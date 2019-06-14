Tesla otomobillere YouTube geliyor

Otomobiller bizi istediğimiz yere götürmek üzere tasarlandı ancak Elon Musk'ın araçları daha eğlenceli hale getirecek bazı fikirleri var. Deneyimli yönetici daha önce Cuphead adlı oyunun Tesla otomobillerde oynanabileceğini açıklamıştı. E3 2019 fuarında sahen alan Musk bu sefer de Fallout Shelter'ın Tesla'larda oynanabileceğini duyurdu.

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E3 2019'da sürpriz bir şekilde görünen Elon Musk ayrıca YouTube’un yakında Tesla otomobillere geleceğinin müjdesini verdi. Şu an için uygulamanın ne zaman Tesla'lara geleceği konusunda kesin bir tarih yok ancak şüphesiz ki müşterilerin sabırsızlıkla bekleyeceği bir özellik olacak.

Sadece park halindeyken çalışacak

Güvenlik önlemlerinin YouTube uygulaması için de geçerli olması bekleniyor. Yani sadece araç duruyorsa ve park modundaysa video izlenebilecek. Aynı şekilde oyun oynanabilmesi için de otomobilin park halinde olması gerekiyor.

YouTube uygulaması müşterileri Tesla satın alma konusunda ne derece ikna eder orası bilinmez ancak devasa bilgi-eğlence ekranı için son derece kullanışlı bir özellik olacağı kesin.

https://www.theverge.com/2019/6/13/18678082/bethesda-fallout-shelter-youtube-streaming-tesla-elon-musk-e3-2019