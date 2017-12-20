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Kargo devi UPS'ten 125 adet Tesla Semi siparişi geldi

Tesla'nın elektrikli tırı için en büyük sipariş dünyanın en önemli lojistik ve kargo şirketlerinden biri olan UPS'ten geldi. Şirket böylece 100 adet Tesla Semi siparişi veren PepsiCo'yu da geçti.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük lojistik ve kargo şirketlerinden biri olan UPS (United Parcel Service), Salı günü yaptığı basın açıklamasında 125 adet Tesla Semi elektrikli tır siparişi verdiğini duyurdu.
Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, haber açıklandıktan sonra Twitter hesabı üzerinden şirkete teşekkür etmekte gecilmedi. Musk Tesla'nın UPS tarafından yapılan satın alımıyla ilgili bir haberi retweet ederek "Teşekkürler" şeklinde kısa ve öz bir mesaj paylaştı.
Ayrıca Bkz. "Çin halka açık yollarda otonom araç testlerine izin verecek"
UPS tarafından verilen Tesla Semi siparişi şimdiye kadar verilen tüm siparişleri sollamış durumda. Elektrikli tırın lansmanından sonraki en büyük sipariş 100 araç talep eden PepsiCo'dan gelmişti. Geçen ay, Alman lojistik şirketi DHL de 10 Semi siparişi verdi Ayrıca, JB Hunt ve perakende devi Walmart'ın da filolarına Tesla'nın elektrikli tırını ekleyeceğini belirtelim
Kargo devi UPS'ten 125 adet Tesla Semi siparişi geldi

UPS'in hedefi maliyeti ve emisyon oranını azaltmak

Tesla Semi'lerin her birinin UPS'e 200.000 dolara mal olacağı belirtiliyor. Yeni elektrikli tırlar, şirketin doğalgaz, propan veya elektrik gibi alternatif yakıtlarla çalışan araçlarının yer aldığı filoya dahil edilecek.
Şirket, sera gazı emisyonlarını 2025 yılına kadar yüzde 12 oranında azaltmak istiyor ve bu hedefe ulaşabilmek için 2025 yılına kadar elektrik enerjisinin yüzde 25'ini yenilenebilir enerjilerden elde etmenin yollarını arıyor. Elektrikli tır siparişi de bu yönde atılmış bir adım ve UPS'in daha "yeşil" ve çevreci olmasını sağlayacak.

https://pressroom.ups.com/pressroom/ContentDetailsViewer.page?ConceptType=PressReleases&id=1513688472411-396 Yorum Yaz
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JoeyBane 1 yıl en beğenilen
ETS2'ye ne zaman update gelir
2 Yanıt Yanıtla +23
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haberelectro 1 yıl
Bunlar bu kadar tiri teslim edene kadar THY siparis ettigi ucaklari almis olur muhtemelen
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BekirTemel 1 yıl
Muska elleri avuşturdu
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JoeyBane 1 yıl en beğenilen
ETS2'ye ne zaman update gelir
1 Yanıt Yanıtla +23
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Mertcan-39 1 yıl JoeyBane
JoeyBane

ETS2'ye ne zaman update gelir

Ets çok zor Scania iki adet tır verdi scs ye anca 1 senede modellemesini yaptılar
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