LinkedIn baştan aşağı yenilenen tasarımını görücüye çıkardı

Profesyonel iş ağı olarak bilinen LinkedIn, geride bıraktığımız temmuz ayında 26.2 milyar dolar karşılığında Microsoft çatısı altına girdi.Sürecin tamamlanmasıyla birlikte önemli değişiklikler için düğmeye basan sosyal ağ, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni tasarımını nihayet görücüye çıkardı.

Karmaşık olduğu gerekçesiyle kullanıcılar tarafından sürekli eleştirilen platform artık çok daha sade ve anlaşılır bir yapıya kavuştu. Ana sayfa, ağım, işler, mesajlar, bildirimler ve ben olmak üzere 7 ana başlık altında toplanan üst menü sayesinde istenilen sayfaya kolaylıkla ulaşmak mümkün. Diğer taraftan profil güncellemeleri kolaylaşırken önemli paylaşımları gözden kaçırma riski de oldukça azaltılmış.

Aynı Facebook’ta olduğu gibi ekranın sağ alt bölümüne anlık mesajlaşma özelliği ekleyen LinkedIn böylelikle istediğiniz bir marka ya da kişi ile anında iletişime geçmeniz için sizi teşvik ediyor. Üstelik geliştirilen arama fonksiyonu ile gruplara, kişilere ve iş ilanlarına çok daha etkin şekilde ulaşabilmek mümkün. Önümüzdeki haftalarda kademeli olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni tasarımı hemen aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.

https://blog.linkedin.com/2017/january/19/linkedin-desktop-redesign-puts-conversations-and-content-at-the-center