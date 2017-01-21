Tesla’nın geliştirilmiş otomatik pilotu kazaları %90 azaltabilir

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Geçtiğimiz günlerde, Amerikan Ulusal Trafik Güvenlik Kurulu(NHTSA), yayınladığı raporla Tesla araçlarının, Autosteer isimli otomatik pilotu kullanmaya başladıktan sonra karıştıkları kaza oranını %40 azalarak 1 milyon millik mesafede 0.8’e düştüğünü ifade etmişti. Bu bilgiyi kişisel Twitter hesabından paylaşan Tesla CEO’su Elon Musk’a göre ise otomatik pilota gelecek yeni güncellemenin ardından araçların karıştıkları kaza oranı %90 azalarak 1.6 milyon kilometrede 0.1’e düşecek.

NHTSA’nın yayınladığı raporda paylaşılan veriler, 2015 yılının ekim ayında kullanıma sunulan Autosteer'e sahip araçlar ile bu teknolojiyi kullanmayan birinci nesil araçlar arasında kıyaslama yapmaya olanak tanıyor. Aracın ön kısmını gören kameralara, etraftaki nesneleri algılayan radara, ultrasonic sensörlere, otomatik acil frenleme sistemine ve çarpışma uyarısına sahip olan birinci nesil otomatik pilot 1.3 milyar mil mesafe katederek çok ciddi bir bilgi birikimi oluşturmuş ve Tesla’nın kaza oranını %40 azaltan Autosteer’i oluşturmasına olanak sağlamıştı.

Gelişmiş özellikler kaza riskini azaltacak

Tesla Autosteer'deki teknolojisini bir adım ileriye taşıyarak geliştirilmiş otomatik pilotunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu geliştirilmiş otomatik pilot ile üçü aracın önünü diğer beşi de aracın etrafını görmeye yarayan 8 kamerayla daha geniş bir görüş açısına kavuşacak olan Tesla’lar ayrıca araçtaki ultasonic sensörü kullanan ve arka plandaki işleri halleden TeslaVision'ın önceki nesile kıyasla çok daha güçlü olan süper bilgisayarına sahip olacak. Bütün bu yeni özelliklerin araçları daha hassas hale getirmesi ve kaza oranlarını %90 azaltması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta araçlara gelen küçük çaplı güncellemelerin ardından ilk büyük çaplı güncelleme bu hafta sonu araçlara gelecek ve bütün Tesla araçlarda standart özellik olarak kullanılmaya başlanacak. Gelişmiş otomatik pilot ise Hardware 2 donanımına sahip araçlarda kullanılabilir olacak.

https://electrek.co/2017/01/20/tesla-autopilot-reduce-crash-rate-90-ceo-elon-musk/