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Türk şirketten dev hamle: Türkiye’de uçak motoru üretecek!

Kale Grubu, kurulacak yeni bir şirket ile Türkiye’de savaş uçaklarında ve ticari nitelikli yolcu uçaklarında kullanılmak üzere jet motoru üretecek. İşte konuya ilişkin tüm detaylar:
2 yıl
19,9b
1
176
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk şirketten dev hamle: Türkiye’de uçak motoru üretecek!
 

Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan Kale Holding için yeni bir işbirliği haberi heyecan yarattı. Daha önce Kale Pratt & Whitney Fabrikası kapsamında yatırımlar yaptığı bilinen şirket, bazı hava araçlarında ve F-35 savaş uçağında çeşitli bağlantı parçaları ve sarf malzemelerin üretimi için yatırım yapmıştı. Kurulan bu şirketin %51’i Kale Holding’e kalanı Pratt & Whitney’e aitti. Şimdi benzer ancak çok büyük çaplı bir ortaklık İngiliz devi Rolls-Royce ile kuruluyor.

Basınla paylaşılan bilgiye göre Kale Grubu, %51’i kendine, %49’u ise İngiliz şirkete ait olacak şekilde yeni bir şirket kuruyor. Türkiye’nin yerli savaş uçağı projesi TF-X kapsamında da kullanılması amacıyla askeri ve sivil alanlarda kullanılacak uçak motoru geliştirmesi yapacak.

Rolls-Royce Savunma Havacılık Birimi Başkanı Chris Cholerton tarafından yapılan açıklamada yapılan iş birliğinin TF-X savaş uçağı için sıfırdan motor tasarlamayı kapsadığını belirtti. İngiliz başkanın açıklamalarına göre tasarlanacak motorun tüm fikri mülkiyet hakkı Türkiye’de kalacak. 

İlk uçağın uçması hedeflenen 2023 yılına kadar motorun çalışmalarının tamamlanması ve testleri bitirilerek seri üretime hazır olması hedefleniyor. Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay’ın söylemlerine göre geliştirilecek uçak motorunda 2030 yılına kadar seri üretime başlanması hedeflenmiş.

Hatırlanacağı üzere sizlere burada yer alan yazımızda Roll-Royce’un Türkiye’de milli savaş jeti için bir fabrika kurmak istediğini sizlere daha önce aktarmıştık. Roll-Royce’un CEO’su Warren East, Türkiye’ye bizzat gelerek bu noktada istekli olduklarını aktarmıştı. Roll-Royce’un helikopter ve tank motoru için de farklı üreticilerle işbirliği yapmak istediği biliniyor.


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transverse 2 yıl en beğenilen
5 yılda;
-Alt yapı hazırlama
-Sıfırdan tasarım
-Prototip süreçleri
-Testler, kalifikasyon...
-Olursa seri üretim için tekrar altyapı
Daha aklıma gelmeyen onlarca aşamayı, Eurojet EJ200 20 yılda tamamladı. 5 yılda sıfırdan motor tasarlamak ve bunu seri üretime hazır hale getirmek ve bunu da henüz kağıt üstünde dahi kurulmamış bir şirketin yapacağını düşünmek :) 2019 seçimi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor der geçerim.
5 yılda;-Alt yapı hazırlama-Sıfırdan tasarım-Prototip süreçleri-Testler, kalifikasyon...-Olursa seri üretim için tekrar altyapıDaha ak...
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7 Yanıt Yanıtla +220
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ITTF 2 yıl Assassino!
Assassino!
Konu sahibi + haber uyumu
Maaşlar gecikmeden yatmış.
Bu arada Ahmet Bey, 2010'da yerli uçağımız göklerde diyorlardı. Bir adayı mı düştü? Kaçtı mı kaçırıldı mı? Ne oldu bir bilginiz var mı?

