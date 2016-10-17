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Tesla ve Panasonic PowerWall sistemlerinde ortak çalışacak

Tesla'nın SolarCity ve PowerWall projesinde beraber çalışacağı yeni isim Panasonic olacak. Panasonic, Buffalo'daki yeni SolarCity tesisine solar panel üretimi için anlaşma masaya oturdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 Tesla'nın SolarCity ve PowerWall projesinde beraber çalışacağı yeni isim Panasonic olacak. Panasonic, Buffalo, NY'daki yeni SolarCity tesisine solar panel üretimi için Tesla ile anlaşma masasına oturdu.

Anlaşmanın durumu ve içeriği 

 Yine de anlaşma sağlanmış değil. Zira SolarCity'nin hissedarlarından Tesla'nın 2.6 Milyar $ payı var ve onayları bekleniyor. Tesla'ya göre fotovoltaik modüller "PowerWall ve PowerPack sistemleriyle ve Tesla'nın enerji depolama çözümleriyle entegre şekilde çalışması gerektiği ve planlamanın buna göre yapıldığı" belirtiliyor.
Tesla ve Panasonic, Nevada'daki Gigafactory'de birlikte pil üretiyor ancak solar paneller için öncesinde bir ortaklık olmamıştı.Bu konuda Tesla CTO'su JB Straubel "Panasonic ile olan ortaklığımızı Tesla ve SolarCity ile genişletmemizden heyecan duyuyoruz ve solar teknolojileri üzerine birlikte çalışmamız, daha yüksek verimlilikte, daha güvenilir ve en uygun fiyatlı solar hücreleri üretme yolunda bizi oldukça hızlandıracak." diyor.
28 Ekim'de Elon Musk yeni SolarCity çatı panellerini tanıtacak ve PowerWall 2.0 pil sistemini, Tesla EV'lerine nasıl entegre ettiklerini açıklayacak. Bir yıl önce SolarCity dünyanın "en verimli"solar panellerini tanıtmıştı ve %22 verimlilik sunuyordu. Bu yeni panellerle birlikte çatı boyutu küçülebilir veya iş yerleri ve reklam çalışmaları için daha fazla enerji üretilebilir. Musk'un dediğine göre SolarCity o zaman  Fotovoltaik panel maliyeti 55 Cent/Watt seviyesine inmişti.
Tesla en son SolarCity ile ortaklığında bu denli büyük bir yatırım yapmıştı ve birçok analistin ve hissedarın düşündüğüne göre Tesla böyle bir maddi yükün altından kalkabilecek boyutta değil. 17 Kasım'da bir oylama olacak ve gelecek Tesla ve SolarCity ürünlerinin beraber üretileceğini yatırımcılara göstereceğinden söz ediliyor.

https://www.engadget.com/2016/10/17/tesla-panasonic-solar-city-powerwall/?sr_source=Twitter Yorum Yaz
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Piêr Dé Sans 3 yıl en beğenilen
Google Translate falan mı kullanıyorsunuz? Cümlelerin bir kısmı ortada kesilmiş, saçma şekilde bağlanmış. Ortada kalmış. Bir kontrol edin bence.
Yanıtla +5
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