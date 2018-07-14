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Tesla'nın Solar Roof ve Powerwall sistemi başarılı performans gösteriyor

Tesla'nın bu yılın başında üretimine başladığı güneş panelli çatı kiremitinin faydası bir kullanıcı tarafından ortaya çıkarıldı. Güneş panelli çatı ile konut bütün enerjisini güneşten sağlayabiliyor.
10 ay
6,2b
1
13
Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Tesla'nın Solar Roof ve Powerwall sistemi başarılı performans gösteriyor
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Yaklaşık iki yıl önce enerji şirketi SolarCity'i satın alarak sadece bir otomobil üreticisi olarak kalmayacağını gösteren Tesla, satın almadan çok kısa bir süre sonra konutlarda enerji üretimi ve depolanmasına yönelik ürünlerini tanıtmıştı. Bu ürünlerden biri de Solar Roof. Güneş panelli çatı kiremiti olan Solar Roof ile konutların çatısının tamamen bir güneş paneline dönmesi ve konutların enerjisinin şebekeden değil de güneşten karşılanması planlanıyordu. Geçtiğimiz yıl ön siparişe açılan ve bu yılın başında üretimine başlanan Solar Roof'un avantajları ortaya çıkmaya başladı.


Neredeyse bütün enerji ihtiyacını karşıladı 

Mart ayında evinin çatısına Solar Roof sistemi kurulan kullanıcılardan biri geçtiğimiz günlerde Solar Roof' ve Tesla'nın enerji depolama çözümü olan Powerwall'un performansına dair veriler paylaştı. Tesla'nın Powerwall ve Solar Roof kullanan müşterilere sunduğu uygulamadan ekran görüntüsü paylaşan kullanıcı klima ve iki adet elektrikli otomobil kullanmalarına rağmen Solar Roof'un, temmuz sıcağında oldukça iyi bir performans gösterdiğini açıkladı.


 

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre 1 hafta boyunca konutta 285 kWh'lık enerji kullanılırken bu enerjinin sadece 2.9 kWh'lık kısmı şebekeden geldi. Geri kalan kısım ise tamamen Solar Roof'un elde ettiği güneş enerjisinden karşılandı. Hafta boyunca Solar Roof 394 kWh'lık enerji üretirken bu enerjinin bir kısmı(enerjinin kullanılmadığı anlarda) Powerwall'a aktarıldı. Konut bir hafta boyunca Powerwall'dan 95.2 kWh enerji sağladı. Kısaca Solar Roof ve Powerball iş birliği ile bir hafta boyunca şebekeye neredeyse hiç(2.9 kWh'lık kısım haric) ihtiyaç duyulmadı. Bu da Solar Roof ve Powerwall'un en azından güneşli yaz günlerinde konutlardaki enerji ihtiyacını karşılayabileceklerini gösteriyor. 


Tabi Solar Roof ve Powerwall ikilisinin sağladığı avantaj şebekeden gelen kullanımın azalmasıyla sınırlı da değil. Solar Roof, Powerwall'un kapasitesini aşan enerjiyi şebekeye göndererek ailenin para kazanmasını da sağladı. Solar Roof ve Powerwall kullanmadan önce elektrik dağıtım şirketine ayda ortalama 250-300 dolar ödeme yaptıklarını belirten kullanıcı, artık şirketten sundukları güneş enerjisi karşılığında ödeme aldıklarını açıkladı. 


Kullanıcının paylaştığı verilerden de anlaşılacağı üzere Solar Roof ve Powerwall sistemi konutlardaki enerji tüketimini karşılama konusunda oldukça başarılı ancak şu an için sistemin bir hayli pahalı olduğunu söylemekte fayda var. Tesla, ''tipik bir ev için'' Solar Roof sisteminin metrekare başına yaklaşık 240 dolara kurulduğunu belirtirken yukarıdaki verileri paylaşan kullanıcı Solar Roof ve Powerwall sistemi için toplamda 55 bin dolarlık ödeme yaptığını paylaştı. Yine de Solar Roof için Tesla'nın 30 yıl garanti sunduğunu ve sistemin şebekeye enerji satarak kazanç bile sağladığını düşünürsek söz konusu ödeme (getirileri göz önünde bulundurulduğunda) kabul edilebilir seviyede gibi görünüyor. 


https://electrek.co/2018/07/11/tesla-solar-roof-powerwall-chart/#more-70881 Yorum Yaz
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megaron85 10 ay en beğenilen SeKSandDoRT
SeKSandDoRT

gerçekten amerikada herşeyin büyüğü fazlası abartılısı makbul, haftada 285 kwh elektrik tüketimi ne lan, Türkiyede ortalama hane tüketimi hemde aylık 100 kwh dır, abartırsan 150 olur daha fazlası olmaz, adamlar ayda 1000kwh tüketiyor, aptal amk bunlar..

