakından takip edeceğini duyurmuştu. Tesla hisselerinin son bir yılın en düşük seviyesinde olduğu dönemde alınan bu karar meyvelerini vermiş gibi görünüyor. Elon Musk bu ayın başında Twitter hesabından yaptığı açıklamayla şirketin haftada 5 bin Model 3 üretmeyi başardığını paylaşmıştı. Bu başarı şirketin Model 3 üretimini rayına oturttuğu anlamına geliyor ancak Bloomberg'e konuşan Tesla çalışanlarına göre Model 3'ün üretim süreci pek de iç açıcı değil.


İsmi açıklanmayan dört Tesla çalışanın yaptığı açıklamalara göre Model 3 üretiminin yapıldığı Tesla'nın Fremont şehrindeki fabrikada standart çalışma süresi 12 saate çıkarılmış durumda. Model 3 üretimine ağırlık verilmesiyle birlikte çalışma saatlerinin uzatıldığını belirten çalışanlar bazen 16 saate kadar çalıştıklarını da açıkladı. Çalışanlar, uzun çalışma sürelerine ek olarak fabrikadaki koşullardan da şikayetçi. Fabrikadaki sıhhi tesisatın sorunlu olduğunu belirten Tesla çalışanları bu nedenle çoğu kez arıtılmamış pis suyun üzerinden yürümek zorunda kaldıklarını ekledi.


''Zombi gibi bakıyorlar'' 

Üretim hattı liderlerinden Mikey Catura da Bloomberg'e yaptığı açıklamalarla çalışanların şikayetlerini doğruladı. Tesla'ya gelen yeni çalışanların canlı ve enerjik bir şekilde işe başladığını ifade eden Catura, birkaç hafta sonra ise aynı çalışanların boşluğa bakan zombiler gibi göründüğünü açıkladı. Catura işçilerin yoğun tempo sonucunda geldikleri bu hali ''Tesla bakışı'' olarak nitelendiriyor. 


Catura ve diğer çalışanların işaret ettiği bir diğer nokta ise Tesla'nın, çalışanların dinç kalmasını sağlamak için enerji içeceği dağıtıyor oluşu. Açıklamalara göre şirket, çalışma temposunun korunması için çalışanlara ücretsiz Red Bull dağıtıyor. Çalışanlar da yorgunlukla mücadele edebilmek için ciddi miktarda enerji içeceği tüketiyor.


İddialarla ilgili CNBC'ye konuşan bir Tesla sözcüsü “Bizim için çalışanlarımızın güvenliğinden daha önemli bir şey yoktur.” ifadesini kullansa da şirkette çalışan 40 bin kişinin hiçbirinin problemi olmadığını söyleyemeceğini açıkladı. Böylece şikayetleri örtülü olarak kabul eden sözcü, çalışanların refahını sağlamak için titizlikle çalıştıklarını; doğru olanı yapmak ve hataları ortadan kaldırmak için her geçen gün daha fazla çabaladıklarını aktardı.


https://www.cnbc.com/2018/07/12/teslamodel-3-workers-got-free-red-bull-walked-through-sewage-report.html Yorum Yaz
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sis651 10 ay en beğenilen idombayci
Sürekli Red Bull'u çekip uzun ve uykusuz seferlere çıkan bir tır sürücüsü vardı. Sonunda su dolu bidonlara çarpıp emekli oldu bu hayattan!
Lanet olsun böyle kapitalizme.
Sürekli Red Bull'u çekip uzun ve uykusuz seferlere çıkan bir tır sürücüsü vardı. Sonunda su dolu bidonlara çarpıp emekli oldu bu hayattan!Lanet olsun böyl...
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Umutcan 10 ay
İstediğin kadar kahve, enerji içeceği vs. iç nafile. Bir yerden sonra beyin stop ediyor uyanıksın ama beyin dikkat ve işlem yapma yetisinin çoğunu yitiriyor.
Araç ve iş kazalarına davetiye.
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DH Misafiri 10 ay
bu haberleri neden yapıyorsunuz anlamıyorum. Amerika'da insan hakları ihlali mi olurmuş. Avrupa'da herkes hayatından memnun değilmiymiş. Çin'de 50-100 USD arası aylık ücret ile insanlar mı çalışıyormuş. vay be demek ki sadece ülkemde değil hemen hemen her yerde iş, emek, maaş, sağlık,insan hakları ihlali, tecavüz, taciz, zorbalık, vb. insan kaynaklı sorun oluyor.
sorunsuz ülke, sorunsuz sistem yok. demokrasi,komünizm, liberalizm, vb hangi ismi koyarsanız koyun işin içinde insan faktörü varsa o sistemin mutlaka bir açığı olacaktır.
insanların en büyük ihtiyacı değerler eğitimidir. değerler eğitimini iyi almış toplumlarda sorunlar en aza indirgeniyor ama sıfırlanmıyor.
bazı insanlar ülkemizde yaşananları sadece bizim ülkemizde oluyormuş gibi yazıyor ve yorumluyor ya acayip sinir oluyorum. evet olumsuzlukların olmasını ben de dahil kimse istemez ama bu olumsuzlukların sebebini kendisine yoran yok.
dün gece saat 3 de yan apartmanda altlı üstlü iki komşu sen gürültü yaptın, ben uyuyamadım kavgasına şahit oldum. alt komşu işten gelmiş gece 12 de uyumaya çalışır, üst komşu gece 3 de halen uyumamaya çalışır. alttaki sopa ile üst kata vurunca olay kopar. kim haklı. uyuma hakkı gasp edilen mi yoksa sabaha kadar oturma hakkı gasp edilen mi?
demek ki mesele avrupa iyi ülkemiz kötü meselesi değil. Avrupa insanlarına terbiyeyi sevgi ile vermedi. katı kurallar ve kanunlar ile verdi. sokağa çöp atana, tükürene cezayı yapıştırdı. avrupa ceza yememek için medeni oldu. ama adamlar kanunu koyarken, denetleme mekanizmasını da iyi oturttu.
Avrupada da rüşvet. torpil, adam kayırma var. aslında her ülkenin sorunu bunlar. neyse kaptırdım galiba.
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huseyincarnege 10 ay
16saat çalışan insandan verimi bekliyolar bunlar şonra tesla sapıtıyo :S
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idombayci 10 ay
En etkili enerji kaynağı dengeli ve sağlıklı bir uykudur. Az veya kalitesiz uyuyanlar tepkisi gecikmeli veya hatalı karar alma riski vardır. Test ettim üç gün 2 saat uyudum. Üç gün sonradan oto pilotta gidiyorsun.Düşünme olayı kalmıyor. Yönetenler zaten senin düşünmeni istemiyorlar orası ayrı mesele.
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sis651 10 ay idombayci
Sürekli Red Bull'u çekip uzun ve uykusuz seferlere çıkan bir tır sürücüsü vardı. Sonunda su dolu bidonlara çarpıp emekli oldu bu hayattan!
Lanet olsun böyle kapitalizme.
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aycibin 10 ay
bmw'nin tek fabrikası haftada 12bin civarı araç üretiyor.bu kadar da insani sınırları zorlamıyor.tesla'da bir sorun var o zaman
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serafon 10 ay
Çok çalışanlar çok kazananları tatmin etmek zorunda, bu sistem böyle işler!
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The Balance 10 ay
16 saat!?
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gun 10 ay The Balance
İşçi haklarının en az olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleridir.
Mesela yıllık zorunlu izin süresi resmi olarak 0 gün yani hiç. Ancak çoğu şirket izin verir ama genelde bir hafta ile başlar ve Türkiye’den düşük ortalama.
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