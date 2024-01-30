Tam Boyutta Gör 2024 Audi Q7'nin tasarımına baktığımızda yeni ön panjur ve tampon hemen dikkat çekiyor. Opsiyonel olarak sunulan lazer teknolojisine sahip kişiselleştirilebilir HD Matrix farlar da opsiyon listesinde yer alıyor. Motor gamı olduğu gibi konunan SUV modelin iç mekanında da bilgi-eğlence sistemi ve güvenlik iyileştirmeleri bulunuyor.

Yapılan değişiklikler sayesinde kısa süre önce makyajlanan Q8 gibi sportif bir görünüme kavuşan yeni Audi Q7'de ayrıca 22 inç'e kadar uzanan beş yeni jant tasarımı, üç yeni gövde rengi ve yeni donanım seviyeleri (S line, Black Edition, Launch Edition, Vorsprung) bulunuyor.

Tam Boyutta Gör İç mekanda konsolun yapısı değişmeden kalırken multimedya sisteminde Spotify ve Amazon Müzik gibi üçüncü parti uygulamaları destekleyen son nesil sistem görev yapıyor. Ayrıca, standart olarak sunulan Audi sanal kokpit artık diğer yol kullanıcılarını göstermekle birlikte şerit değiştirme uyarısı, mesafe uyarısı ve trafik ışığı bilgisi gibi özelliklerden faydalanıyor.

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Kaputun altında TDI dizel ve TFSI benzinli motorlar sunulmaya devam ediyor. Performanslı SQ7 ise 500 beygir güç ve 770 Nm tork üreten 4.0 litre V8 motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 4,1 saniye gibi kısa bir sürede tamamlıyor. Audi Q7'nin tüm donanım seviyelerinde adaptif havalı süspansiyon görev yaparken üst seviyelerde daha sportif şasi ve arka aks yönlendirme de mevcut.

Avrupa'da satışa sunulan 2024 Audi Q7'nin fiyatı 79.300 eurodan başlıyor.

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2024 Audi Q7 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri