Tesla'nın yeni dev ''Powerbank''leri : Megapack

Tesla'nın geliştirdiği dev enerji deposu pratik olarak kullanıma başlandı. Tesla; yenilenebilir enerjiyi depolayıp kullanılacağı zaman hızlı bir şekilde enerji dağıtan ve "güçlü" enerji santrallerinin yerini alabilecek "büyük ölçekli", konteyner büyüklüğündeki pilleri yani Megapack'i piyasaya sürdü . Tek bir Megapack 3 MWh enerji depolayabiliyor yani kaba tabirle 210 kWh güç depolayabilen Powerpack'in 14 katı büyüklüğünde bir güç rezervine sahip durumda bulunuyor.

eşit büyüklükteki bir fosil yakıt santralinden 4 kat daha hızlı çalışabilecekler ve 3 aydan kısa bir süre içerisinde 1GWh güç üretebilecekler.



Piller enerjilerini güneşten karşılayabiliyor

Ayrıca Bkz.

"Nane ağzımızdaki ferahlık hissini nasıl oluşturuyor ?"

https://www.engadget.com/2019/07/29/tesla-megapack/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Yeni'ler ile ilgili iddialara göre'lergücünde enerji dağıtabilecekler;doğrudan güneş ışığından yararlanarak enerji üretebilecek ve depolama çiftliği adı verilen bölümdeki Megapack'ler;sağlanacağı bir çeşit güç merkezi ile iletişim halinde olacak.Ayrıca enerji geliri fazla olan şirketler'ler ile; enerji ihtiyacı olan kuruluşlara enerji satabilecek.Tesla yeni projesi ile yenilenebilir ve çevreci enerji kaynaklarına yönelmeyi ve bu yönelimi geniş kitlelere yaymayı hedefliyor.Yeni mega piller ilegeçiş artacak vekitlenin enerji ihtiyacını karşılayamadığı durumlarda temiz, güvenli ve çevreci enerji kullanılacak gibi görünüyor.