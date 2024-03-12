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    Tesla'nın Türkiye satışlarındaki düşüş devam ediyor: Sebepleri neler?

    Nisan 2023'te Türkiye pazarına giren Tesla, başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı. Ancak son aylarda satışları düşen firmanın satışları Şubat'ta dibi gördü. Peki Tesla'nın satışları neden düşüyor?
    Tesla'nın Türkiye satışlarındaki düşüş sürüyor: Sebepleri neler? Tam Boyutta Gör
    Tesla, Türkiye pazarına geçen yılın Nisan ayı başlarında Kemal Geçer'in Genel Müdürlüğünde adım atmış ve özellikle "Tesla takipçileri" tarafından yoğun ilgiyle karşılanmıştı. Türkiye'deki satışlarına Model Y ile başlayan Tesla, rekabetçi fiyatlarıyla dikkati çekmişti.

    4 Nisan'daki tanıtım toplantısında, Türkiye'de satışa sunulan tek model olan Model Y'nin arkadan itişli ve 430 kilometre menzile sahip versiyonunun fiyatı 1 milyon 548 bin lira olarak belirlenirken, çift motorlu ve 533 km menzile sahip versiyonun 1 milyon 619 bin liradan, yine çift motorlu performans ağırlıklı 514 km menzile sahip versiyonun ise 1 milyon 778 bin liradan satılacağı belirtilmişti.

    Türkiye için ilk teslimatları 2023 Mayıs'ta Berlin'deki fabrikasından gerçekleştiren Tesla, lansmanın ardından 4 ay içerisinde 10 binden fazla satış yaptı.

    Türkiye Genel Müdürü 2 yılda istifa etti, yerine yönetici atanmadı

    ODMD verilerine göre, Tesla'nın 2023 yılı aylık satışlarına bakıldığında Mayıs ayında 200, Haziran ayında da 800 adetlik teslimat gerçekleştirdiği görülüyor. Temmuz ayında 1500 adet satış gerçekleştiren marka, en yüksek satışını ise 4700 adetle Ağustos ayında yaptı. Ağustostan sonra Tesla'nın satışları bin adetlerin altında seyretti ve marka, 2023'ü 12.150 adetlik satışla tamamladı.

    Ancak satılan araç sayısıyla doğru orantılı bir satış sonrası hizmet servisi sağlanamadığı nedeniyle müşteri memnuniyetsizliği ortaya çıkmaya başladı. Satış sonrası hizmet sürecini kısıtlı personelle yöneten Kemal Geçer, 2023 Kasım'da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında 2 yıldır yürüttüğü Tesla Türkiye Genel Müdürlük görevinden başka bir projeye odaklanmak için ayrıldığını duyurmuştu.

    Ancak Geçer'in yüksek satış adetlerine rağmen Tesla merkezden özellikle satış sonrası hizmetlerle ilgili yeteri kadar yatırım ve destek alamadığı gerekçesiyle görevinden ayrıldığı öne sürülüyor. Diğer yandan Kemal Geçer'in yerine Türkiye özelinde bir yönetici görevlendirilmedi.

    2024 yılına kötü başladı

    Bu yıla kötü bir başlangıç yapan Tesla Ocak'ta 220, Şubat'ta 75 olmak üzere iki ayda toplam 295 adet Model Y sattı. Tesla'nın satışlarındaki düşüşün arkasındaki nedenler merak konusu oldu.

    AA muhabirinin sektör uzmanlarından derlediği bilgilere göre, özellikle "Teslamania" olarak adlandırılan Tesla hayranlarının taleplerinin büyük ölçüde karşılanmış olması, piyasada araç bulunurluğu sorununun yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla başka araçlara yöneliş olması, artan fiyatlar ve satış sonrası hizmetlerle ilgili sorunlar yaşanması nedeniyle Tesla'nın satışları neredeyse durma noktasına geldi.

    Tesla fiyatları 3 milyon lirayı aştı

    Bu noktada Tesla'nın Mart fiyatlarına bakıldığında Model Y'nin arkadan itişli ve 430 km menzile sahip versiyonunun baz fiyatı, aracın ilk satıldığı 2023 Nisan'a kıyasla yüzde 68,25 artarak 2 milyon 605 bin liraya yükseldi.

    Tesla Türkiye'nin internet sitesine bakıldığında, martta Model Y'nin uzun menzilli versiyonu 3 milyon 81 bin lira ve yine çift motorlu performans ağırlıklı 514 km menzile sahip versiyonu ise 3 milyon 334 bin liradan satışa sunuluyor. Aracın tahmini teslimat süresi için ise Nisan-Mayıs ayları gösteriliyor.

    Sektör temsilcileri, Tesla'nın söz konusu fiyatlarla elektrikli otomobil pazarında rekabetçi olamayacağını belirtiyor.

    Satış sonrası hizmetler şikayet konusu

    Fiyatlardaki yükselişin yanı sıra Tesla'nın satışlarını etkileyen diğer nedenlerden olarak görülen "satış sonrası hizmetler" tarafında da sorunlar yaşanıyor.

    Türkiye'de sadece İstanbul'da Bakırköy ve Tuzla'da servis merkezleri bulunan Tesla, ülkede belli bölgelerdeki anlaşmalı kurumlar vasıtasıyla bazı hasar onarımlarını gerçekleştiriyor.

    Bir kaza ya da arıza durumunda uzun servis süreleriyle ilgili çeşitli platformlarda şikayetlerini açıklayan Tesla sahipleri, aynı zamanda yönetimsel anlamda "muhatap bulamamaktan" dolayı da duyulan rahatsızlıkları sıklıkla dile getiriyor. Ayrıca sipariş iptali yapan müşterilerin kapora iadesi konusunda sorunlar yaşadığı da belirtiliyor.

    Tesla'nın Türkiye'deki geleceğinde söz konusu sorunlara getireceği çözümlerin belirleyici rol oynaması ve Türkiye pazarına yönelik olarak elektrikli otomobil pazarı paralelinde yeni stratejilerini açıklaması bekleniyor.

    Tesla'nın 2023 yılı ve 2024 yılı satış adetleri şöyle:

    Tesla 2023 Satışları Tesla 2024 Satışları
    Mayıs: 200 Ocak: 220
    Haziran: 800 Şubat: 75
    Temmuz: 1500
    Ağustos: 3000
    Eylül: 4700
    Ekim: 500
    Kasım: 900
    Aralık: 550
    Toplam: 12.150 Toplam: 295
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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