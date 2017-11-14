Türk girişimcilerin uzay aracı Dream Chaser ilk uçuş testini tamamladı

NASA'nın milyarlarca dolarlık yatırım yaparak 2024'e kadar iş birliği imzaladığı Sierra Nevada'nın uzay aracı Dream Chaser (Hayal Avcısı), geçtiğimiz günlerde çıktığı ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Uzay sektörünün sürpriz atı olarak değerlendirilen Sierra Nevada Corporation'ın başkanlığını Eren Özmen, CEO görevini ise eşi Fatih Özmen üstleniyor.
Sierra Nevada, Dream Chaser'ın bu ilk uçuş/süzülme testini 11 Kasım'da ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirdi. Boeing'in Vertol 234-UT isimli ağır yük helikopteriyle yaklaşık 3 kilometrelik yüksekliğe taşınan Dream Chaser, sonrasında helikopterden ayrılarak karadaki askeri piste doğru harekete geçti. Uçuş testini başarıyla tamamlayan uzay aracı, Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ne tıpkı bir uçak gibi iniş yaptı.
SNC is proud to announce the Dream Chaser® spacecraft had a successful free-flight test today @EdwardsAFB, with support of @NASAArmstrong. The Dream Chaser had a beautiful flight and landing! pic.twitter.com/lAn0n7FPsg— Sierra Nevada Corp (@SierraNevCorp) 12 Kasım 2017
2020'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor
Sierra Nevada'nın NASA, ESA ve Birleşmiş Milletler gibi birçok dev kurumdan yatırım alan uzay aracı Dream Chaser'ın ilk resmi görevlerine 2020 yılı gibi başlaması bekleniyor. 2020 ve 2021 yıllarında iki farklı Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) görevine hazırlanan Dream Chaser, sonrasında ise hem Avrupa hem de Birleşmiş Milletler için birçok farklı göreve çıkacak.
Tabi Dream Chaser'ın tüm bu zorlu görevlerden önce testlerini başarıyla tamamlaması ve uçuşlara tam anlamıyla hazır olması gerekiyor. Sierra Nevada, önümüzdeki dönemlerde uzay aracı üzerindeki denemelerine hız kesmeden devam edeceklerini söylüyor.
Sierra Nevada tarafından yayınlana uçuş testi videosu:
Tıpkı bir uçak gibi hareket ediyor
Yeryüzü'nden Atlas V veya Ariane 5 gibi farklı roket türleriyle fırlatılabilen Dream Chaser, yörüngeye ulaştıktan sonra roketten ayrılıyor ve yolun geri kalanını kendi motorlarlarıyla tamamlıyor. Tam 210 gün boyunca Uzay İstasyonu'nda kalabilen uzay aracı geri dönüşte tıpkı bir uçak gibi karadaki bir piste iniş gerçekleştiriyor.
ISS'deyken aşağıda görmüş olduğunuz temsili resimdeki gibi görülecek olan Hayal Avcısı, istasyona yerleşmek için şu anda yapımı devam eden Uluslararası Kenetlenme Mekanizması'nı (IBDM) kullanacak. Hem Avrupa hem de NASA'dan destek alan Uluslararası Kenetlenme Mekanizması, Dream Chaser'a özel olarak milyonlarca dolarlık maliyetle dizayn ediliyor.
https://twitter.com/SierraNevCorp/status/929525013274923008 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İkisi de eğitim almak için 80'li yıllarda ABD'ye gelmiş insan. Fatih Özmen 1981'de SNC'ye katılmış, Eren Özmen'de 1988'de. Zaten küçük şirket idi, 1994'de firmayı satın almışlar. Sonra da epey büyütmüşler.