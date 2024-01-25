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    Elon Musk: Tesla, enerji alanında otomobil işinden daha hızlı büyüyor

    Tesla, sadece elektrikli otomobiller yapmıyor aynı zamanda yapay zeka ve enerji alanında da faaliyet gösteriyor. CEO Elon Musk’a göre Tesla’nın enerji işi otomobil işinden daha hızlı büyüyor.
    Tesla, enerji alanında otomobil işinden daha hızlı büyüyor Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın patronu Elon Musk, enerji depolama operasyonundaki büyümenin bu yıl iki kattan fazla artmasının ardından ikonik otomobil işini geride bırakacağını ve elektrikli araç hacmindeki genişlemenin ise 2024’te yavaşlayacağını söyledi.

    Milyarder CEO Musk tarafından yönetilen Tesla, şebeke ölçeğindeki Megapack bataryaları da dahil olmak üzere enerji depolamada geçen yıl 14,7 GWh'lik dağıtım gerçekleştirerek 2022'deki rakama göre yüzde 125'lik bir artış kaydetti. Musk, yatırımcılara yönelik çağrısında sonuçları da şu sözlerle değerlendirdi: "Tahmin edildiği gibi depolama alanında çok güçlü bir büyüme görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Uzun yıllar boyunca depolama işinin otomobil işinden çok daha hızlı büyüyeceğini söyledim ve öyle de oluyor."

    Tesla'nın enerji depolama işi hızlı büyüyor

    Tesla, enerji alanında otomobil işinden daha hızlı büyüyor Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın Megapack bataryaları son beş yıl içinde dünyanın en büyük enerji depolama projelerinden bazılarında kullanıldı ve son olarak Hawaii'de kendi türünde küresel olarak en gelişmiş olduğu iddia edilen büyük bir projede yer aldı. Musk, değişken yenilenebilir enerji kaynaklarını şebekeye entegre etme ve elektrifikasyonun yarattığı arz ve talebi dengelemeye yardımcı olma ihtiyacından - ve özellikle Tesla'nın kendi elektrikli araçlarından - beslenen depolama için uzun zamandır hızlı bir büyüme öngörüyor.

    Öte yandan Musk, şirketin otomobil alanında 2023’teki gibi bir büyüme göremeyeceğinin sinyalini de verdi. Bununla birlikte Musk, ekiplerin Gigafactory Texas’ta yeni nesil aracın lansmanı üzerinde çalışıldığını da belirtti. Tesla, enerji işlerinden 2023 yılında 6 milyar dolar gelir elde ederken otomotiv işinden 82,4 milyar dolar, servis ve diğer iş bölümlerinden 8,3 milyar dolar gelir elde etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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