Merhaba,
Dilerseniz şöyle yapalım;
Türkiye'nin en büyük firmalarından biri ben uçak motoru yapacağım desin
biz bunu haber yapalım ama sonuna
yazalım.
Ya da haberleri tarafsız şekilde yazalım aşağıda yorum yaz bölümünde kullanıcılar düşüncelerini dile getirsin?
Biz 2. seçeneği yapıyoruz. Haberleri objektif şekilde yazıyoruz . Yorumu size bırakıyoruz.
Bunu yapmak için de Donanımhaber'den maaş aldığımız doğru.
Biz kale grubun fabrikasına gidip hangi teknisyenler çalışıyor , bu iş olur olmaz diye değerlendirme yapacak kurum değiliz.
Ama illa siyasi gönderme yapmak istiyorsanız, gidin seçimlerde oy kullanın. En büyük GÖNDERME oradan oluyor.
Buradan insanların saatler harcayak hazırladığı habere kendinizce "gönderme "yaparak olmuyor.
Assassino!Konu sahibi + haber uyumuMaaşlar gecikmeden yatmış.Bu arada Ahmet Bey, 2010'da yerli uçağımız göklerde diyorlardı....
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4 Yanıt Yanıtla +122
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TIME 2 yıl
Hazir yapmisken otomobil motorunu da aradan cikarsalar.elektrikli,benzinli ,lpgli farketmez .
Ekleme
Uretsinler de gorelim.Cek cakla olsaydi simdi uzaya yerlesmisti bizimkiler.Anca vaad ediyorlar baska bir sey yok.
Hazir yapmisken otomobil motorunu da aradan cikarsalar.elektrikli,benzinli ,lpgli farketmez .EklemeUretsinler de gorelim.Cek cakla olsaydi simdi uzaya...
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2 Yanıt Yanıtla +105
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MiLLETiNVEKiLi 2 yıl
70 yıl önceki bir gazete başlığı gördüm
UÇAK MOTÖRÜ FABRİKASI TAMAMLANDI- Tezhahlarında montajı bitti
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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DH Misafiri 2 yıl
yani bu yorum yapan ½70 lik kısım , sizin çifte vatandaşlık falan mı var, biri böyle ütopyaların dibini gördüğünüz diğeri malum türkiye, elştiri eleştiri entrika entrika kafalar zehir mübarek elde avuçta olmayan şeylere yapılan yatırım ı beğenmeme , yorgan altında uçak motoru olsun nebileym yapay zeka olsun böyle şeyler saklıyorsunuz da mı bunları beğenmiyorsunuz %100 yerli değil ki diyip gülen var ya adam 51 ile hakları eline alıyor fabrika türkiye ye kuruluyor gerisi önemli mi bu kadar büyük bir yatırımı deneyimsiz bir firma neden tek başına yapıp risk alsın , bu ülke senin kardeşim bugün düşman güzüylede baksanda yardımı olan şeyi kabul et ilerde vatanına bir katkısı olur . hep dizi film oyun , kafalar entrikadan başka şeye basmaz olmuş , hele de bilmeyip bilenler var ya onlar daha komik
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DH Misafiri 2 yıl
cehaletiniz şaka gibi.
Türkiye de dizel motor 2 senedir üretiliyor, TÜMOSAN -Türk Motor Sanayi bunu yapıyor. Önümüzdeki senelerde motorları OTOKAR da üretilen askeri sınıf araçlara takacaklar. ve gülen arkadaşlara bir kötü haber daha; daha büyük hacimli dizel motorlarda bir iki seneye çıkacak. Hibritlerde yolda.
Öte yandan şunu hiçbir zaman unutmayın: hiçbir şirket bir ürünün herşeyini %100 kendi bünyesinde üretmez. Bilgisayardan beyaz eşyaya, arabadan Tır'a, uçaktan motora... önemli olan onu oluşturan teknik bilgi ve kritik parçaların üretimidir. siz, enzo ferrarinin araç üretirken fabrikasının yanına bir imalathane açıp "haburada da lastik , gasket, direksiyon simidi ve conta üreteceğim" diye bir hayali olduğunu duydunuz mu?
Beyler, Türkiye'yi küçümsemeyin, cehaletinizle dalga geçin.
15 sene de çok yol katettik....
askeri sanayi büyük önem veriliyor çünkü biz üretmezsek bize pkk ile yada diğer düşmanla savasacak silahı veren yok. ki çok sükür silahımızıda gemimizide, lazer topumuzuda üretiyoruz. eskisi gibi ucak kazalarında mühendislerimiz kurban gitmiyor, bundan sonrada gitmez...
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xgny58x 2 yıl
Daha tank motoru yapamıyoruz jet motorlarından daha basit bir şey. Ama gel gor ki jet motorunu 2023 e yetistirecekmisiz birde yuksek itme gucu ureten bir motor olmak zorunda.
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lazer__ 2 yıl
Önce altay a motor bulunda

