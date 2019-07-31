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Tesla'nın yeni dev ''Powerbank''leri : Megapack

Tesla yeni dev pilleri olan Megapack'leri pratik olarak piyasa kullanımına sundu. Yeni dev piller sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş hızlanacak ve kaynaklar geniş kitlelere yayılacak.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Tesla'nın geliştirdiği dev enerji deposu pratik olarak kullanıma başlandı. Tesla; yenilenebilir enerjiyi depolayıp kullanılacağı zaman hızlı bir şekilde enerji dağıtan ve "güçlü" enerji santrallerinin yerini alabilecek "büyük ölçekli", konteyner büyüklüğündeki pilleri yani Megapack'i piyasaya sürdü. Tek bir Megapack 3 MWh enerji depolayabiliyor yani kaba tabirle 210 kWh güç depolayabilen Powerpack'in 14 katı büyüklüğünde bir güç rezervine sahip durumda bulunuyor.

Yeni Megapack'ler ile ilgili iddialara göre Megapack'ler 250MW gücünde enerji dağıtabilecekler; eşit büyüklükteki bir fosil yakıt santralinden 4 kat daha hızlı çalışabilecekler ve 3 aydan kısa bir süre içerisinde 1GWh güç üretebilecekler.

Piller enerjilerini güneşten karşılayabiliyor


Mega piller doğrudan güneş ışığından yararlanarak enerji üretebilecek ve depolama çiftliği adı verilen bölümdeki Megapack'ler; enerji kontrollerinin ve yönetiminin sağlanacağı bir çeşit güç merkezi ile iletişim halinde olacak.

Ayrıca enerji geliri fazla olan şirketler Megapack'ler ile; enerji ihtiyacı olan kuruluşlara enerji satabilecek.

Ayrıca Bkz. "Nane ağzımızdaki ferahlık hissini nasıl oluşturuyor ?"

Tesla yeni projesi ile yenilenebilir ve çevreci enerji kaynaklarına yönelmeyi ve bu yönelimi geniş kitlelere yaymayı hedefliyor.

Yeni mega piller ile yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş artacak ve fosil yakıtların kitlenin enerji ihtiyacını karşılayamadığı durumlarda temiz, güvenli ve çevreci enerji kullanılacak gibi görünüyor.
https://www.engadget.com/2019/07/29/tesla-megapack/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bob Kelso 11 dk.
Çeviri katliamı yapmışsınız. Google translate kullansanız daha güzel çevirir.
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yunusaticioglu 1 sa.
adam işi biliyor
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