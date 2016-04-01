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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın ekonomik fiyatlı elektrikli otomobili Model 3 nihayet tanıtıldı

Tesla Motors merakla beklenen 35 bin dolar başlangıç fiyatına sahip elektrikli otomobilini tanıttı. Kaliforniya'da gerçekleşen etkinlikle görücüye çıkan Model 3 önümüzdeki yıl sonunda piyasada olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla Motors'un kitlesel pazara yönelik ekonomik elektrikli otomobili Model 3 sonunda tanıtıldı. Şirketin Hawthorne, Kaliforniya'da bulunan tasarım stüdyosunda gerçekleşen etkinlikte sahne alan şirket CEO'su Elon Musk, 35 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip otomobilin yaklaşık 346 km. (215 mil) yol yapabildiğini söyledi. Musk, teslimatların 2017 sonuna kadar başlayacağını ve 35 bin dolara bundan daha iyi bir otomobil satın almanın mümkün olmayacağını ifade ediyor. Ayrıca kendisine göre Tesla Model 3 dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olacak.
Tesla şimdiye kadar 130 binden fazla  ön sipariş (1.000 dolar kapora ödenmesi gerekiyor) aldıklarını ve bu sayının artmaya devam edeceğini söyüyor. Otomobilin baz modeli 0'dan 100 km hıza 6 saniyede çıkabilirken diğer versiyonları bunu çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Menzil aralığı 346 km. olacak ama Tesla arabaya son şeklini verirken bu rakamları aşmayı umuyor. Tüm Model 3 versiyonları Tesla'nın Supercharging ağ desteğini içerecek. Tesla Motors, Model 3'ün piyasaya sürüleceği 2017 sonu itibariyle Supercharger istasyonları sayısının 7.200'e çıkacağını ve bugünkü mevcut rakamı ikiye katlayacaklarını söylüyor.
Model 3 de Model S gibi arkadan itişli ve dört teker çekişli versiyonları ile gelecek ve içerisinde 15 inç yatay dokunmatik ekran yer alacak. Model S ve X'de ise 17 inçlik dikey konumlandırılmış ekran yer alıyordu. Model 3'le birlikte otomotik pilot standart donanım olarak sunulurken tüm güvenlik özellikleri otomatik olarak aktif hale gelecek. Otomobile beş kişinin rahatlıkla oturabileceği belirtiliyor.
Aracın üst kısmının ön camdan bagaja kadar komple cam tavan olması dikkat çekiyor. Ayrıca Model S gibi depolama için ön ve arka kısımlarda bagajlara sahip olacak. Musk, herhangi bir benzinli araçla aynı boyutlara sahip otomobilin daha fazla bagaj kapasitesi sunduğunu söylüyor. Şu anda mevcut iki Tesla otomobili Model S ve Model X son derece pahalı fiyat etiketlerine sahip. Hatta vergi teşvikleriyle bile her iki araba da rahatlıkla 100 bin dolar seviyelerine çıkıyor. Tesla'nın on kat daha fazla otomobil satmak için çok daha ucuz bir seçeneğe ihtiyacı vardı. Model 3 bu anlamda şirketin geleceği adına büyük önem taşıyor.
Maalesef ki otomobile kısa süre içersinde sahip olunamayacak. Model 3'ün 18 aydan kısa bir süre içinde yani 2017 sonlarına kadar üretime girmesi beklenmiyor. Tesla 1.000 dolar ön ödemeli sipariş almaya devam edecek. Şirket daha fazla satış yapmak ve tüm otomobillerini vitrine çıkarmak için gelecek yılın sonuna kadar bayi ve servis ağının büyüklüğünü iki katına çıkarmayı planlıyor. Model 3'le karşılaştırılabilecek en büyük rakip olarak Chevy Bolt modeli gösteriliyor. General Motors elektrikli otomobilin fiyatının vergi teşviklerinden sonra 30 bin dolar civarında olacağını ve 321 km. menzil sunacağını söylüyor.

http://www.theverge.com/2016/3/31/11335272/tesla-model-3-announced-price-release-date-specs-preorder Yorum Yaz
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superegoid 3 yıl en beğenilen 6s
6s
başka dönemlerle karıştırıyorsunuz herhalde bu hükümet nereden nereye getirdi ülkeyi refah içinde yaşarken hep bir kulp bulun abartının böylesi sanki başka yerlerde vergi alınmıyor.

Durun durun ben söyleyeyim. 1600 lerde sultan ahmet de vergi alıyordu. Hükümet 12747391827482929 km duble yol yaptı, 3 ncü havaalanı. Almanya bizi çekemiyor. 70 lerde tüp kuyruğu..Marmaray..

