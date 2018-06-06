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Tesla merakla beklenen Model Y'nin yeni görüntüsünü yayınladı

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin yıllık hissedar toplantısı sırasında Model Y hakkında yeni detaylar paylaştı. Ayrıca elektrikli SUV'un yeni bir teaser görüntüsü yayınlandı.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla'nın son hissedarlar toplantısı sırasında şirket CEO'su Elon Musk, yaklaşan Model Y hakkında merak uyandıran bazı detaylar paylaştı. Musk'ın arabada direksiyon simidi veya deri döşeme olmayacağını söyleyerek espri yapması ise dikkat çekti.
Ayrıca Bkz. "Tesla Model 3, ABD'de sınıfının en çok satan otomobili oldu"
Toplantının ardından Tesla, merakla beklenen elektrikli SUV modelinin eskizini yayınladı. Görüntüye bakarak araçla ilgili bilgi sahibi olmak pek mümkün değil. Zira taslak çizim Model Y'nin önünü mü yoksa arkasını mı gösteriyor, o bile anlaşılmıyor.

2019'da tanıtılacak 2020'de üretime girecek

Model Y, Model 3'e benzer boyutlarda küçük bir SUV olacak. Yayınlanan eskize baktığımızda, kesinlikle Model 3'ten daha uzun göründüğünü söyleyebiliriz. Electrek'e göre Musk, toplantı sırasında “Model Y'de hiç deri olmayacak, hatta direksiyon simidinde bile… tabii direksiyon simidi olacaksa dedi.
Şirketin, yıl sonundan önce otomobil ile ilgili üretim planlarını açıklaması bekleniyor. Musk daha önce aracın 2019 yılının Mart ayında tanıtılacağını belirtmişti. Şirket 2020'nin başlarında ise üretime geçmeyi planlıyor.

https://electrek.co/2018/06/05/tesla-releases-model-y-image/ Yorum Yaz
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xxxx1 11 ay en beğenilen
Şu vizyon sahibi cesur yürek (Elon Musk)Tesla olmasa , Alman ve Japon papazlar çift kavramalı dsg şanzımanlı tenekeleri yenilik diye dünyaya en az 50 sene daha yapıstıracaklardı .
Devrim, oyunun kurallarını ben yazıyorum budur.
Şu vizyon sahibi cesur yürek (Elon Musk)Tesla olmasa , Alman ve Japon papazlar çift kavramalı dsg şanzımanlı tenekeleri yenilik diye dünyaya en az 50 sene daha ...
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interwap 11 ay
Bana Porscheu andırdı.
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NextMove 11 ay
Ne olursa olsun, bir proton değil.
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Material-Engineer 11 ay -KeepCalm-7
Biliyorum hocamda çok tipsiz oluyor ızgarasız araba😂
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-KeepCalm-7 11 ay
Elektrikli araba hocam gerek yok ki ızgaraya 😄
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Kaiser75 11 ay
Kuzey Amerika'da bu tipsiz araç nasıl satılacak??
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EmirAkın 11 ay MaDMaxiBo
Yok hocam ben değilim, o arkadaş konuyu es geçip yorum yazmayı unutunca yokluğunu aratmayım dedim
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Material-Engineer 11 ay
Abi şu ızgarayı niye yapmıyorlar anlamıyorum ızgara candır ya arabaya ruh katıyor resmen
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kazuya58 11 ay
illuminati deşifre timi bunu haberi çok sevdi,
çünkü bilinç altına mesaj gönderen evrenin sırrını keşfetmeye yarayacak anahtar teslanın model isimlerinde gizliydi.
S-?-X-Y
moden 3 model E olacaktı ama anahtarı daha iyi saklayabilmek için 3 yaptılar.
-----------
Tasarım haberdeki gibiyse pek beğenmedim, tabi nihai halini görmek gerek.
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津波 11 ay
Izgara niye yok kardeşim, sonuçta bu piller de ısınmıyor mu?
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EmirAkın 11 ay
Egea’yı andırıyor.
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MaDMaxiBo 11 ay EmirAkın
Şu bütün yeni arabalar Egea ya benziyor diyen üye sen miydin?

Pegasus un uçaklarını gördün mü sen hocam? Hani şu 60 kişilik otobüs gibi olanlar, küçük uçaklar. Onları görmediyseniz kesin bir bakın derim. Ben şüpheliyim yani egea ile bağlantılı geldi bana.
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NextMove 11 ay
Ne olursa olsun, bir proton değil.
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