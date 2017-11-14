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Türk girişimcilerin uzay aracı Dream Chaser ilk uçuş testini tamamladı

Türk girişimciler Eren Özmen ve Fatih Özmen'in uzay şirketi Sierra Nevada'nın geliştirdiği Dream Chaser, geçtiğimiz günlerde çıktığı ilk uçuş denemesini başarıyla tamamladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın milyarlarca dolarlık yatırım yaparak 2024'e kadar iş birliği imzaladığı Sierra Nevada'nın uzay aracı Dream Chaser (Hayal Avcısı), geçtiğimiz günlerde çıktığı ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Uzay sektörünün sürpriz atı olarak değerlendirilen Sierra Nevada Corporation'ın başkanlığını Eren Özmen, CEO görevini ise eşi Fatih Özmen üstleniyor.

Sierra Nevada, Dream Chaser'ın bu ilk uçuş/süzülme testini 11 Kasım'da ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirdi. Boeing'in Vertol 234-UT isimli ağır yük helikopteriyle yaklaşık 3 kilometrelik yüksekliğe taşınan Dream Chaser, sonrasında helikopterden ayrılarak karadaki askeri piste doğru harekete geçti. Uçuş testini başarıyla tamamlayan uzay aracı, Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ne tıpkı bir uçak gibi iniş yaptı.

2020'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor


Sierra Nevada'nın NASA, ESA ve Birleşmiş Milletler gibi birçok dev kurumdan yatırım alan uzay aracı Dream Chaser'ın ilk resmi görevlerine 2020 yılı gibi başlaması bekleniyor. 2020 ve 2021 yıllarında iki farklı Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) görevine hazırlanan Dream Chaser, sonrasında ise hem Avrupa hem de Birleşmiş Milletler için birçok farklı göreve çıkacak.

Tabi Dream Chaser'ın tüm bu zorlu görevlerden önce testlerini başarıyla tamamlaması ve uçuşlara tam anlamıyla hazır olması gerekiyor. Sierra Nevada, önümüzdeki dönemlerde uzay aracı üzerindeki denemelerine hız kesmeden devam edeceklerini söylüyor.
Sierra Nevada tarafından yayınlana uçuş testi videosu: 

Tıpkı bir uçak gibi hareket ediyor


Yeryüzü'nden Atlas V veya Ariane 5 gibi farklı roket türleriyle fırlatılabilen Dream Chaser, yörüngeye ulaştıktan sonra roketten ayrılıyor ve yolun geri kalanını kendi motorlarlarıyla tamamlıyor. Tam 210 gün boyunca Uzay İstasyonu'nda kalabilen uzay aracı geri dönüşte tıpkı bir uçak gibi karadaki bir piste iniş gerçekleştiriyor.

ISS'deyken aşağıda görmüş olduğunuz temsili resimdeki gibi görülecek olan Hayal Avcısı, istasyona yerleşmek için şu anda yapımı devam eden Uluslararası Kenetlenme Mekanizması'nı (IBDM) kullanacak. Hem Avrupa hem de NASA'dan destek alan Uluslararası Kenetlenme Mekanizması, Dream Chaser'a özel olarak milyonlarca dolarlık maliyetle dizayn ediliyor.

https://twitter.com/SierraNevCorp/status/929525013274923008 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
sözde türk çalışması ama ismi bile yabancı dilde ülkenin gelişim düzeyi bu ne yapabiliriz bizde bunlara inanıyoruz işte
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Hümiyettin 2 yıl
Güzel bir çalışma yapmışlar ama ülkemize hiç katkısı yok. ABD'ye değer kazandıracaklar.
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Psychotechnic 2 yıl
Beyin göçü bu işte..
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smart1978 2 yıl
Bayrak icin dogru secim olmus. Turkiye nin bir etkisi yok zaten...
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mokinto 2 yıl
Ön teker neden yok desem ?
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susesa 2 yıl
Nedense çok stabil bir iniş yapmadı gibi geldi bana
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thinkwithbrain 2 yıl
Bu karı kocanın bi hikayesi varsa bi zahmet birisi kaleme alsın. Karı koca hep mi varlıklıymışta sürekli satın almalarla bu duruma gelinmiş, yoksa bir başarı hikayesi var mı bilmek istiyorum. Adam çalıştığı şirketi satın almış bide üstüne 19 stratejik satın almadan bahsediliyor. Hiç yüklü miktarda yatırım aldığını da duymadım. Nasıl büyümüşler çok merak ediyorum.
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sniper23 2 yıl thinkwithbrain
BrtLVcL

Bu karı kocanın bi hikayesi varsa bi zahmet birisi kaleme alsın. Karı koca hep mi varlıklıymışta sürekli satın almalarla bu duruma gelinmiş, yoksa bir başarı hikayesi var mı bilmek istiyorum. Adam çalıştığı şirketi satın almış bide üstüne 19 stratejik satın almadan bahsediliyor. Hiç yüklü miktarda yatırım aldığını da duymadım. Nasıl büyümüşler çok merak ediyorum.

İkisi de eğitim almak için 80'li yıllarda ABD'ye gelmiş insan. Fatih Özmen 1981'de SNC'ye katılmış, Eren Özmen'de 1988'de. Zaten küçük şirket idi, 1994'de firmayı satın almışlar. Sonra da epey büyütmüşler.
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Batumatu 2 yıl
Soyuz kapsülleri serbest düşüş yapıyor ve bir sürü ekip iniş noktasında onları karşılamaya gidiyor, onun yerine kendi kendine piste kadar ulaşıp inebilen sistem çok yararlı olacaktır. Başarıların devamını diliyorum.
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