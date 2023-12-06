Tesla'dan kovulan teknisyen konuştu: Otopilot güvenli değil

Tam Boyutta Gör Eski bir Tesla çalışanı BBC'ye yaptığı açıklamada, şirketin sürücüsüz araçlarına güç veren teknolojinin halka açık yollarda kullanılacak kadar güvenli olmadığına inandığını söyledi.

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Tesla'da servis teknisyeni olarak çalışan Lukasz Krupski, otomatik pilot yazılımının kullanımının güvenliği konusundaki endişelerini dile getirdikten sonra işten çıkarıldığını söyledi. Daha sonra birkaç kaza raporunu ve Tesla'nın iç yazışmalarını Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt ile paylaşarak şirketin yapay zekasındaki iddia edilen kusurlarla ilgili endişelerini dile getirdi.

Donanım ve yazılım hazır değil

Lukasz Krupski bu önemli konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Donanım ve yazılımın hazır olduğunu düşünmüyorum. Bu hepimizi ilgilendiren bir durum, çünkü kamuya açık yollarda testler yapıyoruz. Bir Tesla'nız olmasa bile sizi etkiliyor, çünkü çocuklarınız hala kaldırımda yürüyor." ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Krupski ayrıca Tesla'da çalışmanın sağlığını etkilediğini açıklayarak, "Bazen geceleri zor uyuyorum." dedi. Öte yandan Tesla'nın sürüş yardımı özelliği, ABD Adalet Bakanlığı ve Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi de dahil olmak üzere çeşitli kurumlar tarafından soruşturma altında.

Tesla, eski çalışanı Krupski'nin iddialarına doğrudan yanıt vermemiş olsa da, şirketin patronu Elon Musk, Cumartesi günü sosyal platformu X'te (eski adıyla Twitter) şöyle bir gönderi paylaşmıştı: "Tesla, gerçek dünyadaki açık ara en iyi yapay zekaya sahip."

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