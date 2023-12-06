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    Tesla'dan kovulan teknisyen konuştu: Otopilot güvenli değil

    İşten kovulan eski bir Tesla çalışanı, şirketin otomatik pilotunun güvensiz olduğunu ve halka açık yollarda kullanılmaması gerektiğini belirtti.                 
    Tesla'dan kovulan teknisyen konuştu: Otopilot güvenli değil Tam Boyutta Gör
    Eski bir Tesla çalışanı BBC'ye yaptığı açıklamada, şirketin sürücüsüz araçlarına güç veren teknolojinin halka açık yollarda kullanılacak kadar güvenli olmadığına inandığını söyledi.

    Tesla'da servis teknisyeni olarak çalışan Lukasz Krupski, otomatik pilot yazılımının kullanımının güvenliği konusundaki endişelerini dile getirdikten sonra işten çıkarıldığını söyledi. Daha sonra birkaç kaza raporunu ve Tesla'nın iç yazışmalarını Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt ile paylaşarak şirketin yapay zekasındaki iddia edilen kusurlarla ilgili endişelerini dile getirdi.

    Donanım ve yazılım hazır değil

    Lukasz Krupski bu önemli konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Donanım ve yazılımın hazır olduğunu düşünmüyorum. Bu hepimizi ilgilendiren bir durum, çünkü kamuya açık yollarda testler yapıyoruz. Bir Tesla'nız olmasa bile sizi etkiliyor, çünkü çocuklarınız hala kaldırımda yürüyor." ifadelerini kullandı.

    Tesla'dan kovulan teknisyen konuştu: Otopilot güvenli değil Tam Boyutta Gör
    Krupski ayrıca Tesla'da çalışmanın sağlığını etkilediğini açıklayarak, "Bazen geceleri zor uyuyorum." dedi. Öte yandan Tesla'nın sürüş yardımı özelliği, ABD Adalet Bakanlığı ve Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi de dahil olmak üzere çeşitli kurumlar tarafından soruşturma altında.

    Tesla, eski çalışanı Krupski'nin iddialarına doğrudan yanıt vermemiş olsa da, şirketin patronu Elon Musk, Cumartesi günü sosyal platformu X'te (eski adıyla Twitter) şöyle bir gönderi paylaşmıştı: "Tesla, gerçek dünyadaki açık ara en iyi yapay zekaya sahip."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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