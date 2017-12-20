Kargo devi UPS'ten 125 adet Tesla Semi siparişi geldi

Dünyanın en büyük lojistik ve kargo şirketlerinden biri olan UPS (United Parcel Service), Salı günü yaptığı basın açıklamasında 125 adet Tesla Semi elektrikli tır siparişi verdiğini duyurdu.

Elon Musk, haber açıklandıktan sonra Twitter hesabı üzerinden şirkete teşekkür etmekte gecilmedi. Musk Tesla'nın UPS tarafından yapılan satın alımıyla ilgili bir haberi retweet ederek "Teşekkürler" şeklinde kısa ve öz Tesla'nın kurucusu ve CEO'su, haber açıklandıktan sonra Twitter hesabı üzerinden şirkete teşekkür etmekte gecilmedi. Musk Tesla'nın UPS tarafından yapılan satın alımıyla ilgili bir haberi retweet ederek "" şeklinde kısa ve öz bir mesaj paylaştı.

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UPS tarafından verilen Tesla Semi siparişi şimdiye kadar verilen tüm siparişleri sollamış durumda. Elektrikli tırın lansmanından sonraki en büyük sipariş 100 araç talep eden PepsiCo'dan gelmişti. Geçen ay, Alman lojistik şirketi DHL de 10 Semi siparişi verdi Ayrıca, JB Hunt ve perakende devi Walmart'ın da filolarına Tesla'nın elektrikli tırını ekleyeceğini belirtelim

UPS'in hedefi maliyeti ve emisyon oranını azaltmak

Tesla Semi'lerin her birinin UPS'e 200.000 dolara mal olacağı belirtiliyor. Yeni elektrikli tırlar, şirketin doğalgaz, propan veya elektrik gibi alternatif yakıtlarla çalışan araçlarının yer aldığı filoya dahil edilecek.

Şirket, sera gazı emisyonlarını 2025 yılına kadar yüzde 12 oranında azaltmak istiyor ve bu hedefe ulaşabilmek için 2025 yılına kadar elektrik enerjisinin yüzde 25'ini yenilenebilir enerjilerden elde etmenin yollarını arıyor. Elektrikli tır siparişi de bu yönde atılmış bir adım ve UPS'in daha "yeşil" ve çevreci olmasını sağlayacak.

https://pressroom.ups.com/pressroom/ContentDetailsViewer.page?ConceptType=PressReleases&id=1513688472411-396