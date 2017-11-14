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Tesla'dan üçüncü havalimanı için enerji depolama tesisi teklifi

Özel davetle Türkiye’ye gelen Elon Musk, Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede üçüncü havalimanı için çarpıcı bir teklif sundu. Peki bu teklif nasıl ve nereden geldi? Beklenti ne?
1 yıl
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Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Cumhurbaşkanlığı daveti ile Türkiye’ye gelen, Türksat 5A ve 5B uydularının SpaceX tarafından uzaya taşınması konusunun vesile olduğu Elon Musk’ın Türkiye ziyaretine dair önemli ayrıntılar bilinmezliğini korurken, özel görüşmede bahsi geçen hususlara bir takım bilgiler hükumet sözcüleri tarafından zaten paylaşılmıştı.


Akşam Gazetesi’nin paylaştığı bir haber ise Elon Musk’ın Türkiye’deki ilk önemli icraatının enerji alanında olabileceğine dair bir ışık yaktı. İddialara göre Tesla, geçtiğimiz yıl üçüncü havalimanına bir enerji depolama tesisi kurma teklifi sundu.

Tesla'dan üçüncü havalimanı için enerji depolama tesisi teklifi
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Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak olan ve 150 milyon yolcu kapasiteli İstanbul’un Yeni Havalimanı içinde Tesla’nın Powerwall’ları için bir öneri sunulmuş. Tesla’nın İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Diarmuid O’Connell tarafından iletilen teklife dair detaylar ise bilinmezliğini koruyor.


Bu konuda çeşitli şirketlerden teklif alan havalimanı işletmesi icra kurulu, öncelikle bu işin yerel üreticilerin desteği ile çözülmesi yönünde bir tavır takınmış durumda. İkinci planda ise Alman bir şirket (EAS) ile Tesla’nın ismi gündemde. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili de önemli gelişmeler olacaktır diye düşünüyoruz ancak şu sıralar enerji depolama konusunda dünyanın ilgisini çekmek isteyen Tesla’nın böylesi bir adım ile önemli bir projede yer almak için bazı fedakarlıklar yapmak istemesi de muhtemeldir diye düşünüyoruz.


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thinkwithbrain 1 yıl en beğenilen urkal
urkal
Bos isler. Teknoloji su an cok pahali parani geri kazanmak icin 100 yil bekliyecen. Birsuru bakim masrafi.

Boş yorum. Anlatmak su an cok zahmetli anlamasi icin 100 yil bekliycen. Birsuru kelime sarfiyati.
urkalBos isler. Teknoloji su an cok pahali parani geri kazanmak icin 100 yil bekliyecen. Birsuru bakim masrafi.Boş yorum. Anla...
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itsclobberintime 1 yıl
Ben teslanin araba disindaki urunlerinin de Turkiyede aon kullaniciya acilmasini istiyorum. Mesela ev elektriginde kayda deger tasarruf saglayan urunleri var ama goren duyan yok.
Ben teslanin araba disindaki urunlerinin de Turkiyede aon kullaniciya acilmasini istiyorum. Mesela ev elektriginde kayda deger tasarruf saglayan urunleri var a...
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Judge JR. 1 yıl urkal
urkal
Bos isler. Teknoloji su an cok pahali parani geri kazanmak icin 100 yil bekliyecen. Birsuru bakim masrafi.

Teknolojiye yatırım yapılmasında neye yapılsın?
Ayda yılda bir adam akıllı birşey yapıyolar zaten.
urkalBos isler. Teknoloji su an cok pahali parani geri kazanmak icin 100 yil bekliyecen. Birsuru bakim masrafi.Teknolojiye yat...
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labtek38 1 yıl
Geçen yıl yapılan teklif bu yıl mı haber oluyor?
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kadirirdem 1 yıl
Kar sağlayacaksa kabul etsinler.
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gcb1903 1 yıl
Önce o havaalanının adının Atatürk olduğu açıklansın. Önce Atatürk. Havaalanı 3. falan değil 1. kaldırıldığına göre. Bir nevi taşıma. Taşınan şeyin adını değiştirmeyin. Sonra Atatürk'e yakışır deriz zaten modernliğiyle.
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erkanberk 1 yıl
Adamlar yatırım yapıcaz demişler. bazıları anlamamış durumu galiba. Ayrıca reklamın iyisi kötüsü olmaz.
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Frost05 1 yıl
150 MİLYON YOLCU mu? Bu kadar insanı ne yapacaksınız yahu?
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Eeltorm 1 yıl
Barış Özcan, Elon Musk Bölümü kesin izlenmeli.
youtube.com/...
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firtinax 1 yıl
Elon Mask Ata'mızı değil anamızı sormaya gelmiş!
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michael01 1 yıl
güneş enerjisini depolayıp gece havalimanının sadece ısıtma soğutma işini halletse bile kar etmiş oluruz.
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dugers 1 yıl
Yabancının direkt olarak kurup gitmesini istemiyorum ülkemiz her alanda yerlileşme amacında olmalıdır. Yabancı eğer bizim ülkemizde üretim yapıyor. Ülkemizden döviz çıkmıyorsa eyvallah fakat amerikada üretip biz parasını verip kullanıp her bakım gerektirdiğinde yine bakımı onlara yaptırıp yine döviz üzerinden borçlanacaksak istemiyorum. Ülkemizin parasını çarçur etmesine göz yummamalı ülkemizin bilim ve teknolojide ilerlemesi hedeflemeliyiz. Bu yüzden her nasıl olursa(kaliteli yada kalitesiz) yerli bir firmaya yaptırmalıyız. Biz her teknolojiyi dışarıdan aldıkça ülkemizin insanını köleleştiriyoruz. Sanal amerikan doları için.
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CenSoredGive 1 yıl dugers
"öncelikle bu işin yerel üreticilerin desteği ile çözülmesi yönünde bir tavır takınmış durumda. "
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Katalikitci 1 yıl
Adam nereden vuracağını biliyor

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elon musk, spacex ve
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