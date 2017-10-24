Tesla'nın otopilotu varış noktasını tahmin edecek

Tam Boyutta Gör

Tesla'nın otopilot sistemi ilk olarak Model S'te yer almış sonrasında ise 2014 yılında Model X'e de eklenmişti. O zamandan beri bir dizi sistem ve yazılım güncellemesi alan sistem son olarak bu yılın başında önemli bir güncelleme almıştı. Tabi tüm bu güncellemelerin son halkasını insan müdahalesine ihtiyaç duymayan tamamen otonom bir sürüş deneyiminin oluşturacağı biliniyor ancak Tesla CEO'su Elon Musk, araçlardaki yapay zeka ile beklenenden daha fazlasının yapılabileceğini işaret etti.





Tek Bir Kelimeye Dahi İhtiyaç Duymayacak

Twitter üzerinden James Harvey isimli bir kullanıcı Tesla CEO'su Elon Musk'a Tesla araçlarına binince tek bir kelime söyleyerek gideceği yerin anlaşılmasını öngören bir tavsiyede bulundu. Elon Musk ise bu tavsiyeyi ''Tesla otomobillerinin, çoğu zaman tek bir kelime dahi söylemeden varış noktasını bileceğini'' söyleyerek yanıtladı. Milyarder CEO'ya göre otomobiller sahip oldukları yapay zeka ile sürücünün nereye gitmek istediğini tahmin edecek. Tabi bu tahminler sürücünün alışkanlıklarına göre mi (her sabah saat 7'de işe giden bir kişi için varış noktasının iş yeri olacağını tahmin etme gibi) yoksa farklı şekillerde mi karşımıza çıkacak bunu henüz bilmiyoruz.





Günümüzde hem hükümetlerin otonom sürüşü geliştirmeye yönelik destekleri hem de pek çok şirketin, bu teknolojinin içinde aktif görev üstlenmesiyle birlikte otonom sürüş teknolojisi insanların güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlayacak hale gelmiş durumda. Ancak sistemler bu kadar ilerlemesine rağmen henüz Otomotiv Mühendisleri Topluluğu (SAE) hiçbir aracı 5. seviye otonom statüsüne almıyor, buna Tesla'nın araçları ve General Motors'un yakın zamanda belirttiği düzenlemeler de dahil.





Tesla ise birçok yazılım ile güncellenmiş yeni bir otopilot donanımı olan H.W 2.5 isimli özelliği 2017 bitmeden kullanıcılarla buluşturmak istiyor. Yayınlanan raporlar göre Tesla H.W 2. ile birlikte 5. seviye otonom araç seviyesine ulaşacak. Musk'ın bahsettiği varış noktasını tahmin özelliğinin de bu güncelleme ile birlikte araçlarda yer alabileceği tahmin ediliyor. Henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmiş dğeil ancak yine de otonom bir araca binip herhangi bir rota belirlemeden istenilen noktaya ulaşma düşüncesi oldukça ilgi çekici.

https://futurism.com/elon-musk-tesla-ai-prediction/