Tesla’nın geliştirilmiş otomatik pilotu kazaları %90 azaltabilir

Gelişmiş özellikler kaza riskini azaltacak
Tesla Autosteer'deki teknolojisini bir adım ileriye taşıyarak geliştirilmiş otomatik pilotunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu geliştirilmiş otomatik pilot ile üçü aracın önünü diğer beşi de aracın etrafını görmeye yarayan 8 kamerayla daha geniş bir görüş açısına kavuşacak olan Tesla’lar ayrıca araçtaki ultasonic sensörü kullanan ve arka plandaki işleri halleden TeslaVision'ın önceki nesile kıyasla çok daha güçlü olan süper bilgisayarına sahip olacak. Bütün bu yeni özelliklerin araçları daha hassas hale getirmesi ve kaza oranlarını %90 azaltması bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta araçlara gelen küçük çaplı güncellemelerin ardından ilk büyük çaplı güncelleme bu hafta sonu araçlara gelecek ve bütün Tesla araçlarda standart özellik olarak kullanılmaya başlanacak. Gelişmiş otomatik pilot ise Hardware 2 donanımına sahip araçlarda kullanılabilir olacak.
https://electrek.co/2017/01/20/tesla-autopilot-reduce-crash-rate-90-ceo-elon-musk/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle