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Tesla otomobillere YouTube geliyor

E3 2019 etkinliğinde sahne alan Elon Musk, Tesla sahiplerine ve satın almak isteyenlere güzel bir müjde verdi. Deneyimli yönetici YouTube’un yakında Tesla otomobillere geleceğini açıkladı.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Otomobiller bizi istediğimiz yere götürmek üzere tasarlandı ancak Elon Musk'ın araçları daha eğlenceli hale getirecek bazı fikirleri var. Deneyimli yönetici daha önce Cuphead adlı oyunun Tesla otomobillerde oynanabileceğini açıklamıştı. E3 2019 fuarında sahen alan Musk bu sefer de Fallout Shelter'ın Tesla'larda oynanabileceğini duyurdu.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk, Tesla araçlarda oynanabilecek yeni oyunların duyurusunu yaptı"
E3 2019'da sürpriz bir şekilde görünen Elon Musk ayrıca YouTube’un yakında Tesla otomobillere geleceğinin müjdesini verdi. Şu an için uygulamanın ne zaman Tesla'lara geleceği konusunda kesin bir tarih yok ancak şüphesiz ki müşterilerin sabırsızlıkla bekleyeceği bir özellik olacak.

Sadece park halindeyken çalışacak

Güvenlik önlemlerinin YouTube uygulaması için de geçerli olması bekleniyor. Yani sadece araç duruyorsa ve park modundaysa video izlenebilecek. Aynı şekilde oyun oynanabilmesi için de otomobilin park halinde olması gerekiyor.
YouTube uygulaması müşterileri Tesla satın alma konusunda ne derece ikna eder orası bilinmez ancak devasa bilgi-eğlence ekranı için son derece kullanışlı bir özellik olacağı kesin.

https://www.theverge.com/2019/6/13/18678082/bethesda-fallout-shelter-youtube-streaming-tesla-elon-musk-e3-2019 Yorum Yaz
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AirSupport 1 hf. en beğenilen Rachsuchtig
Aracı şarj ederken boş boş durmak yerine açar YouTube’dan istediği şeyi izler. Gayet iyi düşünülmüş.
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esmerbuyucu 1 hf. Rachsuchtig
Şarj ediyordur.
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Gurney5 1 hf.
şarj sırasında vakit geçirmek için mantıklı olur.
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Virtual Reality 6 gün
Zamanla film stream servisleri de gelir, Google Stadia da gelir. Önü açık. Sevdiğiniz bir dizinin bir bölümünü izlerken şarjda geçen süreyi anlamazsınız bile.

Muhtemelen, koltuk kafalıkları ekranlı modeller ile değiştirilirse, arkada seyehat edenler araba hareket halindeyken bile bu servislerden yararlanabilirler.
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Askaparta 6 gün
Şarjı park olarak algılamalı.
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alcohol06 6 gün
Sabaha kadar yazsan da ironiye basmıyor kafası bazısının. Durduk yere gerildim niyeyse.
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Gurney5 1 hf.
şarj sırasında vakit geçirmek için mantıklı olur.
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Hobar 1 hf. Gurney5
Giderken de sadece ses olarak dinlenebilecek çok fazla içerik var Youtube'da.
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Feyzuli 1 hf.
Yerli elektrikli otomobilimiz ne oldu?
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DoğanGörünümlüToros 1 hf. Feyzuli
Göklerde, inmesini bekliyoruz.
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Ohol Oula 1 hf. Feyzuli
Bu CHP zihniyeti varken araba maraba yapamayız
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Şıh Hazretleri 1 hf.
Youtube aslında mantıklı, araçta otururken çoluğu çocuğu oyalamak için kullanılabilir ama oyun saçma gerçekten.
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JanKlod 1 hf. Şıh Hazretleri
Hocam bu şu an yapılan bir şey zaten. Renoda bile var meganda arama motoruna youtube yazıyosun açıyorsun istediğini.
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Rachsuchtig 1 hf.
Pardon da aracı park haline alıp kim oyun oynar ve YouTube izler?
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esmerbuyucu 1 hf. Rachsuchtig
Şarj ediyordur.
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AirSupport 1 hf. Rachsuchtig
Aracı şarj ederken boş boş durmak yerine açar YouTube’dan istediği şeyi izler. Gayet iyi düşünülmüş.
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BatuhanXxX 1 hf. Rachsuchtig
Uzun mesafede, otobanda şarj edenler. Otobandaki konaklama yerleri aşırı pahalı olduğu ve şehir dışında oldukları için gayet uygun olur. Çoğu insan telefon yada Tablet sahibi olsada en azından olmayanlar ve büyük ekranda izlemek isteyenler için iyi olur. Kaldiki ücretsiz sunulacak bir hizmet neden olmasın ki..
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