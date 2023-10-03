Türkiye'de Eylül ayında en çok satılan otomobiller: İlk 10'da yeni isimler var!

- Türkiye'de en çok satılan otomobiller 🚗 Eylül 2023
- Türkiye'de en çok otomobil satan markalar 🥇 (Eylül 2023)
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Eylül ayında ODMD'nin listesinde Tesla da yer almaya başlayınca en çok satanlar listesi yeniden değişti. Fiat Egea, sedan ve cross gövde tipleriyle ilk iki sırayı kapatırken üçüncü sırada Tesla Model Y'nin yer aldığını görmekteyiz. Egea'nın hemen arkasında görmeye alıştığımız Clio ise dördüncü sırada kendisine yer bulmuş durumda. Togg'un 6. sırada yer aldığı listede Chery modelleri ise sırasıyla 8, 10 ve 11. sırada bulunuyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Fiat Egea Sedan
|6.365
|2.
|Fiat Egea Cross
|4.869
|3.
|Tesla Model Y
|4.700
|4.
|Renault Clio HB
|4.606
|5.
|Renault Megane Sedan
|3.244
|6.
|Togg T10X V2
|2.204
|7.
|Hyundai i20
|2.153
|8.
|Chery Tiggo 8 Pro
|2.110
|9.
|Peugeot 2008
|2.045
|10.
|Chery Omoda 5
|1.769
Marka bazında ise 11.722 adet satışla Fiat'ın liderliği sürüyor. Fransız marka Renault ise 9.756 adet ile ikinci sırada. Üst sıralarda görmeye alıştığımız bu iki markanın hemen ardından Türkiye pazarına yeniden giriş yapmasıyla çok konuşulan Chery geliyor. Tesla'nın 5. sırada yer aldığı listede Toyota 12. sıraya kadar gerilemiş. Togg ise 2.204 adet satışla 14. sırada yer alıyor.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Fiat
|11.722
|2.
|Renault
|9.756
|3.
|Chery
|5.636
|4.
|Volkswagen
|4.857
|5.
|Tesla
|4.700
|6.
|Hyundai
|3.909
|7.
|Peugeot
|3.674
|8.
|Opel
|3.052
|9.
|Citroen
|2.920
|10.
|Mercedes
|2.810
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