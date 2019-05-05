FAA, ticari drone sayısının 2023’de üç kat artacağını söyledi

ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) 2018 yılında 175 bin drone kayıt edildiğini açıkladı. Önceki seneye kıyasla yüzde 170 artış gösteren ticari drone sayısı, FAA’in gelecek hakkında ön görülerini de değiştirmesine sebebiyet verdi. 2023 yılında ticari drone sayısının üç kat artması bekleniyor.

Tahminlerin ötesinde artış

FAA’nin açıkladığı verilere göre şu an için 277 bin drone kayıt altında. Bu droneların 175 bin gibi büyük kısmının 2018 yılında kayıt olması tahminleri alt üst etti. Daha öncesinde 2022 yılında 452 bin adete ulaşılması bekleniyordu. Şimdi bu tahmin önümüzdeki seneye çekildi. Ek olarak 2023 yılı için de en az 835 bin hedefi konuldu.

Ticari kısmının altını çizmek gerekiyor çünkü hobi amaçlı satışlardaki yükselişin azalmaya başladığı biliniyor. Raporun sonunda dronelar için sürekli farklı kullanım alanları bulunmasının artışın önemli etkenlerden biri olduğu belirtildi. Mesela sürekli gündeme gelene drone ile teslimat sistemleri iyi bir örnek olabilir.

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Dünyanın en değerli şirketlerinden Amazon ve Google bile drone ile verilen hizmetler konusunda kendilerine pazar oluşturmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki yıllarda bu tahminlerin yine oldukça düşük kaldığına şahit olabiliriz. Özellikle zamanla azalan drone fiyatları da yeni rekorları destekleyecektir.

https://www.slashgear.com/huge-commercial-drone-registration-surge-forces-faa-to-revise-forecast-04575567/