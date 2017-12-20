Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın rakibine hayat öpücüğü: Faraday Future, 1 milyar dolar finansman buldu

Faraday Future'ın ana finansörü Çinli milyarader Jia Yueting, şirketin düzlüğe çıkmak için ihtiyaç duyduğu 1 milyar dolarlık finansmanı bulduğunu ve CEO olarak koltuğu devralacağını açıkladı.
1 yıl
4,4b
1
18
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Faraday Future'ın kurucusu Çinli milyarder Jia Yueting, elektrikli otomobil şirketinin 1 milyar dolar tutarında finansman bulduğunu açıkladı. Yicai Global, Yueting'in 13 Aralık'ta Los Angeles'ta yaptığı bir çalışan toplantısında haberi duyurduğunu ve şirketin CEO'su olmaya hazırlandığını da doğruladığını söyledi.
Ayrıca Bkz. "Kargo devi UPS'ten 125 adet Tesla Semi siparişi geldi"
Faraday Future'ın finansmanı nereden sağladığı hakkında ayrıntılı bilgi yayınlanmadı. Geçtiğimiz ay, şirketin Tata Motors'tan 900 milyon dolar aldığına dair raporlar çıkmıştı ancak birkaç gün sonra Tata iddiayı reddederek Faraday Future'a tek kuruş yatırım yapmadığını açıkladı. Dahası son aylarda beş kurucu yöneticiden üçü de dahil olmak üzere birçok üst düzey yönetici şirketten ayrılmıştı.

Yueting'in 1 milyar doları nerden bulduğu bilinmiyor

İflas söylentileriyle gündeme gelen Faraday Future için Jia Yueting'in aniden ortaya çıkıp 1 milyar dolarlık finansman bulduğunu söylemesi beklenmedik bir gelişme oldu. Faraday'ın parayı nasıl temin ettiği ise şu an için gizemini koruyor.
Çin mahkemeleri bu ayın başında LeEco'nun kurucusu Yueting'i borçlarını ödeyemediği için kara listeye almıştı. Şirketin eski finans müdürü Stefan Krause'un ise ayrılmadan önce gerekli finansmanı sağlayamadığını biliyoruz. Jia'nın işin başına geçmesinin bazı potansiyel yatırımcıları ikna etmiş olabileceği düşünülüyor.

https://www.yicaiglobal.com/news/faraday-future-has-secured-usd1-billion-funding-founder-jia-yueting-says Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
basartenk 1 yıl en beğenilen
Bu sömürü-vergi düzeniyle, 1.6 gazlıya devam
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clb12 1 yıl
Millet nelerle ugrasıyor biz nelerle ugrasıyoruz...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kara Börü 1 yıl
o yatırımı bence Elon Musk yaptı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V2 1 yıl
Şu elektrikli otomabiller umarım en kısa sırada ülkemizdede yaygınlaşır. Gürültülü, havayı kirleten içten yanmalı tenekelerden kurtuluruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Rekabet her zaman iyidir,hadi bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 1 yıl
Bitcoin cüzdanının şifresini hatırlamıştır
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F2673E0F4 1 yıl
Bence bizim yerli konsaryumun yatirim yapmasi lazim bu firmaya gelistirme maliyetlerini dusurebilirler tabi gercekten ureteceklerse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
Tefeciden aldigi soyleniyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NeroWin 1 yıl
Tesla yapmıştır bu yatırımı. Kazan kazan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeyKalDa 1 yıl
iphone x 256gb 7000 lira yani 1.840 USD
banka kredi vermiyor
böbrek para etse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALKaraca 1 yıl
Tasarım mükemmel.Ama Tesla yı da seviyorum.İkisi de güzel
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Titre Tesla yazan biri vardı nerde o :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 yıl Kerim5100
TITRE TESLA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4357 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, elektrikli otomobil ve
12 etiket daha Faraday Future leeco para gelir ff 91 jia yueting finansman çinli milyarder yatırımcı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Evrensel Apple uygulamaları yolda 1 yıl G.Skill en hızlı 32GB DDR4 SO-DIMM belleğini duyurdu 1 yıl Apple: Eski bataryası olan telefonların hızını düşürüyoruz 1 yıl Huawei Mate 10 Pro kadrajından İstanbul fotoğrafları 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 Star Wars paketi meraklılarını bekliyor 1 yıl Sonic efsanesine Gameloft dokunuşu (Yayınlandı) 1 yıl Asya’nın tedarik geleneğini kökten değiştiren firma: Apple 1 yıl App Store logosu çalıntı çıktı 1 yıl Gizli Android madencilik uygulamaları cihazınıza zarar veriyor 1 yıl LG, yapay zekâ cihazlarını ThinQ markası altında topluyor 1 yıl Elon Musk telefon numarasını yanlışlıkla Twitter'daki 16 milyon takipçisiyle paylaştı 1 yıl İşte Elon Musk'ın Roadster'ını Mars'a taşıyacak olan devasa roket Falcon Heavy 1 yıl BMW, 2017'de 100.000'den fazla elektrikli araç sattı 1 yıl Chrome'un reklam engelleme servisi 15 Şubat'ta hizmete girecek 1 yıl Erdoğan talimat verdi: Karlov'un katili Altıntaş'ın telefon şifresi kırılacak 1 yıl ABD iklim değişikliğini ulusal tehditler listesinden çıkardı 1 yıl DRAM pazarındaki stok sıkıntısı üreticilere yaradı: Rekor gelir bekleniyor! 1 yıl Razer telefonla ilk buluşmam l 120Hz ekranı var 1 yıl Devletler, Facebook'un daha fazla veri paylaşmasını istiyor 1 yıl Nokia 9, Android Oreo, 5.5 inç ekran ve 128 GB depolama alanı ile geliyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla'nın rakibine hayat öpücüğü: Faraday Future, 1 milyar dolar finansman buldu Sonraki Litecoin'in kurucusu bütün Litecoin'lerini sattı 1 yıl Samsung Galaxy S9+ benchmark skoru belli oldu 1 yıl Kargo devi UPS'ten 125 adet Tesla Semi siparişi geldi 1 yıl Shazam'ın çevrimdışı modu iOS kullancılarının hizmetine sunuldu 1 yıl Resmi olarak açıklandı: Bosch, IOTA’ya yatırım yapacak 1 yıl Samsung Galaxy S9 sızıntıları daha da netleşmeye başladı 1 yıl Microsoft, Chrome indirme uygulamasını mağazaya yüklendikten hemen sonra kaldırdı 1 yıl Microsoft, küresel ısınmaya karşı yapay zekayı kullanacak 1 yıl Çatlayan ekranınızı baskı uygulayarak tamir edebileceksiniz 1 yıl Ocean's 8'in ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Katar'ın tören geçişinde Türk yapımı zırhlı araçlar görüntülendi 1 yıl Çin halka açık yollarda otonom araç testlerine izin verecek 1 yıl Bu telefon başka! | OnePlus 5T ilk izlenim kutu açılışı 1 yıl Adidas, dijital spor bölümünü kapatıyor 1 yıl Yılın en kötü şifreleri listelendi: İlk sırada "123456" yer alıyor 1 yıl Bu devasa otonom helikopter sadece bir tabletle kontrol edilebiliyor 1 yıl Huawei, 15 yıldan beri Türkiye’de yatırımlarını sürdürüyor 1 yıl Silikon Vadisi’nin gözü otonom araçla hız rekoru kıran Türk’ün üzerinde 1 yıl Samsung Galaxy A8 (2018) resmi olarak tanıtıldı 1 yıl 2019 Volkswagen Touareg kamuflajsız olarak görüntülendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim