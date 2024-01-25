Elon Musk: Tesla, enerji alanında otomobil işinden daha hızlı büyüyor

Milyarder CEO Musk tarafından yönetilen Tesla, şebeke ölçeğindeki Megapack bataryaları da dahil olmak üzere enerji depolamada geçen yıl 14,7 GWh'lik dağıtım gerçekleştirerek 2022'deki rakama göre yüzde 125'lik bir artış kaydetti. Musk, yatırımcılara yönelik çağrısında sonuçları da şu sözlerle değerlendirdi: "Tahmin edildiği gibi depolama alanında çok güçlü bir büyüme görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Uzun yıllar boyunca depolama işinin otomobil işinden çok daha hızlı büyüyeceğini söyledim ve öyle de oluyor."
Tesla'nın enerji depolama işi hızlı büyüyor
Öte yandan Musk, şirketin otomobil alanında 2023’teki gibi bir büyüme göremeyeceğinin sinyalini de verdi. Bununla birlikte Musk, ekiplerin Gigafactory Texas’ta yeni nesil aracın lansmanı üzerinde çalışıldığını da belirtti. Tesla, enerji işlerinden 2023 yılında 6 milyar dolar gelir elde ederken otomotiv işinden 82,4 milyar dolar, servis ve diğer iş bölümlerinden 8,3 milyar dolar gelir elde etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.