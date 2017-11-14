Tesla'dan üçüncü havalimanı için enerji depolama tesisi teklifi

Cumhurbaşkanlığı daveti ile Türkiye’ye gelen, Türksat 5A ve 5B uydularının SpaceX tarafından uzaya taşınması konusunun vesile olduğu Elon Musk’ın Türkiye ziyaretine dair önemli ayrıntılar bilinmezliğini korurken, özel görüşmede bahsi geçen hususlara bir takım bilgiler hükumet sözcüleri tarafından zaten paylaşılmıştı.





Akşam Gazetesi’nin paylaştığı bir haber ise Elon Musk’ın Türkiye’deki ilk önemli icraatının enerji alanında olabileceğine dair bir ışık yaktı. İddialara göre Tesla, geçtiğimiz yıl üçüncü havalimanına bir enerji depolama tesisi kurma teklifi sundu.

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Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak olan ve 150 milyon yolcu kapasiteli İstanbul’un Yeni Havalimanı içinde Tesla’nın Powerwall’ları için bir öneri sunulmuş. Tesla’nın İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Diarmuid O’Connell tarafından iletilen teklife dair detaylar ise bilinmezliğini koruyor.





Bu konuda çeşitli şirketlerden teklif alan havalimanı işletmesi icra kurulu, öncelikle bu işin yerel üreticilerin desteği ile çözülmesi yönünde bir tavır takınmış durumda. İkinci planda ise Alman bir şirket (EAS) ile Tesla’nın ismi gündemde. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili de önemli gelişmeler olacaktır diye düşünüyoruz ancak şu sıralar enerji depolama konusunda dünyanın ilgisini çekmek isteyen Tesla’nın böylesi bir adım ile önemli bir projede yer almak için bazı fedakarlıklar yapmak istemesi de muhtemeldir diye düşünüyoruz.