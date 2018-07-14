Tesla'nın Solar Roof ve Powerwall sistemi başarılı performans gösteriyor

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Yaklaşık iki yıl önce enerji şirketi SolarCity'i satın alarak sadece bir otomobil üreticisi olarak kalmayacağını gösteren Tesla, satın almadan çok kısa bir süre sonra konutlarda enerji üretimi ve depolanmasına yönelik ürünlerini tanıtmıştı. Bu ürünlerden biri de Solar Roof. Güneş panelli çatı kiremiti olan Solar Roof ile konutların çatısının tamamen bir güneş paneline dönmesi ve konutların enerjisinin şebekeden değil de güneşten karşılanması planlanıyordu. Geçtiğimiz yıl ön siparişe açılan ve bu yılın başında üretimine başlanan Solar Roof'un avantajları ortaya çıkmaya başladı.





Neredeyse bütün enerji ihtiyacını karşıladı

Mart ayında evinin çatısına Solar Roof sistemi kurulan kullanıcılardan biri geçtiğimiz günlerde Solar Roof' ve Tesla'nın enerji depolama çözümü olan Powerwall'un performansına dair veriler paylaştı. Tesla'nın Powerwall ve Solar Roof kullanan müşterilere sunduğu uygulamadan ekran görüntüsü paylaşan kullanıcı klima ve iki adet elektrikli otomobil kullanmalarına rağmen Solar Roof'un, temmuz sıcağında oldukça iyi bir performans gösterdiğini açıkladı.





Paylaşılan ekran görüntüsüne göre 1 hafta boyunca konutta 285 kWh'lık enerji kullanılırken bu enerjinin sadece 2.9 kWh'lık kısmı şebekeden geldi. Geri kalan kısım ise tamamen Solar Roof'un elde ettiği güneş enerjisinden karşılandı. Hafta boyunca Solar Roof 394 kWh'lık enerji üretirken bu enerjinin bir kısmı(enerjinin kullanılmadığı anlarda) Powerwall'a aktarıldı. Konut bir hafta boyunca Powerwall'dan 95.2 kWh enerji sağladı. Kısaca Solar Roof ve Powerball iş birliği ile bir hafta boyunca şebekeye neredeyse hiç(2.9 kWh'lık kısım haric) ihtiyaç duyulmadı. Bu da Solar Roof ve Powerwall'un en azından güneşli yaz günlerinde konutlardaki enerji ihtiyacını karşılayabileceklerini gösteriyor.





Tabi Solar Roof ve Powerwall ikilisinin sağladığı avantaj şebekeden gelen kullanımın azalmasıyla sınırlı da değil. Solar Roof, Powerwall'un kapasitesini aşan enerjiyi şebekeye göndererek ailenin para kazanmasını da sağladı. Solar Roof ve Powerwall kullanmadan önce elektrik dağıtım şirketine ayda ortalama 250-300 dolar ödeme yaptıklarını belirten kullanıcı, artık şirketten sundukları güneş enerjisi karşılığında ödeme aldıklarını açıkladı.





Kullanıcının paylaştığı verilerden de anlaşılacağı üzere Solar Roof ve Powerwall sistemi konutlardaki enerji tüketimini karşılama konusunda oldukça başarılı ancak şu an için sistemin bir hayli pahalı olduğunu söylemekte fayda var. Tesla, ''tipik bir ev için'' Solar Roof sisteminin metrekare başına yaklaşık 240 dolara kurulduğunu belirtirken yukarıdaki verileri paylaşan kullanıcı Solar Roof ve Powerwall sistemi için toplamda 55 bin dolarlık ödeme yaptığını paylaştı. Yine de Solar Roof için Tesla'nın 30 yıl garanti sunduğunu ve sistemin şebekeye enerji satarak kazanç bile sağladığını düşünürsek söz konusu ödeme (getirileri göz önünde bulundurulduğunda) kabul edilebilir seviyede gibi görünüyor.

https://electrek.co/2018/07/11/tesla-solar-roof-powerwall-chart/#more-70881