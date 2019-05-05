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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, sert bir mail ile çalışanlarını bilgi sızdırma konusunda uyardı

Çalışanların dışarı sızdırdığı ticari bilgiler Tesla için büyük kayıplara sebebiyet verdi. Sert bir uyarı maili gönderen firma, dışarı bilgi sızdırılanların başına gelecekleri anlattı.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Tesla, sert bir mail ile çalışanlarını bilgi sızdırma konusunda uyardı
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Her firmanın, içeriden bilgi sızdırılması konusunda haberleri geliyor. Tesla da bu durumdan en çok etkilenen firmalardan biri. Öyle ki geçtiğimiz senelerde bir çalışanın sızdırdığı bilgi sebebiyle firma, kayıpları için 167 milyon dolarlık dava açmıştı. Dışarı bilgi çıkmasının önünü kesmek isteyen Tesla, çalışanlarına sert bir uyarı maili yolladı.

“Başınıza geleceklere örnekler”

Güvenlik ekibi tarafından hazırlanan bu mail tüm çalışanlara yollanmış. İçerisinde, firmanın başarısızlıklarını görmek isteyen kişilerin bilgi çalmaya çalıştığı gibi konular bulunuyor. Özellikle LinkedIn, Facebook ve Twitter gibi mecralarda çalışanlarının dikkatli olmasını isteyen firma, dikkatli olmazlarsa başlarına gelecekleri de belirtiyor.

Daha önce yaşanan işten atılma, büyük maddi davalar ve cezai yaptırımlar tek tek mail içerisinde yazıyor. Kısacası çalışanlara tam anlamıyla gözdağı veriliyor. Son olarak işe girerken imzaladıkları gizlilik sözleşmesi de tekrar hatırlatılmış.

Ayrıca Bkz. "FAA, ticari drone sayısının 2023’de üç kat artacağını söyledi"

Piyasa değeri 42 milyar dolar olan Tesla'yı, üretim adetleri gibi basit sızıntılar bile etkileyebiliyor. Yani uyarı maili atmak oldukça normal. Tesla bu konuda yalnız da değil. Daha öncesinde Apple gibi farklı firmaların uyarı maillerini de gördük. Çalışanlara yollanan bu mailin basına sızdırılması ise ilginç bir ironi.


https://www.engadget.com/2019/05/04/tesla-warns-employees-against-leaking-info/ Yorum Yaz
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yorumculuklar 2 hf. en beğenilen
Bu mailin gönderildiği bilgisi dışarı çıktığına göre hala takan yok demektir :D
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TheJudgé 1 hf.
Güzel Haber
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cocainbar 2 hf.
Tesla calisanlarini sert bir dil ile uyardi demek
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lojistisyen 2 hf.
Otomobil genel için muazzam önemli bi konu daha...
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yorumculuklar 2 hf. en beğenilen
Bu mailin gönderildiği bilgisi dışarı çıktığına göre hala takan yok demektir :D
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