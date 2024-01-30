2024 Audi Q7 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Yapılan değişiklikler sayesinde kısa süre önce makyajlanan Q8 gibi sportif bir görünüme kavuşan yeni Audi Q7'de ayrıca 22 inç'e kadar uzanan beş yeni jant tasarımı, üç yeni gövde rengi ve yeni donanım seviyeleri (S line, Black Edition, Launch Edition, Vorsprung) bulunuyor.
Kaputun altında TDI dizel ve TFSI benzinli motorlar sunulmaya devam ediyor. Performanslı SQ7 ise 500 beygir güç ve 770 Nm tork üreten 4.0 litre V8 motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 4,1 saniye gibi kısa bir sürede tamamlıyor. Audi Q7'nin tüm donanım seviyelerinde adaptif havalı süspansiyon görev yaparken üst seviyelerde daha sportif şasi ve arka aks yönlendirme de mevcut.
Avrupa'da satışa sunulan 2024 Audi Q7'nin fiyatı 79.300 eurodan başlıyor.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.