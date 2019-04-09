Tesla'nın Gözcü Modu, bir hırsızlık zanlısının kısa sürede yakalanmasını sağladı

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Geçtiğimiz yıldan bu yana Tesla modellerine yönelik hırsızlık vakalarında büyük bir artış yaşandı. Tesla sahiplerinin canını sıkan bu duruma bir dur demek isteyen ABD’li üretici, kısa süre önce araçlarına Sentry modunu ekledi. Gözcü ya da nöbetçi olarak adlandırabileceğimiz bu özellik, San Francisco’da bir hırsızlık zanlısının kısa sürede yakalanmasını sağladı.

ABC 7’nin haberine göre kimliği açıklanmayan bir kişi, San Francisco’da yaşayan Jed Franklin’in aracına girmeye çalıştı. Nedendir bilinmez, ama zanlının işi yarım kaldı ve aracın yanından eli boş bir şekilde yavaşça uzaklaştı. Sentry modu aktif olan Tesla Model 3, sahibinin telefonuna hemen hırsızlık bildirimi gönderdi. O sırada zanlının yüzü ve kullandığı aracın plakası da Sentry modunun kullandığı kameralar tarafından kaydedildi.

Zanlı, Sentry modu sayesinde kısa sürede yakalandı

Franklin, aracının yanına gittiğinde camın kırılmış olduğunu gördü. Aracıyla birlikte eve dönen Franklin’in ilk işi, Sentry modunun kaydettiği görüntüleri USB belleğe aktarıp polise başvurmak oldu. Zanlının yüzünü ve kullandığı aracın plakasını net bir şekilde gören San Francisco polisinin işi hiç zor olmadı. ABC 7’nin haberinde zanlının kısa sürede yakalanıp göz altına alındığı bildirildi.

Sentry modu nedir? Nasıl çalışıyor?

Tesla modellerinin içerisinde ve etrafında halihazırda otopilot tarafından kullanılan kameralar bulunuyor. Geçtiğimiz ay yazılım güncellemesiyle araçlara eklenen Sentry modu da güvenliği sağlamak için bu kameraları kullanıyor. Araç park halindeyken uyku modunda olan bu sistem, herhangi bir tehlike anında devreye girerek kayda başlıyor. Aynı zamanda sahibinin telefonuna da hırsızlık bildirimi gönderiyor. Böylece son bir yılda artan hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tesla’nın Sentry modunu eklemesinden bu yana kısa sürede medyaya iki olay yansıdı. Geçtiğimiz günlerde bir kadın, park halindeki Model 3’ü çizerken görüntülenmiş, kaydın polise ulaştırılmasının ardından göz altına alınmıştı. Bu olaylar gerçek mi yoksa birer PR çalışmasından mı ibaret şimdilik bilemiyoruz. Ancak hırsızların her zaman olduğu gibi yeni yöntemler bulmaya, üreticilerin de buna karşılık yeni güvenlik önlemleri almaya devam edeceği aşikar.





https://electrek.co/2019/04/08/tesla-sentry-mode-arrest-suspected-thief/