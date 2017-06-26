Tesla ve diğer otomobil üreticileri, sürücülerin ellerini direksiyonda tutmaya çalışıyor

Tesla ve birkaç otomobil üreticisi şu anda, sürücülerin ellerini direksiyon simidinden çekmemelerini sağlayacak bir yol bulmaya odaklanmış durumdalar. Şirketlerin amacı, otonom sürüşe güvenip arabayı tamamen teslim eden sürücülerin güvenliğini sağlayabilecek bir çözüm sunmak.

Sürücüsüz otomobillerin yaygınlaşması, bu araçları süren kişilerin gün geçtikçe daha da kayıtsız hale gelmesine neden oldu. Ancak günümüzdeki otomobiller yalnızca sürüş deneyimine yardımcı olabilecek bir yapay zeka (AI) teknolojisiyle donatılmış durumdalar. Yani tamamen sürücünün yerini alabilecek bir otomatik pilot söz konusu bile değil. Ancak aracın kendi başına iyi gittiğini gören sürücülerin direksiyonu tamamen bırakması, kazalara neden olabiliyor.

Bu nedenle sürücülerin her zaman için bilinçli ve müdahale edebilecek şekilde hazır olması gerekli. Üreticiler, sürücülerin ellerini uzun süre direksiyondan uzak tutması durumunda otomobili durduracak veya otonom sistemi geçici olarak kapatacak bazı önlemler almaya başlamış durumdalar.

Sürücünün dikkatini yola verip vermediği algılanıyor

Amerikan Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yayınlanan bir raporda, 41 dakikalık Tesla yolculuğunun 37 dakikalık bölümü boyunca, sürücünün ellerini direksiyonun üzerinde sadece 25 saniye tuttuğu, tekrarlanan görsel ve sesli uyarılardan sonra ise ellerini direksiyona daha fazla süreyle koyduğu yazıyor.

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Asıl sorun da şu. Şoför geriye dönüp yolcuyla konuşurken bir elini de gelişigüzel şekilde direksiyon simidine koymuş olabilir. Yani direksiyonu tutsa bile dikkatini yola vermemesi imkan dahilinde. Önemli olan bu tür vakaları ayırt edebilmek. Şirketler artık bu gibi durumları hesaba katıyorlar. Örneğin General Motors, yarı otonom sürüş modu olan Super Cruise teknolojisini "sürücü denetiminde" ısrarcı olabilmek adına erteledi.

Super Cruise'un baş mühendisi Barry Walkup, sisteme sürücü dikkat fonksiyonu eklendiğini söyleyerek "Sistem, sürücüye odaklanan küçük bir kamera kullanıyor ve kızılötesi ışıklarla sürücünün nereye baktığını belirleyebiliyor. Yüz tanıma yazılımı kullanan sistem, eğer sürücünün dikkatini vermediğini algılarsa aracı kontrollü bir şekilde durdurabiliyor" dedi.

Benzer şekilde, Tesla'nın da sürücüyü izleyerek dikkatini yola verdiğini ve ön koltukta uyumadığını tespit etmeye çalıştığını belirtelim. Eylül 2016'da güncellenen Autopilot sistemi, aracın kontrolünü geri alabilmek için sesli ikazlara cevap vermeyen sürücülerin sistemi geçici olarak kullanmalarını engelleyebiliyor. Sürücü eğer bir saat içinde üç sesli uyarıyı dikkate almazsa, park edilene dek sistem geçici olarak kapanıyor.