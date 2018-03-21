Yerli otomobilin CEO’su 10 gün içerisinde belli olacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Özlü, yerli otomobilin CEO’sunun yakın zamanda duyurulacağını açıkladı.

Bakan Özlü, yerli otomobile CEO atamasını bu ay içerisinde, şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planladıklarını söyledi. Gazetecilerin yerli otomobilde gelinen son noktayı sorması üzerine Bakan Özlü, şuanda teknik ve mali analiz çalışmalarının bitmek üzere olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz ay yapılan açıklamada yerli otomobilin CEO’sunun küresel alanda başarı elde etmiş bir Türk olacağı ifade edilmişti. CEO adayı olarak 3 isim öne çıkıyor: Ali Pandır, Tarık Tunalıoğlu ve Murat Günak. Yaklaşık 10 gün içerisinde CEO’nun kim olacağını göreceğiz.