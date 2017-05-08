Türk şirketten dev hamle: Türkiye’de uçak motoru üretecek!

Basınla paylaşılan bilgiye göre Kale Grubu, %51’i kendine, %49’u ise İngiliz şirkete ait olacak şekilde yeni bir şirket kuruyor. Türkiye’nin yerli savaş uçağı projesi TF-X kapsamında da kullanılması amacıyla askeri ve sivil alanlarda kullanılacak uçak motoru geliştirmesi yapacak.
Rolls-Royce Savunma Havacılık Birimi Başkanı Chris Cholerton tarafından yapılan açıklamada yapılan iş birliğinin TF-X savaş uçağı için sıfırdan motor tasarlamayı kapsadığını belirtti. İngiliz başkanın açıklamalarına göre tasarlanacak motorun tüm fikri mülkiyet hakkı Türkiye’de kalacak.
İlk uçağın uçması hedeflenen 2023 yılına kadar motorun çalışmalarının tamamlanması ve testleri bitirilerek seri üretime hazır olması hedefleniyor. Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay’ın söylemlerine göre geliştirilecek uçak motorunda 2030 yılına kadar seri üretime başlanması hedeflenmiş.
Hatırlanacağı üzere sizlere burada yer alan yazımızda Roll-Royce’un Türkiye’de milli savaş jeti için bir fabrika kurmak istediğini sizlere daha önce aktarmıştık. Roll-Royce’un CEO’su Warren East, Türkiye’ye bizzat gelerek bu noktada istekli olduklarını aktarmıştı. Roll-Royce’un helikopter ve tank motoru için de farklı üreticilerle işbirliği yapmak istediği biliniyor.
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-Alt yapı hazırlama
-Sıfırdan tasarım
-Prototip süreçleri
-Testler, kalifikasyon...
-Olursa seri üretim için tekrar altyapı
Daha aklıma gelmeyen onlarca aşamayı, Eurojet EJ200 20 yılda tamamladı. 5 yılda sıfırdan motor tasarlamak ve bunu seri üretime hazır hale getirmek ve bunu da henüz kağıt üstünde dahi kurulmamış bir şirketin yapacağını düşünmek :) 2019 seçimi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor der geçerim.
Merhaba,
Dilerseniz şöyle yapalım;
Türkiye'nin en büyük firmalarından biri ben uçak motoru yapacağım desin
biz bunu haber yapalım ama sonuna
yazalım.
Ya da haberleri tarafsız şekilde yazalım aşağıda yorum yaz bölümünde kullanıcılar düşüncelerini dile getirsin?
Biz 2. seçeneği yapıyoruz. Haberleri objektif şekilde yazıyoruz . Yorumu size bırakıyoruz.
Bunu yapmak için de Donanımhaber'den maaş aldığımız doğru.
Biz kale grubun fabrikasına gidip hangi teknisyenler çalışıyor , bu iş olur olmaz diye değerlendirme yapacak kurum değiliz.
Ama illa siyasi gönderme yapmak istiyorsanız, gidin seçimlerde oy kullanın. En büyük GÖNDERME oradan oluyor.
Buradan insanların saatler harcayak hazırladığı habere kendinizce "gönderme "yaparak olmuyor.
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Uretsinler de gorelim.Cek cakla olsaydi simdi uzaya yerlesmisti bizimkiler.Anca vaad ediyorlar baska bir sey yok.