Tesla'dan Model Y'nin üretimiyle ilgili yeni açıklama

Tam Boyutta Gör



Zaman zaman elverişsiz çalışma şartları gibi can sıkıcı konularla gündeme gelen Tesla, tüm bunlara rağmen üretimde hedef yükseltmeye devam ediyor. 2019’un ikinci çeyreğini üretim ve teslimat rekoruyla tamamlayan ABD’li üretici, Model Y’nin üretimi konusundaki kararını da sonunda açıkladı.

Yeni elektrikli crossover’ı Model Y’yi geçtiğimiz Mart ayında tanıtan ve ön sipariş toplamaya başlayan Tesla, aracın üretileceği yeri ve zamanı açıklamamıştı. Tanıtımdan bir ay sonra konuşan Elon Musk, Model Y’nin üretimi konusunda Kaliforniya ve Nevada arasında kaldıklarını ve nihai kararı çok yakında açıklayacaklarını söylemişti.

Bugün 2019 ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayan Tesla, elektrikli crossover modelinin üretimine de değindi. Tesla’dan Model Y’nin üretimiyle ilgili şu açıklama geldi:

Fremont Fabrikası'nda üretilecek

“Tesla Model Y, Kaliforniya’daki Fremont Fabrikası’nda üretilecek. Konuyla ilgili hazırlıklar ikinci çeyrek itibariyle başladı. Model Y ve Model 3 arasındaki ortak parça kullanım oranı oldukça yüksek. Dolayısıyla Fremont Fabrikası’nda halihazırda kurulu olan üretim hattından faydalanabileceğiz. SUV modellerin yükselişini dikkate aldığımızda, Model Y’nin Model 3’ten daha karlı bir araç olacağını düşünüyoruz”

370 ile 485 kilometre arasında menzil seçenekleriyle 2020'nin ilk çeyreğinde üretilmeye başlanacak Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatı 39 bin dolar olacak.