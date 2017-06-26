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Tesla ve diğer otomobil üreticileri, sürücülerin ellerini direksiyonda tutmaya çalışıyor

Otonom sürüş yeteneğine sahip araçlar henüz tüm kontrolü ele alabilecek seviyede değil. Tesla ve diğer şirketler sürücülerin otonom moddayken direksiyonu tamamen bırakmamalarını sağlamak istiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla ve birkaç otomobil üreticisi şu anda, sürücülerin ellerini direksiyon simidinden çekmemelerini sağlayacak bir yol bulmaya odaklanmış durumdalar. Şirketlerin amacı, otonom sürüşe güvenip arabayı tamamen teslim eden sürücülerin güvenliğini sağlayabilecek bir çözüm sunmak.
Sürücüsüz otomobillerin yaygınlaşması, bu araçları süren kişilerin gün geçtikçe daha da kayıtsız hale gelmesine neden oldu. Ancak günümüzdeki otomobiller yalnızca sürüş deneyimine yardımcı olabilecek bir yapay zeka (AI) teknolojisiyle donatılmış durumdalar. Yani tamamen sürücünün yerini alabilecek bir otomatik pilot söz konusu bile değil. Ancak aracın kendi başına iyi gittiğini gören sürücülerin direksiyonu tamamen bırakması, kazalara neden olabiliyor.
Bu nedenle sürücülerin her zaman için bilinçli ve müdahale edebilecek şekilde hazır olması gerekli. Üreticiler, sürücülerin ellerini uzun süre direksiyondan uzak tutması durumunda otomobili durduracak veya otonom sistemi geçici olarak kapatacak bazı önlemler almaya başlamış durumdalar.

Sürücünün dikkatini yola verip vermediği algılanıyor

Amerikan Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yayınlanan bir raporda, 41 dakikalık Tesla yolculuğunun 37 dakikalık bölümü boyunca, sürücünün ellerini direksiyonun üzerinde sadece 25 saniye tuttuğu, tekrarlanan görsel ve sesli uyarılardan sonra ise ellerini direksiyona daha fazla süreyle koyduğu yazıyor.
Ayrıca Bkz. "Tesla Model 3'ün final tasarımını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı"
Asıl sorun da şu. Şoför geriye dönüp yolcuyla konuşurken bir elini de gelişigüzel şekilde direksiyon simidine koymuş olabilir. Yani direksiyonu tutsa bile dikkatini yola vermemesi imkan dahilinde. Önemli olan bu tür vakaları ayırt edebilmek. Şirketler artık bu gibi durumları hesaba katıyorlar. Örneğin General Motors, yarı otonom sürüş modu olan Super Cruise teknolojisini "sürücü denetiminde" ısrarcı olabilmek adına erteledi.
Super Cruise'un baş mühendisi Barry Walkup, sisteme sürücü dikkat fonksiyonu eklendiğini söyleyerek "Sistem, sürücüye odaklanan küçük bir kamera kullanıyor ve kızılötesi ışıklarla sürücünün nereye baktığını belirleyebiliyor. Yüz tanıma yazılımı kullanan sistem, eğer sürücünün dikkatini vermediğini algılarsa aracı kontrollü bir şekilde durdurabiliyor" dedi.
Benzer şekilde, Tesla'nın da sürücüyü izleyerek dikkatini yola verdiğini ve ön koltukta uyumadığını tespit etmeye çalıştığını belirtelim. Eylül 2016'da güncellenen Autopilot sistemi, aracın kontrolünü geri alabilmek için sesli ikazlara cevap vermeyen sürücülerin sistemi geçici olarak kullanmalarını engelleyebiliyor. Sürücü eğer bir saat içinde üç sesli uyarıyı dikkate almazsa, park edilene dek sistem geçici olarak kapanıyor.

