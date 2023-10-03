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    Türkiye'de Eylül ayında en çok satılan otomobiller: İlk 10'da yeni isimler var!

    Eylül ayına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından geçen ay Türkiye'de en çok satılan otomobil marka ve modellerini sizler için derledik.                         
    Türkiye'de en çok satılan otomobiller: İlk 10'da yeni isimler var Tam Boyutta Gör
    ODMD tarafından paylaşılan verilere göre, Eylül ayında Türkiye'de 78.971 adet otomobil satışı gerçekleştirildi. 2023 Ocak-Eylül döneminde ise 666.890 adet otomobil satıldı. Peki otomobil markaları arasındaki rekabet ne durumda? İşte 2023 yılında Türkiye'de en çok satılan otomobiller:

    Eylül ayında ODMD'nin listesinde Tesla da yer almaya başlayınca en çok satanlar listesi yeniden değişti. Fiat Egea, sedan ve cross gövde tipleriyle ilk iki sırayı kapatırken üçüncü sırada Tesla Model Y'nin yer aldığını görmekteyiz. Egea'nın hemen arkasında görmeye alıştığımız Clio ise dördüncü sırada kendisine yer bulmuş durumda. Togg'un 6. sırada yer aldığı listede Chery modelleri ise sırasıyla 8, 10 ve 11. sırada bulunuyor.

    Türkiye'de en çok satılan otomobiller 🚗 Eylül 2023
    Sıra Model Adet
    1. Fiat Egea Sedan 6.365
    2. Fiat Egea Cross 4.869
    3. Tesla Model Y 4.700
    4. Renault Clio HB 4.606
    5. Renault Megane Sedan 3.244
    6. Togg T10X V2 2.204
    7. Hyundai i20 2.153
    8. Chery Tiggo 8 Pro 2.110
    9. Peugeot 2008 2.045
    10. Chery Omoda 5 1.769

    Marka bazında ise 11.722 adet satışla Fiat'ın liderliği sürüyor. Fransız marka Renault ise 9.756 adet ile ikinci sırada. Üst sıralarda görmeye alıştığımız bu iki markanın hemen ardından Türkiye pazarına yeniden giriş yapmasıyla çok konuşulan Chery geliyor. Tesla'nın 5. sırada yer aldığı listede Toyota 12. sıraya kadar gerilemiş. Togg ise 2.204 adet satışla 14. sırada yer alıyor.

    Türkiye'de en çok otomobil satan markalar 🥇 (Eylül 2023)
    Sıra Marka Adet
    1. Fiat 11.722
    2. Renault 9.756
    3. Chery 5.636
    4. Volkswagen 4.857
    5. Tesla 4.700
    6. Hyundai 3.909
    7. Peugeot 3.674
    8. Opel 3.052
    9. Citroen 2.920
    10. Mercedes 2.810
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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