Olmuş mu. Atladığım bi şey yok değil mi.
6sbaşka dönemlerle karıştırıyorsunuz herhalde bu hükümet nereden nereye getirdi ülkeyi refah içinde yaşarken hep bir kulp bulun abartının böy...
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1 Yanıt Yanıtla +39
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AKTeknisyen 3 yıl
Elan Musk sayesinde bu Elektrikli araba piyasası iyi bir yere gidiyor gidecekte.C sınıfı araç çıkarmış 5 kişi rahat rahat oturabiliyor (tirim kısımı öne çekip arka diz mesafesinide arttırmışlar) Çarpışma testlerinin tüm aşamalarındanda 5 yıldız alması beklenecek kadar güvenli. Auto pilot baz paket dahil standart.Minimum 340 km menzil gerçi teknik değerler açıklanmamış takip edenler 500 km civarında menzil bekliyor.cam tavan.ön arka bagaj.100 km hızlanma 6 saniyenin altında.hepsinden önemlisi yakıt paraso yok. eğer diğer firmalar bu özelliği yakalasalardı 200 bin TL civarından öperlerdi en az.
Bunların hepsi bir yanada bizim yöneticilerin kafası çalışsada şu herifi memlekette fabrika kurmaya ikna etseler.Gereksiz heriflere kırmızı halı sereceğimize bu herifi evinden alıp memlekete getirip her türlü verki prim kolaylığını sağlayıp yatırımı kapmak lazım.Neticede pil fabrikası içinde araba üretimi içinde fabrika açacaklar.Tabi bizim yöneticilerin bunu düşünecek niyetleri var mı orası malum.
Elan Musk sayesinde bu Elektrikli araba piyasası iyi bir yere gidiyor gidecekte.C sınıfı araç çıkarmış 5 kişi rahat rahat oturabiliyor (tirim kısımı öne çekip ...
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sendemail 3 yıl
Arabalardaki güç ,zerafet,iyi niyet ve fayda hepimizin malumu ,fakat ne güzeldir ki ,

İnsan evladı Elon Musk , nezaket gösterip de böyle güzide şirketin adını Tesla koymuş , şad ol Nikola Tesla .

edit : orientem nickl arkadaşımız Tesla şirketinin kurucularının Martin Eberhard ve Marc Tarpenning oldukları bilgisini verdi ve muhtemelen şirket isminin muhtemelen bu kurucular tarafından verildiğini belirtti.Bu düzeltmeyi yapma sorumluluğu doğdu...herkese iyi forumlar arkadaşlar. tşk.
kaynak : tr.wikipedia.org/...
Arabalardaki güç ,zerafet,iyi niyet ve fayda hepimizin malumu ,fakat ne güzeldir ki ,İnsan evladı Elon Musk , nezaket gösterip de böyle güzide şirket...
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1 Avatar
Guest-F2673E0F4 3 yıl
Araba muthis olmus ic tasarimdaki o ekran haricinde hicbir eksigi yok ve sadece 35 dolarcik us de yasasaydim alirdim
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EnginAKB 3 yıl
Ön ızgara boşluğundaki yer özelleştirmek için çok uygun, oraya filml vs çok özel şeyler yapılabilir
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wardstone 3 yıl
Ah be devlet Allah kahretsin sizi elektrikli motorlu araçtan niye fahiş vergiler alıyorsunuz!
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Tensi 3 yıl
savasserter
Radyatörü olmayan doğal olarak ızgarası da olmayan bir otomobil göze çok tuhaf geliyor. Sanırım buna alışma zamanı geldi.

Gercekten acayip geliyor, en azindan izgara desenli plastik birsey koyun degil mi ya. :D
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Tensi 3 yıl
AKTeknisyen
Elektrikli arabalarda vergilendirme güce göre yapılıyor. 85 KW altı vergi %3 (85-120 KW arası %7 120 KW üstü %15) ve %15 kadarda ÖTV var. Dolayısı ile üst dilime girmiyor.

