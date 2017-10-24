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Tesla'nın otopilotu varış noktasını tahmin edecek

Otonom otomobil denince akla gelen ilk şirket olan Tesla, 2018'den önce sunulması planlanan gelişmiş otopilot ile varış noktasını sürücünün söylemesine ihtiyaç duymayacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla'nın otopilotu varış noktasını tahmin edecek
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Tesla'nın otopilot sistemi ilk olarak Model S'te yer almış sonrasında ise 2014 yılında Model X'e de eklenmişti. O zamandan beri bir dizi sistem ve yazılım güncellemesi alan sistem son olarak bu yılın başında önemli bir güncelleme almıştı. Tabi tüm bu güncellemelerin son halkasını insan müdahalesine ihtiyaç duymayan tamamen otonom bir sürüş deneyiminin oluşturacağı biliniyor ancak Tesla CEO'su Elon Musk, araçlardaki yapay zeka ile beklenenden daha fazlasının yapılabileceğini işaret etti.


Tek Bir Kelimeye Dahi İhtiyaç Duymayacak 

Twitter üzerinden James Harvey isimli bir kullanıcı Tesla CEO'su Elon Musk'a Tesla araçlarına binince tek bir kelime söyleyerek gideceği yerin anlaşılmasını öngören bir tavsiyede bulundu. Elon Musk ise bu tavsiyeyi ''Tesla otomobillerinin, çoğu zaman tek bir kelime dahi söylemeden varış noktasını bileceğini'' söyleyerek yanıtladı. Milyarder CEO'ya göre otomobiller sahip oldukları yapay zeka ile sürücünün nereye gitmek istediğini tahmin edecek. Tabi bu tahminler sürücünün alışkanlıklarına göre mi (her sabah saat 7'de işe giden bir kişi için varış noktasının iş yeri olacağını tahmin etme gibi) yoksa farklı şekillerde mi karşımıza çıkacak bunu henüz bilmiyoruz.


Günümüzde hem hükümetlerin otonom sürüşü geliştirmeye yönelik destekleri hem de pek çok şirketin, bu teknolojinin içinde aktif görev üstlenmesiyle birlikte otonom sürüş teknolojisi insanların güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlayacak hale gelmiş durumda. Ancak sistemler bu kadar ilerlemesine rağmen henüz Otomotiv Mühendisleri Topluluğu (SAE) hiçbir aracı 5. seviye otonom statüsüne almıyor, buna Tesla'nın araçları ve General Motors'un yakın zamanda belirttiği düzenlemeler de dahil.


Tesla ise birçok yazılım ile güncellenmiş yeni bir otopilot donanımı olan H.W 2.5 isimli özelliği 2017 bitmeden kullanıcılarla buluşturmak istiyor. Yayınlanan raporlar göre Tesla H.W 2. ile birlikte 5. seviye otonom araç seviyesine ulaşacak. Musk'ın bahsettiği varış noktasını tahmin özelliğinin de bu güncelleme ile birlikte araçlarda yer alabileceği tahmin ediliyor. Henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmiş dğeil ancak yine de otonom bir araca binip herhangi bir rota belirlemeden istenilen noktaya ulaşma düşüncesi oldukça ilgi çekici.


https://futurism.com/elon-musk-tesla-ai-prediction/ Yorum Yaz
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C4_1400 1 yıl
Bu denenmiş ancak ufak bir sorun yaşanmış. Araç sahibi geç kalkmış sabah. Araba sürücü almadan tek başına işe gitmiş.
Akşama dönmüş ama.
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kadirirdem 1 yıl
Tesla'nın rakipleri daha yeni yeni otonom ve elektrikli araç yatırımı yapıyor bu adamlar tamamen otonom yapmaya çalışıyor,helal olsun Tesla.
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Lord Melkor 1 yıl
Aslında basit bir şey. Eski telefonumda iphone da kullanım tarzına göre uygulama önerileri vardı. Ne zaman arabaya binsem spotify önerir. Gece yatma saatimde podcast önerir vs. Tamamen alışkanlıklara göre önerme. Yani elindeki veriyi değerlendirme.
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smsngneveriphone4ever 1 yıl
Çok mu hayalperest bir haber olmuş oldu olacak acıktığımızda canımızın ne çektiğinide tahmin etsin
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Extreme Victory 1 yıl
smsngneveriphone4ever

Çok mu hayalperest bir haber olmuş oldu olacak acıktığımızda canımızın ne çektiğinide tahmin etsin

bence senin hayal gücün kısıtlı.
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