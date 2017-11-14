Türk girişimcilerin uzay aracı Dream Chaser ilk uçuş testini tamamladı

NASA'nın milyarlarca dolarlık yatırım yaparak 2024'e kadar iş birliği imzaladığı Sierra Nevada'nın uzay aracı Dream Chaser (Hayal Avcısı), geçtiğimiz günlerde çıktığı ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Uzay sektörünün sürpriz atı olarak değerlendirilen Sierra Nevada Corporation'ın başkanlığını Eren Özmen, CEO görevini ise eşi Fatih Özmen üstleniyor.

SNC is proud to announce the Dream Chaser® spacecraft had a successful free-flight test today @EdwardsAFB, with support of @NASAArmstrong. The Dream Chaser had a beautiful flight and landing! pic.twitter.com/lAn0n7FPsg — Sierra Nevada Corp (@SierraNevCorp) 12 Kasım 2017

2020'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor

Tabi Dream Chaser'ın tüm bu zorlu görevlerden önce testlerini başarıyla tamamlaması ve uçuşlara tam anlamıyla hazır olması gerekiyor. Sierra Nevada, önümüzdeki dönemlerde uzay aracı üzerindeki denemelerine hız kesmeden devam edeceklerini söylüyor.

Sierra Nevada tarafından yayınlana uçuş testi videosu:

Tıpkı bir uçak gibi hareket ediyor

https://twitter.com/SierraNevCorp/status/929525013274923008

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.