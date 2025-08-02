Tesla, Otopilot kazasında suçlu bulundu: 329 milyon dolar tazminat ödeyecek!

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Tam Boyutta Gör Tesla, Florida'da görülen Otopilot kaynaklı ölüm davasını kaybetti. Jüri, Tesla'nın kazada kısmen kusurlu olduğuna hükmederek mağdurlara toplamda 329 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Bu karar Tesla için önemli bir darbe anlamına geliyor ancak şirketin kararı temyize taşıması bekleniyor.

Yaklaşık bir ay süren davanın sonunda, mağdurların avukatları Tesla’dan 345 milyon dolar talep etmişti. Jüri, bunun biraz altında bir miktara, 129 milyon dolar maddi tazminat ve 200 milyon dolar cezai tazminat olmak üzere toplamda 329 milyon dolar tazminata hükmetti.

Otopilot ilk kez suçlu bulundu

Bu dava, Tesla’nın gelişmiş sürüş destek sistemlerini (Otopilot ve Tam Otonom Sürüş) içeren ve yargılama aşamasına gelen ilk haksız ölüm davası olması nedeniyle özellikle büyük önem taşıyor.

Davacıların avukatı Brett Schreiber, kararı şöyle değerlendirdi: "Tesla, otopilotu yalnızca kontrollü erişimli otoyollar için tasarladı, ancak sürücülerin başka yerlerde kullanmasını kasıtlı olarak kısıtlamamayı tercih etti. Üstelik Elon Musk, dünyaya otopilotun insanlardan daha iyi araç kullandığını söyledi. Tesla'nın yalanları, yollarımızı temelde kusurlu teknolojilerinin test pistlerine dönüştürdü ve Naibel Benavides ve Dillon Angulo gibi sıradan Amerikalıları tehlikeye attı. Bugünkü karar, Naibel'in trajik ölümü ve Dillon'ın ömür boyu sürecek yaralanmaları için adaleti temsil ediyor ve Tesla ile Musk'ı, insan hayatları pahasına otonom sürüş çılgınlığıyla şirketin trilyon dolarlık değerlemesini desteklemekten sorumlu tutuyor."

Son aylarda Tesla, benzer iki davayı bilinmeyen miktarlarda tazminat ödeyerek çözmüştü. Ancak bu olayda anlaşmaya varılmadı ve dava sonuna kadar sürdü.

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İşte davanın detayları

Olay, 2019 Nisan'ında Florida, Key Largo’da meydana geldi. George McGee adlı sürücü, Model S aracını Otopilot modunda kullanırken telefonunu düşürdü ve dikkatini yoldan ayırdı. Bu sırada araç bir dur tabelasını fark etmeyerek bir T kavşaktan geçip park halindeki bir başka araca çarptı. O sırada aracın yanında duran 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon hayatını kaybetti, erkek arkadaşı Dillon Angulo ise ağır yaralandı.

Polis, McGee’yi dikkatsiz araç kullanmakla suçladı. Mağdur aileler hem Tesla’ya hem de McGee’ye dava açtı. McGee, davacılarla anlaşma yoluna gitti ancak Tesla bunu reddetti. Dava bu nedenle mahkemeye taşındı.

Tesla, bu tür kazalarda sıklıkla yaptığı gibi sorumluluğu tamamen sürücüye yüklemeye çalıştı. Ancak McGee'nin ifadesi, davanın gidişatını değiştirdi. Sürücü şunları söyledi: “Benim anlayışıma göre Autopilot, bir hata yapmam ya da bir şeyi fark etmemem durumunda bana yardımcı olacaktı. Ama bu durumda sistem beni yarı yolda bıraktı.”

Davacıların avukatları, sürücünün bu ifadesini ve Tesla ile Elon Musk’ın geçmişte yaptığı birçok açıklamayı kullanarak, Autopilot’un yetenekleri konusunda kullanıcıların yanıltıldığına mahkemeyi ikna etti.

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