Türk şirketten dev hamle: Türkiye’de uçak motoru üretecek!

Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan Kale Holding için yeni bir işbirliği haberi heyecan yarattı. Daha önce Kale Pratt & Whitney Fabrikası kapsamında yatırımlar yaptığı bilinen şirket, bazı hava araçlarında ve F-35 savaş uçağında çeşitli bağlantı parçaları ve sarf malzemelerin üretimi için yatırım yapmıştı. Kurulan bu şirketin %51’i Kale Holding’e kalanı Pratt & Whitney’e aitti. Şimdi benzer ancak çok büyük çaplı bir ortaklık İngiliz devi Rolls-Royce ile kuruluyor.

Basınla paylaşılan bilgiye göre Kale Grubu, %51’i kendine, %49’u ise İngiliz şirkete ait olacak şekilde yeni bir şirket kuruyor. Türkiye’nin yerli savaş uçağı projesi TF-X kapsamında da kullanılması amacıyla askeri ve sivil alanlarda kullanılacak uçak motoru geliştirmesi yapacak.

Rolls-Royce Savunma Havacılık Birimi Başkanı Chris Cholerton tarafından yapılan açıklamada yapılan iş birliğinin TF-X savaş uçağı için sıfırdan motor tasarlamayı kapsadığını belirtti. İngiliz başkanın açıklamalarına göre tasarlanacak motorun tüm fikri mülkiyet hakkı Türkiye’de kalacak.

İlk uçağın uçması hedeflenen 2023 yılına kadar motorun çalışmalarının tamamlanması ve testleri bitirilerek seri üretime hazır olması hedefleniyor. Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay’ın söylemlerine göre geliştirilecek uçak motorunda 2030 yılına kadar seri üretime başlanması hedeflenmiş.

Hatırlanacağı üzere sizlere burada yer alan yazımızda Roll-Royce’un Türkiye’de milli savaş jeti için bir fabrika kurmak istediğini sizlere daha önce aktarmıştık. Roll-Royce’un CEO’su Warren East, Türkiye’ye bizzat gelerek bu noktada istekli olduklarını aktarmıştı. Roll-Royce’un helikopter ve tank motoru için de farklı üreticilerle işbirliği yapmak istediği biliniyor.