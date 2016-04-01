Tesla'nın ekonomik fiyatlı elektrikli otomobili Model 3 nihayet tanıtıldı

Tesla Motors'un kitlesel pazara yönelik ekonomik elektrikli otomobili Model 3 sonunda tanıtıldı. Şirketin Hawthorne, Kaliforniya'da bulunan tasarım stüdyosunda gerçekleşen etkinlikte sahne alan şirket CEO'su Elon Musk, 35 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip otomobilin yaklaşık 346 km. (215 mil) yol yapabildiğini söyledi. Musk, teslimatların 2017 sonuna kadar başlayacağını ve 35 bin dolara bundan daha iyi bir otomobil satın almanın mümkün olmayacağını ifade ediyor. Ayrıca kendisine göre Tesla Model 3 dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olacak.

Tesla şimdiye kadar 130 binden fazla ön sipariş (1.000 dolar kapora ödenmesi gerekiyor) aldıklarını ve bu sayının artmaya devam edeceğini söyüyor. Otomobilin baz modeli 0'dan 100 km hıza 6 saniyede çıkabilirken diğer versiyonları bunu çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Menzil aralığı 346 km. olacak ama Tesla arabaya son şeklini verirken bu rakamları aşmayı umuyor. Tüm Model 3 versiyonları Tesla'nın Supercharging ağ desteğini içerecek. Tesla Motors, Model 3'ün piyasaya sürüleceği 2017 sonu itibariyle Supercharger istasyonları sayısının 7.200'e çıkacağını ve bugünkü mevcut rakamı ikiye katlayacaklarını söylüyor.

Model 3 de Model S gibi arkadan itişli ve dört teker çekişli versiyonları ile gelecek ve içerisinde 15 inç yatay dokunmatik ekran yer alacak. Model S ve X'de ise 17 inçlik dikey konumlandırılmış ekran yer alıyordu. Model 3'le birlikte otomotik pilot standart donanım olarak sunulurken tüm güvenlik özellikleri otomatik olarak aktif hale gelecek. Otomobile beş kişinin rahatlıkla oturabileceği belirtiliyor.

Aracın üst kısmının ön camdan bagaja kadar komple cam tavan olması dikkat çekiyor. Ayrıca Model S gibi depolama için ön ve arka kısımlarda bagajlara sahip olacak. Musk, herhangi bir benzinli araçla aynı boyutlara sahip otomobilin daha fazla bagaj kapasitesi sunduğunu söylüyor. Şu anda mevcut iki Tesla otomobili Model S ve Model X son derece pahalı fiyat etiketlerine sahip. Hatta vergi teşvikleriyle bile her iki araba da rahatlıkla 100 bin dolar seviyelerine çıkıyor. Tesla'nın on kat daha fazla otomobil satmak için çok daha ucuz bir seçeneğe ihtiyacı vardı. Model 3 bu anlamda şirketin geleceği adına büyük önem taşıyor.

Maalesef ki otomobile kısa süre içersinde sahip olunamayacak. Model 3'ün 18 aydan kısa bir süre içinde yani 2017 sonlarına kadar üretime girmesi beklenmiyor. Tesla 1.000 dolar ön ödemeli sipariş almaya devam edecek. Şirket daha fazla satış yapmak ve tüm otomobillerini vitrine çıkarmak için gelecek yılın sonuna kadar bayi ve servis ağının büyüklüğünü iki katına çıkarmayı planlıyor. Model 3'le karşılaştırılabilecek en büyük rakip olarak Chevy Bolt modeli gösteriliyor. General Motors elektrikli otomobilin fiyatının vergi teşviklerinden sonra 30 bin dolar civarında olacağını ve 321 km. menzil sunacağını söylüyor.

http://www.theverge.com/2016/3/31/11335272/tesla-model-3-announced-price-release-date-specs-preorder