Tesla'nın yeni dev ''Powerbank''leri : Megapack

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Tesla'nın geliştirdiği dev enerji deposu pratik olarak kullanıma başlandı. Tesla; yenilenebilir enerjiyi depolayıp kullanılacağı zaman hızlı bir şekilde enerji dağıtan ve "güçlü" enerji santrallerinin yerini alabilecek "büyük ölçekli", konteyner büyüklüğündeki pilleri yani Megapack'i piyasaya sürdü. Tek bir Megapack 3 MWh enerji depolayabiliyor yani kaba tabirle 210 kWh güç depolayabilen Powerpack'in 14 katı büyüklüğünde bir güç rezervine sahip durumda bulunuyor.
Yeni Megapack'ler ile ilgili iddialara göre Megapack'ler 250MW gücünde enerji dağıtabilecekler; eşit büyüklükteki bir fosil yakıt santralinden 4 kat daha hızlı çalışabilecekler ve 3 aydan kısa bir süre içerisinde 1GWh güç üretebilecekler.
Piller enerjilerini güneşten karşılayabiliyor
Mega piller doğrudan güneş ışığından yararlanarak enerji üretebilecek ve depolama çiftliği adı verilen bölümdeki Megapack'ler; enerji kontrollerinin ve yönetiminin sağlanacağı bir çeşit güç merkezi ile iletişim halinde olacak.
Ayrıca enerji geliri fazla olan şirketler Megapack'ler ile; enerji ihtiyacı olan kuruluşlara enerji satabilecek.
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Tesla yeni projesi ile yenilenebilir ve çevreci enerji kaynaklarına yönelmeyi ve bu yönelimi geniş kitlelere yaymayı hedefliyor.
Yeni mega piller ile yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş artacak ve fosil yakıtların kitlenin enerji ihtiyacını karşılayamadığı durumlarda temiz, güvenli ve çevreci enerji kullanılacak gibi görünüyor.
https://www.engadget.com/2019/07/29/tesla-megapack/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle