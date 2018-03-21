Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli otomobilin CEO’su 10 gün içerisinde belli olacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil CEO'sunu bu ay içerisinde atamayı planladıklarını açıkladı. Yerli otomobilin CEO'su kim olacak? İşte adaylar:
1 yıl
3,5b
1
49
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Özlü, yerli otomobilin CEO’sunun yakın zamanda duyurulacağını açıkladı.

Bakan Özlü, yerli otomobile CEO atamasını bu ay içerisinde, şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planladıklarını söyledi. Gazetecilerin yerli otomobilde gelinen son noktayı sorması üzerine Bakan Özlü, şuanda teknik ve mali analiz çalışmalarının bitmek üzere olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz ay yapılan açıklamada yerli otomobilin CEO’sunun küresel alanda başarı elde etmiş bir Türk olacağı ifade edilmişti. CEO adayı olarak 3 isim öne çıkıyor: Ali Pandır, Tarık Tunalıoğlu ve Murat Günak. Yaklaşık 10 gün içerisinde CEO’nun kim olacağını göreceğiz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
unforgiven1127 1 yıl en beğenilen
Yerli otomobilimiz goklerde
3 Yanıt Yanıtla +63
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 1 yıl
Sıktınız yemin ediyorum. Gerçekten boş bir haber açıklayacaklarsa açıklasınlar, sanki dünya meselesi çok önemli 7,44 milyar insan yerli otomobilin ceo'sunun kim olacağını bekliyordu. Emin olun 80 milyon insanın bir çoğunun umurunda bile değil yerli otomobil, ama devamlı bir gündem de tutma çabası içerisindeler. Dünya'yı 50 yıl geriden takip ediyoruz ve bunu bu saçma davranışlarla da desteklediklerinin farkında bile değiller. Çıkacak olan otomobilin ceosu bu fabrika burası markası şu bu kadar insana istihdam hadi hayırlı olsun diyecekleri yerde devamlı bu tarz haberler bizi dünya'ya küçük düşürdüğünü ve komik gösterdiğini düşünüyorum. İcraat gösterilmesi gerek!
Sıktınız yemin ediyorum. Gerçekten boş bir haber açıklayacaklarsa açıklasınlar, sanki dünya meselesi çok önemli 7,44 milyar insan yerli otomobilin ceo'sunun ki...
Devamını Gör
Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zolzauza 1 yıl
Olmayan arabanın olmayan şirketinin CEO su :)
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kırılanhayaller 1 yıl
Yerli diye bir firmaya yaptırıp sonra şu kadar satılır satılmazsa parayı devlet karşılar diye anlaşma yapmasınlarda.
Neyse bu araba hangi standartta olacak ben öyle arabalardan çok anlamam, hangi fiyat aralığında olacak mesela?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheCaliph_ 1 yıl kırılanhayaller
umix353
Yerli diye bir firmaya yaptırıp sonra şu kadar satılır satılmazsa parayı devlet karşılar diye anlaşma yapmasınlarda.
Neyse bu araba hangi standartta olacak ben öyle arabalardan çok anlamam, hangi fiyat aralığında olacak mesela?


Dostum bunlarin hicbiri belli degil. Mantikli olan her segmentte en yakin rakibinden 30-40 bin TL ucuz olmasi.
Boylece alabiliriz ama o zaman vergiden kazandiklari para dusecek zaten uretmeden o parayi kazaniyorlar ozellikle 1600 cc ve 1999 ustunde deli para geliyor.
Golf kalitesinde olucak ama 60 bin TL olucak mesela.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GilbertoRodriguez 1 yıl
keşke şu içi boş yerli oto muhabbetti yerine yerli uzay istasyonu mekiği konuları açılsa çok güzel olur en azından bor madenimizi adam akıllı yere harcarız salak gibi hammadde olarak vermeyiz. Otomobiller zaten yapılmış şeyler devlet zaten otomobil üretmeden otomobil şirketlerinden çok kazanıyor. oy için yerli oto muhabbetini yem olarak her ay bir dahaki ay açıklanacak şekilde oyalıyorlar bok var yerli otoda. mercedes varken yerli oto kim sen git diriliş izleyenlere anlat derdini nerdeeee?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sepulnation 1 yıl
Ceo belli olunca ne oluyor? Ceo ya mı binecez? Nerede arkadaş bu araba? 2012den beri seneye diyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 1 yıl
Acak aşamasını geçtiğimiz günleri görmek dileğiyle :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardaturco 1 yıl
Hani devlet piyasalara ekonomiye karışmazdı. Devletin piyasayı zorla telkinlerle bu işe sokması gerçekten komik. Şeker fabrikalarını hızla elden çıkart çünkü devlet piyasadan çekilmeli ama kuruluşları böyle bir işe zorla bütçe ayarla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Equris 1 yıl
cnnturk.com/...
Sene 2011..
Atış serbest. Bu arada İzmir'e 2014 yılında varacak olan hızlı tren projesini de sabırsızlıkla bekliyoruz.
Sen gelmez oldun..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orcnd 1 yıl
bu geçen sürede bir herhangi bir oto sanayiye gidip 10 farklı araba üretilebilirdi.
bırakın sanayiyi ceo için adı geçen şu 3 adama bütçe verseler kendi başlarına 3 farklı araba çıkarırlardı şimdiye.
ingilterede onlarca özel yapım otomobil firması var. herkes fikrini biraz bütçe ile geliştirip satıyor.
bizim projenin bu kadar uzun sürmesi kasıtlıdır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
61gün 1 yıl İroniMan
İroniMan


kaç yıldır savunma sanayii'de çalışıyorum. şu videoyu yarın iş yerinde arkadaşlara göstereyim de bir güzel onlar da gülsün.
yeni şafaktan daha cahil bir adam bu. 1. dünya harbinde bitti diyor tanklar. Yani ben bunu açıklamaya zaman harcamak istemiyorum. Eğer forumda tankların devrinin 1.dünya savaşında bittiğini düşünen varsa çıkarken beynini masaya koysun öyle çıksın. çinin diyor tankları ancak kendi halkına karşı kullanır diyor. Bak sen. Bu adam bir mucit baba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strong mind strong body 1 yıl
Helal olsun süper
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 1 yıl
şahin kasasını biraz makyajlayıp elektrik motoru tak, oldu bitti. sıfır arge, bol kazanç. ceo ya bile gerek yok usta yeter.
şu şahin sıfır çıksın inanın alacak çok kişi çıkar. birde elektrikli olursa. off ELEKTROŞAHİN. menzile görede s, sl ve slx diye devam eder.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3532 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
yerli otomobil, ceo ve
4 etiket daha kim olacak Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Yüz tanıma sistemleri konusunda Android üreticileri Apple’ın iki yıl gerisinde 1 yıl Sony Xperia XZ2 serisi batarya konusunda çok başarılı 1 yıl Kendi yazı tipini oluşturan Netflix milyonlarca dolar tasarruf edecek 1 yıl Sıvı soğutmalı masaüstü PC: MSI Infinite X 1 yıl Instagram'ın "retweet" benzeri özelliği "regram" test edilmeye başlandı 1 yıl Uluslararası Af Örgütü: Twitter kadınların insan haklarını ihlal ediyor 1 yıl Google ışık alanı kameralarında uzman Lytro’yu satın alabilir 1 yıl Windows 10'un bir sonraki güncellemesi sadece 30 dakikada yüklenecek 1 yıl İkinci nesil iPhone X modellerinin fiyatı ucuzlayacak 1 yıl Cambridge Analytica CEO'su: Donald Trump için dijital seçim çalışması yürüttük 1 yıl Daimler, elektrikli kamyon teslimatlarına hız verdi 1 yıl Tesla'nın Siri entegrasyonu artık Model 3'te de çalışıyor 1 yıl YouTube masaüstünden canlı yayın yapmayı kolaylaştırdı 1 yıl Game of Thrones'un yaratıcısından yeni bilim-kurgu dizisi: Nightflyers 1 yıl Tesla'nın AutoPilot'u yol çalışması engelini başarılı bir şekilde geçti 1 yıl Hediye sandıkları Star Wars: Battlefront II oyununa geri dönüyor 1 yıl Huawei Mate X, 512 GB depolama alanı ile geliyor 1 yıl Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara Demirören Holding'e satılıyor [KAP'a bildirildi] 1 yıl IKEA'nın artırılmış gerçeklik uygulaması Place artık Android'de 1 yıl Facebook 5 gün içinde 50 milyar dolar kaybetti 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yerli otomobilin CEO’su 10 gün içerisinde belli olacak Sonraki YTÜ BEMdays söyleşileri başlıyor 1 yıl QLED TV mi yoksa OLED mi: Samsung'a sorduk 1 yıl Lenovo’dan giriş seviyesine iddialı telefonlar 1 yıl PUBG Mobile versiyonunda Bot oyuncuların olduğu iddia ediliyor 1 yıl Yasaklı Sea of Thieves kutu açılışı 1 yıl Uber, yaşanan saldırı olayları sonrası kullanıcı sayısını 5'e katladı 1 yıl Meizu E3 tanıtıldı: Optik yakınlaştırma ve Snapdragon 636 1 yıl WhatsApp kurucusu Brian Acton: "Facebook'u silme zamanı geldi" 1 yıl Toyota, etanol ile çalışan bir Prius prototipi geliştirdi 1 yıl Uber'in otonom araç kazası güvenlik sorunlarını yeniden gündeme getirdi 1 yıl Huawei Nova 3E ön kamerada bir ilke imza atıyor 1 yıl Sanal madenciliğe olan talep TSMC’nin kapasitesini zorluyor 1 yıl OnePlus 6'nın fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı 1 yıl Lenovo S5 fiyatına göre çok iddialı 1 yıl Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos ''robot köpeğiyle'' yürüyüşe çıktı 1 yıl Lenovo’nun akıllı saati sadece 20$ 1 yıl Konuşma esnasında patlayan Nokia 5233 genç bir kızın ölümüne neden oldu 1 yıl Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi için Nvidia RTX geliyor, ama piyasada olmayan ekran kartlarına 1 yıl Toyota, ölümlü Uber kazasının ardından sürücüsüz otomobil testlerini durdurdu 1 yıl Donald Trump, Venezuela'nın kripto parası Petro'yu yasakladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim