Tesla'dan kovulan teknisyen konuştu: Otopilot güvenli değil

Tesla'da servis teknisyeni olarak çalışan Lukasz Krupski, otomatik pilot yazılımının kullanımının güvenliği konusundaki endişelerini dile getirdikten sonra işten çıkarıldığını söyledi. Daha sonra birkaç kaza raporunu ve Tesla'nın iç yazışmalarını Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt ile paylaşarak şirketin yapay zekasındaki iddia edilen kusurlarla ilgili endişelerini dile getirdi.
Donanım ve yazılım hazır değil
Lukasz Krupski bu önemli konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Donanım ve yazılımın hazır olduğunu düşünmüyorum. Bu hepimizi ilgilendiren bir durum, çünkü kamuya açık yollarda testler yapıyoruz. Bir Tesla'nız olmasa bile sizi etkiliyor, çünkü çocuklarınız hala kaldırımda yürüyor." ifadelerini kullandı.
Tesla, eski çalışanı Krupski'nin iddialarına doğrudan yanıt vermemiş olsa da, şirketin patronu Elon Musk, Cumartesi günü sosyal platformu X'te (eski adıyla Twitter) şöyle bir gönderi paylaşmıştı: "Tesla, gerçek dünyadaki açık ara en iyi yapay zekaya sahip."
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.