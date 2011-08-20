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Texas Instruments: OMAP Bölümü satılık değil

7 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM tabanlı işlemci üretiminde sektörün köklü isimlerinden biri olan ve Android  4.0 işletim sistemi için Google'ın referans platform tedarikçisi olmayı başardığı konuşulan Texas Instruments, Semiaccurate sitesi tarafından ortaya atılan ve bir süredir gündemi meşgul eden iddiayı yalanlayarak, OMAP bölümünün satılık olmadığını açıkladı.
Son olarak Broadcom ve Intel'in alabileceği konuşulan hatta  olası piyasa değeri mevcut koşullar çerçevesinde 1 milyar dolar hesaplanan OMAP işlemci bölümü, OMAP4 serisi ile ARM Cortex-A9 tabanlı işlemciler sunarken, önümüzdeki yıl içerisinde çıkması beklenen Cortex-A15 tasarımını temel alan ilk işlemciler de yine TI tarafından anons edilmişti.
TI sözcüsü açıklamasında, "Durumu netliğe kavuşturmak gerekirse, bu iddiaların hiç birisi gerçeği yansıtmıyor ve TI tarafından da başlatılmadı. TI,  OMAP uygulama işlemcileri ve kablosuz bağlantı çözümlerini içeren çekirdek işine bağlılığını sürdürecektir..." dedi. Zaman ne gösterecek bilinmez ancak şu an için görünen o ki OMAP bölümü satılık değil.

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umutarslan.com 7 yıl
Biz İthal et satmıyoruz gibi olmuş :D
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Mr. Jingles 7 yıl
Anlaşılan birileri satın almak istiyorlar ki böyle bir spekülasyon yaratmışlar. Satılmıyor olması sevindirici bir gelişme. OMAP Symbian'dan MeeGo'ya, Android'den Windows Mobile'a, BlackBerry Tablet OS'a kadar rakipleri arasında en fazla mobil işletim sisteminde tercih edilen platform.
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Batuist 7 yıl
zaten çok mantıksız ve arkadaşlarn dediği gibi saçma idi... gelecek mobil arm işlemcileri elinde.. şu durumda pazarda çok aktif bir üreticisiniz ve altın yumurtlayan tavuğu kesmek isticeksiniz. aynısını daha öncede söylemiştim şimdide söylüyorum. ki öyle olmadığı orta çıktı.. ki saçma olan diğer bir unsurda şuydu madem satacaktı firma bu bölümü neden cortex a15 mimarisi için o kadar emek sarfetsin ki? adamlar mimarinin öncülerinden..
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ReDComrade 7 yıl
Baştan saçmaydı altın yumurtlayan tavuğu neden satsınlar
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darkaura 7 yıl
satmadigi iyi olmus. ondan sonra vatiyle imageon'u yok pahasina satan amd gibi basini taslara vururdu. bu gidisat surerse arm piyasasi daha cok buyuyecek
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OverClocK1ng 7 yıl
Ohh be. TI gibi güçlü ve bu pazarda kendini kanıtlamış bir şirketin böyle bir şey yapması iyi olmazdı zaten. T.I.'dan çok iyi beklentilerim ve ümitlerim var.
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gerbay 7 yıl
Siz satış ile ilgili dedikodu haberini aktardığınızda bana hiç mantıklı gelmemişti zaten;

düşünün bir kere OMAP ların içinde TI'in DSP si de bulunuyor. DSP ile ilgili bilgi/teknoloji/haklarını vermeleri çok saçma. OMAP içinden DSP yi çıkarsanız bu sefer de OMAP omaplıktan çıkıyor..

saçma bir dedikoduydu zaten..
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napolyon94 7 yıl
Eee satilik diyen kimdi ?
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Pardus Linux 7 yıl
Sevindim doğrusu piyasada ne kadar çok tedarikçi olursa o kadar iyi üstelik TI işlemciler oldukça kaliteli ürünler...
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