2 tane elektrikli arabayı şarj ediyor olabilirler mi acaba?
SeKSandDoRTgerçekten amerikada herşeyin büyüğü fazlası abartılısı makbul, haftada 285 kwh elektrik tüketimi ne lan, Türkiyede ortalama ha...
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Bob Kelso 10 ay
Ağlamak istiyorum :(
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K_Spartakus 10 ay Bob Kelso
Bende

Kırsal kesimde yaşamak zorunda kalırsam güneş / rüzgar enerjisinden faydalanmak için elimden ne geliyorsa onu yaparım.
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DH Misafiri 4 ay
peki herşey iyi güzel mükemmel de bu çatıyı türkiye de kim kuruyor yaptırmak istesek. Ben türkiye distribütörü nü yada kuran kimseyi bulamadım da !Tesla nın ön sipariş alan sayfasında da türkiye yok!
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St Batuhan 10 ay
250 300 dolar ödemekten kurtulmuşlar, sağlam bir çatıya sahip olmuşlar, elektrik kesintilerini tınlamıyorlar. Bunlar zaten başlı başına bir güzellik. Üstüne şebekeye satıp para kazanmaktalar. Üstüne bu harcamaları 2 elektrikli araç olmasına rağmen. Ne kadar kullanırlar bilemem ama o klima devamlı açık gibi geliyor bana zira tüketim iyiymiş. Bir elektriği kapatsalar kim bilir ne kadar kazanacaklar. Bir hafta idareli gitseler vs :D Neyse 55k harcama yüksek geliyor başta ama böyle şeylerin zamanla ucuzlamasıyla kesinlikle en çok tercih edilecek olay olduğu bir gerçek.
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.PanxeR. 10 ay
Standart bir amerikan evinin 3-4 Türk evine (boyut ve hem elektrik hem gıda tüketimi) bedel olduğunu bilmeyenler yorum yapmış. Fiyat gayet makul ABD için değerlendirin 250-300 birim fatura ödeyeceklerine her ay bir seferde ödeyip kurtulmuşlar
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İtalyada ilticacı 10 ay
Şaka mı yapıyorsunuz 55 bin dolar ne pahalısı ucuz be ucuz italyada bir villanın normal çatısı, yani elektrik üretmeyeni 60 70 bin euro bide her 8-10 yılda bakımı var 20-30 yilda bir yenilenmesi var.
Adamlar 55 bine çatı takıyor 30 sene garanti veriyor bide bu çatı 30 sene boyunca seni elektrik faturasindan kurtarıyor fazla elektriğide satıp sana para kazandırıyor.
Sizde buna pahalı diyorsunuz
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susesa 10 ay
Yanlış anlamayın da 240dolar/m² (1200 TL/m²)parayla kırsalda daire alıyoruz, bunlar denen bahsediyor?
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İtalyada ilticacı 10 ay
Bunlar amerikan evdeki bütün ışıkları açarlar avrupadada böyle, bu elektrik faturası normal. buradada arkadaşlarım var faturaları 120 150 den aşağı değil ve apartman dairesi
Ben villada yaşıyorum faturam 60 100 arası gidip geliyor diyorum burdaki arkadaslara adamlar ağzı açık kalıyorlar birkaçını alıştırdım faturaları 40 50 felan geliyor artık Türk oldular bir anda 😂
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SeKSandDoRT 10 ay

iyimiş hacılar
tüketimler güzel

ben elektrikli araç şarjını gözden kaçırmışım
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SeKSandDoRT 10 ay

gerçekten amerikada herşeyin büyüğü fazlası abartılısı makbul, haftada 285 kwh elektrik tüketimi ne lan, Türkiyede ortalama hane tüketimi hemde aylık 100 kwh dır, abartırsan 150 olur daha fazlası olmaz, adamlar ayda 1000kwh tüketiyor, aptal amk bunlar..
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megaron85 10 ay SeKSandDoRT
SeKSandDoRT

gerçekten amerikada herşeyin büyüğü fazlası abartılısı makbul, haftada 285 kwh elektrik tüketimi ne lan, Türkiyede ortalama hane tüketimi hemde aylık 100 kwh dır, abartırsan 150 olur daha fazlası olmaz, adamlar ayda 1000kwh tüketiyor, aptal amk bunlar..

2 tane elektrikli arabayı şarj ediyor olabilirler mi acaba?
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Son_Of_Wind 10 ay SeKSandDoRT
İzmir gibi deniz kenarı ve sıcak iklimlerde klima kullandığınız zaman dediğiniz 100 kwh bir Türk evi için bile komik kalıyor bırakın araba şarj etmeyi. Ayrıca onlar bizim gibi 120 metre kare evlerde yaşamıyorlar :). Örnek olarak İzmir de yaşayan ve evde gündüzleri en az 1 klima kullanan ben 500 kwh enerji tüketiyorum. İşin içinde ısıtma soğutma varsa tüketiminizde o oranda fazlalaşıyor.
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Bob Kelso 10 ay
Ağlamak istiyorum :(
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K_Spartakus 10 ay Bob Kelso
Bende

Kırsal kesimde yaşamak zorunda kalırsam güneş / rüzgar enerjisinden faydalanmak için elimden ne geliyorsa onu yaparım.
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