Yakinda 85KW otomobile kac paralel aku ekleyip hangi motorla degistirirseniz 120 KW lur diye modlari cikar Youtube'da. Eyvah, paralel dedim. Saatte tam 04:00, kapiya gelen olur mu acaba. :D
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Tensi 3 yıl
Bunun benzinli modeli varsa verelim 4-5 milyar satinalalim, sonra elektrikliye kendimiz cevirip yerli yapariz. Ama benzinli olmasi sart. :D
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savasserter 3 yıl
Radyatörü olmayan doğal olarak ızgarası da olmayan bir otomobil göze çok tuhaf geliyor. Sanırım buna alışma zamanı geldi.
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C.CEMİL 3 yıl
o değilde günlerce kavgası yapılan bizim yerli arabadan bu günlerde ses soluk kesildi
ha hatırladım ,yakın zamanda seçim falan yok :)
bizimkiler yerli yapana kadar adamlar uçan araba yapacak gibi :)
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Godvater 3 yıl
0-100 hizlanmasini 6 saniyenin altinda yapacagi aciklandi. Buradan cikisla o arac ust vergi dilimine girecektir. Ama ust vergi diliminde bile verginin cok dusuk oldugunu hatirlatirim.

Parayi devlete degil arabaya veriyorsunuz. Bu da benim gozumde onu diger arabalardan one koyar. Cunku ben 200 bin lira verdiysem 150 bin liralik teslaya binecegim. Bmwye versem ayni miktari 90 bin liralik bir bmwye biniyor olacagim.

Ayrica standard aractaki performans verilerini alacaginiz rakip araclar 250-300 beygirlik modellere tekabuk edecektir. Yani performans olarak ona denk gelecek araclar da ciddi pahali araclar. Turkiyede cok ilgi cekecektir her turlu.

Beni tek kuskulandiran bizim milletin su menzil olayina bakis acisi olur. Ama o da bedavaya superchargerdan sarj edebileceklerini duyduklarinda gecer. Sehir disinda superchargerlarda kuyruk gormeye hazir olun derim. Bizim millet bedava diye gider sehir disinda doldurur demedi demeyin.
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aakerr 3 yıl Godvater
Bunun turkiye'ye gelme ihtimali var mı? varsa ne zaman?
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AKTeknisyen 3 yıl Godvater
Godvater

0-100 hizlanmasini 6 saniyenin altinda yapacagi aciklandi. Buradan cikisla o arac ust vergi dilimine girecektir. Ama ust vergi diliminde bile verginin cok dusuk oldugunu hatirlatirim.

Parayi devlete degil arabaya veriyorsunuz. Bu da benim gozumde onu diger arabalardan one koyar. Cunku ben 200 bin lira verdiysem 150 bin liralik teslaya binecegim. Bmwye versem ayni miktari 90 bin liralik bir bmwye biniyor olacagim.

Ayrica standard aractaki performans verilerini alacaginiz rakip araclar 250-300 beygirlik modellere tekabuk edecektir. Yani performans olarak ona denk gelecek araclar da ciddi pahali araclar. Turkiyede cok ilgi cekecektir her turlu.

Beni tek kuskulandiran bizim milletin su menzil olayina bakis acisi olur. Ama o da bedavaya superchargerdan sarj edebileceklerini duyduklarinda gecer. Sehir disinda superchargerlarda kuyruk gormeye hazir olun derim. Bizim millet bedava diye gider sehir disinda doldurur demedi demeyin.

Elektrikli arabalarda vergilendirme güce göre yapılıyor. 85 KW altı vergi %3 (85-120 KW arası %7 120 KW üstü %15) ve %15 kadarda ÖTV var. Dolayısı ile üst dilime girmiyor.
1 Yanıt Yanıtla
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Nuvo' 3 yıl
bu bahsi gecen araba tesla model S ise suanda onumde kirmizi renkte ve araba yaniyor
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aycibin 3 yıl
Menzil 500-600km olsa tadindan yenmez.sonuca klima,far,silecek,radyo,gps...kullanilacagini veya bagaj dolu yola cikilacagini hesaba katinca o menzil daha dusecek.hatta 5 derece sogukta batarya omru yariya iniyor.bunlara gore dusunmek lazim.
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xiamen 3 yıl aycibin
aycibin
Menzil 500-600km olsa tadindan yenmez.sonuca klima,far,silecek,radyo,gps...kullanilacagini veya bagaj dolu yola cikilacagini hesaba katinca o menzil daha dusecek.hatta 5 derece sogukta batarya omru yariya iniyor.bunlara gore dusunmek lazim.

Musk tanıtımda minimum 215 mil gider dedi. Yani kullanım şartlarına göre daha az değil daha çok gidecek
Pazarlama stratejisi ile optimum şartlarda gideceği maksimum mesafeyi değil aksine minimum mesafeyi duyurdular
Tesla elbet para kazanmak istiyor ama asıl amacı otomotivde devrim yapmak. Tanıtım videosunu baştan sona izleyince hayran kalıyor insan.
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