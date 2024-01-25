Elon Musk: Tesla, enerji alanında otomobil işinden daha hızlı büyüyor

Tam Boyutta Gör Tesla'nın patronu Elon Musk, enerji depolama operasyonundaki büyümenin bu yıl iki kattan fazla artmasının ardından ikonik otomobil işini geride bırakacağını ve elektrikli araç hacmindeki genişlemenin ise 2024’te yavaşlayacağını söyledi.

Milyarder CEO Musk tarafından yönetilen Tesla, şebeke ölçeğindeki Megapack bataryaları da dahil olmak üzere enerji depolamada geçen yıl 14,7 GWh'lik dağıtım gerçekleştirerek 2022'deki rakama göre yüzde 125'lik bir artış kaydetti. Musk, yatırımcılara yönelik çağrısında sonuçları da şu sözlerle değerlendirdi: "Tahmin edildiği gibi depolama alanında çok güçlü bir büyüme görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Uzun yıllar boyunca depolama işinin otomobil işinden çok daha hızlı büyüyeceğini söyledim ve öyle de oluyor."

Tesla'nın enerji depolama işi hızlı büyüyor

Tam Boyutta Gör Tesla’nın Megapack bataryaları son beş yıl içinde dünyanın en büyük enerji depolama projelerinden bazılarında kullanıldı ve son olarak Hawaii'de kendi türünde küresel olarak en gelişmiş olduğu iddia edilen büyük bir projede yer aldı. Musk, değişken yenilenebilir enerji kaynaklarını şebekeye entegre etme ve elektrifikasyonun yarattığı arz ve talebi dengelemeye yardımcı olma ihtiyacından - ve özellikle Tesla'nın kendi elektrikli araçlarından - beslenen depolama için uzun zamandır hızlı bir büyüme öngörüyor.

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Öte yandan Musk, şirketin otomobil alanında 2023’teki gibi bir büyüme göremeyeceğinin sinyalini de verdi. Bununla birlikte Musk, ekiplerin Gigafactory Texas’ta yeni nesil aracın lansmanı üzerinde çalışıldığını da belirtti. Tesla, enerji işlerinden 2023 yılında 6 milyar dolar gelir elde ederken otomotiv işinden 82,4 milyar dolar, servis ve diğer iş bölümlerinden 8,3 milyar dolar gelir elde etti.

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Tesla, enerji alanında otomobil işinden daha hızlı büyüyor