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emre_virüs 2 yıl
Kale Grubu kendisi gibi özel şirket olan Rolls Royce ile ortak bir şirket kurmuş motor geliştirip üretmek istiyorlar yorumlar ise şöyle:
Seçim geliyüürr yerli otomobil diye saab'a marka bastılar bunlar yalan
Önce her yorumun altına motor nerede yazarlardı konunun içine ederlerdi. Motor konusunda çalışmalar olmaya başlayınca bu sefer tarz değiştirdiler.
Birbiriyle alakası bile olmayan bu olayları bir tutmayı bırakın artık azıcık düşünüp yorum yapın
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Guest-B2B7A0AF7 2 yıl
Bakalım bu proje gerçekleşecek mi ? Zamana bırakmak lazım zaman gösterecek bunu. yine bir ismet inönü faciası yaşanmasında.
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Keops1035 2 yıl
La haberi görünce aklıma direk dizel motor olayı geldi :)
Bizimkiler başarabilirlerse 2018de dizel yerli otomobil üretecekler. Avrupa bas bas bağırıyor 2020de dizel otomobilleri avrupaya sokmayacağız diye.
Nedeni basit adamlar çağ atlayıp elektrikli otomobile geçiyor eskiyide bitiriyoruz diyor.
Bu olayın bir benzeride nükleer santral. Tüm dünya yenilenebilir enerjiye geçip nükleer santralleri kapatmaya çalışıyor. Biz Mersine yeni nükleer santral kuruyoruz.
2030'da uçak motoru üretmeye başlarız adamlar ışınlanmaya geçer kanımca :))
Cumhuru Reise sesleniyorumm 3g'den 4e değil 5 geçelim direk demişti. Dizele değil elektrikliye geçelim nükleere değil yenilenebilir enerjiye geçelim bırakın uçak motorumuzda olmasın. Önce yaptığımız yanlışlardan dönüp doğruya yönelelim..
2 Yanıt Yanıtla
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guvven 2 yıl Keops1035
Keops1035
La haberi görünce aklıma direk dizel motor olayı geldi :)
Bizimkiler başarabilirlerse 2018de dizel yerli otomobil üretecekler. Avrupa bas bas bağırıyor 2020de dizel otomobilleri avrupaya sokmayacağız diye.
Nedeni basit adamlar çağ atlayıp elektrikli otomobile geçiyor eskiyide bitiriyoruz diyor.
Bu olayın bir benzeride nükleer santral. Tüm dünya yenilenebilir enerjiye geçip nükleer santralleri kapatmaya çalışıyor. Biz Mersine yeni nükleer santral kuruyoruz.
2030'da uçak motoru üretmeye başlarız adamlar ışınlanmaya geçer kanımca :))
Cumhuru Reise sesleniyorumm 3g'den 4e değil 5 geçelim direk demişti. Dizele değil elektrikliye geçelim nükleere değil yenilenebilir enerjiye geçelim bırakın uçak motorumuzda olmasın. Önce yaptığımız yanlışlardan dönüp doğruya yönelelim..

world-nuclear.org/...
1 Yanıt Yanıtla
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Katalikitci 2 yıl Keops1035
Keops1035
La haberi görünce aklıma direk dizel motor olayı geldi :)
Bizimkiler başarabilirlerse 2018de dizel yerli otomobil üretecekler. Avrupa bas bas bağırıyor 2020de dizel otomobilleri avrupaya sokmayacağız diye.
Nedeni basit adamlar çağ atlayıp elektrikli otomobile geçiyor eskiyide bitiriyoruz diyor.
Bu olayın bir benzeride nükleer santral. Tüm dünya yenilenebilir enerjiye geçip nükleer santralleri kapatmaya çalışıyor. Biz Mersine yeni nükleer santral kuruyoruz.
2030'da uçak motoru üretmeye başlarız adamlar ışınlanmaya geçer kanımca :))
Cumhuru Reise sesleniyorumm 3g'den 4e değil 5 geçelim direk demişti. Dizele değil elektrikliye geçelim nükleere değil yenilenebilir enerjiye geçelim bırakın uçak motorumuzda olmasın. Önce yaptığımız yanlışlardan dönüp doğruya yönelelim..

Nükleer santral başka şeyler için de lazım. Bakma sen elektrik ürettiğine.
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Grayscale 2 yıl
Haber güzelde araba motoru uretemeyen bie ulke ucak motoru nasil uretecek hala dusunmekteyim.
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kartal172 2 yıl
2016 da her eve 100 megabit internet de geliyordu...
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