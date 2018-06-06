Tesla merakla beklenen Model Y'nin yeni görüntüsünü yayınladı

Tesla'nın son hissedarlar toplantısı sırasında şirket CEO'su Elon Musk, yaklaşan Model Y hakkında merak uyandıran bazı detaylar paylaştı. Musk'ın arabada direksiyon simidi veya deri döşeme olmayacağını söyleyerek espri yapması ise dikkat çekti.

Ayrıca Bkz.

"Tesla Model 3, ABD'de sınıfının en çok satan otomobili oldu"

Toplantının ardından Tesla, merakla beklenen elektrikli SUV modelinin eskizini yayınladı. Görüntüye bakarak araçla ilgili bilgi sahibi olmak pek mümkün değil. Zira taslak çizim Model Y'nin önünü mü yoksa arkasını mı gösteriyor, o bile anlaşılmıyor.

2019'da tanıtılacak 2020'de üretime girecek

Model Y, Model 3'e benzer boyutlarda küçük bir SUV olacak. Yayınlanan eskize baktığımızda, kesinlikle Model 3'ten daha uzun göründüğünü söyleyebiliriz. Electrek'e göre Musk, toplantı sırasında “Model Y'de hiç deri olmayacak, hatta direksiyon simidinde bile… tabii direksiyon simidi olacaksa” dedi.

Şirketin, yıl sonundan önce otomobil ile ilgili üretim planlarını açıklaması bekleniyor. Musk daha önce aracın 2019 yılının Mart ayında tanıtılacağını belirtmişti. Şirket 2020'nin başlarında ise üretime geçmeyi planlıyor.

https://electrek.co/2018/06/05/tesla-releases-model-y-image/