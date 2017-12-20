Tesla'nın rakibine hayat öpücüğü: Faraday Future, 1 milyar dolar finansman buldu

Faraday Future'ın kurucusu Çinli milyarder Jia Yueting, elektrikli otomobil şirketinin 1 milyar dolar tutarında finansman bulduğunu açıkladı. Yicai Global, Yueting'in 13 Aralık'ta Los Angeles'ta yaptığı bir çalışan toplantısında haberi duyurduğunu ve şirketin CEO'su olmaya hazırlandığını da doğruladığını söyledi.

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Faraday Future'ın finansmanı nereden sağladığı hakkında ayrıntılı bilgi yayınlanmadı. Geçtiğimiz ay, şirketin Tata Motors'tan 900 milyon dolar aldığına dair raporlar çıkmıştı ancak birkaç gün sonra Tata iddiayı reddederek Faraday Future'a tek kuruş yatırım yapmadığını açıkladı. Dahası son aylarda beş kurucu yöneticiden üçü de dahil olmak üzere birçok üst düzey yönetici şirketten ayrılmıştı.

Yueting'in 1 milyar doları nerden bulduğu bilinmiyor

İflas söylentileriyle gündeme gelen Faraday Future için Jia Yueting'in aniden ortaya çıkıp 1 milyar dolarlık finansman bulduğunu söylemesi beklenmedik bir gelişme oldu. Faraday'ın parayı nasıl temin ettiği ise şu an için gizemini koruyor.

Çin mahkemeleri bu ayın başında LeEco'nun kurucusu Yueting'i borçlarını ödeyemediği için kara listeye almıştı. Şirketin eski finans müdürü Stefan Krause'un ise ayrılmadan önce gerekli finansmanı sağlayamadığını biliyoruz. Jia'nın işin başına geçmesinin bazı potansiyel yatırımcıları ikna etmiş olabileceği düşünülüyor.

https://www.yicaiglobal.com/news/faraday-future-has-secured-usd1-billion-funding-founder-jia-yueting-says