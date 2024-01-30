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    Anlık Bildirim

    2024 Audi Q7 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Audi, 2024 model Q7 ve onun performans versiyonu SQ7'yi görücüye çıkardı. İkinci kez makyajlanan büyük SUV modeldeki değişim büyük oranda kozmetik.              
    2024 Audi Q7 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2024 Audi Q7'nin tasarımına baktığımızda yeni ön panjur ve tampon hemen dikkat çekiyor. Opsiyonel olarak sunulan lazer teknolojisine sahip kişiselleştirilebilir HD Matrix farlar da opsiyon listesinde yer alıyor. Motor gamı olduğu gibi konunan SUV modelin iç mekanında da bilgi-eğlence sistemi ve güvenlik iyileştirmeleri bulunuyor.

    Yapılan değişiklikler sayesinde kısa süre önce makyajlanan Q8 gibi sportif bir görünüme kavuşan yeni Audi Q7'de ayrıca 22 inç'e kadar uzanan beş yeni jant tasarımı, üç yeni gövde rengi ve yeni donanım seviyeleri (S line, Black Edition, Launch Edition, Vorsprung) bulunuyor.

    2024 Audi Q7 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekanda konsolun yapısı değişmeden kalırken multimedya sisteminde Spotify ve Amazon Müzik gibi üçüncü parti uygulamaları destekleyen son nesil sistem görev yapıyor. Ayrıca, standart olarak sunulan Audi sanal kokpit artık diğer yol kullanıcılarını göstermekle birlikte şerit değiştirme uyarısı, mesafe uyarısı ve trafik ışığı bilgisi gibi özelliklerden faydalanıyor.

    Kaputun altında TDI dizel ve TFSI benzinli motorlar sunulmaya devam ediyor. Performanslı SQ7 ise 500 beygir güç ve 770 Nm tork üreten 4.0 litre V8 motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 4,1 saniye gibi kısa bir sürede tamamlıyor. Audi Q7'nin tüm donanım seviyelerinde adaptif havalı süspansiyon görev yaparken üst seviyelerde daha sportif şasi ve arka aks yönlendirme de mevcut.

    Avrupa'da satışa sunulan 2024 Audi Q7'nin fiyatı 79.300 eurodan başlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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