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Curimo 2 yıl en beğenilen
Şu Tesla'nın araçlarının ön konsollarındaki ekranları ne Bmw'de ne Mercedes'te ne Audi'de görebiliyoruz... Diğer üreticileri söyleme gereği bile görmüyorum. Ulan Çinli bir üreticiden 300 liralık tablet alıp aracın ön konsoluna entegre etsen bile olur. Bu kadar mı zor şunu yapmak ya! Ufacık ekranda, b.k gibi dokunmatik performansı ile navigasyon sistemi sunmaya çalışıyorsunuz, Tesla'ya bakıp ders alın...
Şu Tesla'nın araçlarının ön konsollarındaki ekranları ne Bmw'de ne Mercedes'te ne Audi'de görebiliyoruz... Diğer üreticileri söyleme gereği bile görmüyorum. Ula...
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3 Yanıt Yanıtla +21
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Gran Turismo 7 2 yıl
goo.gl/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Tesla gibi olmasa da Reno ekrani da baya kullanisli
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Ryzen1200 2 yıl
Teslanin ekranını bi ben mi beğenmiyorum
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Master_Evil 2 yıl
kemer tokası gibi, direksiyonda eli tutulu göteren yalancı el yaparlarsa şaşırmam
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kadirirdem 2 yıl
Hala güvenilir değil o yüzden böyle güvenli
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haberelectro 2 yıl
Elon musk ne demisti? Birkac yil icinde tam otonom araclar hazi olur. Olur canim bekle olur
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Public_Enemy 2 yıl
üreten güvenmiyorsa, ben nasıl güvenecem kardeşim, kobay olarak kullanıyorlar insanları
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mladenbmv 2 yıl
ne yaparlarsa yapsınlar sonuçta teknoloji yanılır bozulur en basit bir kısa devrede insanların hayatına mal olur.mesela ufak bir şarz dalgalanmasında hata yapabilir aniden devre dışı kalabilir araç değil sensörler hata yapar veya arızalanır ve bu kazalar %99 ölümcül olabilir sonra dava açılır firmalara.
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Lord Sparhawk 2 yıl
Bu sistem makyajlı golf 7de var şu anda. Ellerinizi direksiyondan bıraktığınızda, şerit takip asistanı aracı birkaç sefer düzeltip kontrolü almanız için sesli uyarı veriyor, hala tepki vermezseniz kesik kesik fren yapıp uyandırmaya çalışıyor, yine tepki gelmezse dörtlüleri yakıp aracı durduruyor.

Mantıken araba gibi nispeten dar yollarda hızlı giden ve her an her tarafa çarpma riski olan bir araçta otonom sürüşün manasını anlamıyorum. Hem çok riskli hem de sanki çok ferah alanda yayılıp keyif yapıyormuşuz da otonom sürüş lazımmış gibi. Oturuyorsun direksiyon zaten hemen önünde, otonom olsa ne olur olmasa ne olur. Adaftif cruise control yeterli bence.
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ozmenakif 2 yıl
Eli direksiyonda tutmayınca araba fren yapıp duracak, veya sistem belli süre devre dışı kalacak ceza olarak, mesela 1 ay. Ülkemizde standart arabada bile elini direksiyonda tutmayan insanlar var, çözüm bulmak zor bence. Bir şekilde aşarlar. Bir de bize sürücünün beynini okuyup ne tarafa gitmek istediğini anlayan ve ona göre otomatik sinyal veren sistem lazım. Sinyal kolu ellenmemiş arabalar var etrafta malum
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pudinkk 2 yıl ozmenakif
ozmenakif
Eli direksiyonda tutmayınca araba fren yapıp duracak, veya sistem belli süre devre dışı kalacak ceza olarak, mesela 1 ay. Ülkemizde standart arabada bile elini direksiyonda tutmayan insanlar var, çözüm bulmak zor bence. Bir şekilde aşarlar. Bir de bize sürücünün beynini okuyup ne tarafa gitmek istediğini anlayan ve ona göre otomatik sinyal veren sistem lazım. Sinyal kolu ellenmemiş arabalar var etrafta malum

Sinyal olayına çıldırıyorum, 10 km yolda hiç kaçırmadan her şerit , dönüş inadına kimseye aldırmadan sinyali kullaniyorum.
Etrafa bakınca ne cahil, ne kalitesiz insanlar olduğunu düşünüyorum.

Memlekette önüne gelene krediyle araba verince yüksek model arabası olanların daha da berbat durumda olduğunu görüyorum​.

Borçlanarak ya da zenginleşerek kalite sahibi olunmuyor bunu anlıyoruz
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mjordan2345 2 yıl
Kadın memesi koysunlar bu ülkede daha kimse direksiyonu bırakmaz 😂 söker evine götürür ilişkiye bile giderer



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HondatugraL 2 yıl mjordan2345
mjordan2345
Kadın memesi koysunlar bu ülkede daha kimse direksiyonu bırakmaz 😂 söker evine götürür ilişkiye bile giderer





Arabayı soymak için giren hırsız, aracın alarmının ötmesi sonunda araç sahibi tarafından direksiyona dayarken yakalandı. Gazetecilere poz vermek istemeyen hırsız emniyet ekiplerince tutuklanarak gözaltına alındı.
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