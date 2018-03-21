Yerli otomobilin CEO’su 10 gün içerisinde belli olacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Özlü, yerli otomobilin CEO’sunun yakın zamanda duyurulacağını açıkladı.
Bakan Özlü, yerli otomobile CEO atamasını bu ay içerisinde, şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planladıklarını söyledi. Gazetecilerin yerli otomobilde gelinen son noktayı sorması üzerine Bakan Özlü, şuanda teknik ve mali analiz çalışmalarının bitmek üzere olduğunu duyurdu.
Geçtiğimiz ay yapılan açıklamada yerli otomobilin CEO’sunun küresel alanda başarı elde etmiş bir Türk olacağı ifade edilmişti. CEO adayı olarak 3 isim öne çıkıyor: Ali Pandır, Tarık Tunalıoğlu ve Murat Günak. Yaklaşık 10 gün içerisinde CEO’nun kim olacağını göreceğiz.
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Neyse bu araba hangi standartta olacak ben öyle arabalardan çok anlamam, hangi fiyat aralığında olacak mesela?
Dostum bunlarin hicbiri belli degil. Mantikli olan her segmentte en yakin rakibinden 30-40 bin TL ucuz olmasi.
Boylece alabiliriz ama o zaman vergiden kazandiklari para dusecek zaten uretmeden o parayi kazaniyorlar ozellikle 1600 cc ve 1999 ustunde deli para geliyor.
Golf kalitesinde olucak ama 60 bin TL olucak mesela.
Sene 2011..
Atış serbest. Bu arada İzmir'e 2014 yılında varacak olan hızlı tren projesini de sabırsızlıkla bekliyoruz.
Sen gelmez oldun..
bırakın sanayiyi ceo için adı geçen şu 3 adama bütçe verseler kendi başlarına 3 farklı araba çıkarırlardı şimdiye.
ingilterede onlarca özel yapım otomobil firması var. herkes fikrini biraz bütçe ile geliştirip satıyor.
bizim projenin bu kadar uzun sürmesi kasıtlıdır.
kaç yıldır savunma sanayii'de çalışıyorum. şu videoyu yarın iş yerinde arkadaşlara göstereyim de bir güzel onlar da gülsün.
yeni şafaktan daha cahil bir adam bu. 1. dünya harbinde bitti diyor tanklar. Yani ben bunu açıklamaya zaman harcamak istemiyorum. Eğer forumda tankların devrinin 1.dünya savaşında bittiğini düşünen varsa çıkarken beynini masaya koysun öyle çıksın. çinin diyor tankları ancak kendi halkına karşı kullanır diyor. Bak sen. Bu adam bir mucit baba
şu şahin sıfır çıksın inanın alacak çok kişi çıkar. birde elektrikli olursa. off ELEKTROŞAHİN. menzile görede s, sl ve slx diye devam eder.
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