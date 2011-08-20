Texas Instruments: OMAP Bölümü satılık değil

ARM tabanlı işlemci üretiminde sektörün köklü isimlerinden biri olan ve Android 4.0 işletim sistemi için Google'ın referans platform tedarikçisi olmayı başardığı konuşulan Texas Instruments, Semiaccurate sitesi tarafından ortaya atılan ve bir süredir gündemi meşgul eden iddiayı yalanlayarak, OMAP bölümünün satılık olmadığını açıkladı.

Son olarak Broadcom ve Intel'in alabileceği konuşulan hatta olası piyasa değeri mevcut koşullar çerçevesinde 1 milyar dolar hesaplanan OMAP işlemci bölümü, OMAP4 serisi ile ARM Cortex-A9 tabanlı işlemciler sunarken, önümüzdeki yıl içerisinde çıkması beklenen Cortex-A15 tasarımını temel alan ilk işlemciler de yine TI tarafından anons edilmişti.

TI sözcüsü açıklamasında, "Durumu netliğe kavuşturmak gerekirse, bu iddiaların hiç birisi gerçeği yansıtmıyor ve TI tarafından da başlatılmadı. TI, OMAP uygulama işlemcileri ve kablosuz bağlantı çözümlerini içeren çekirdek işine bağlılığını sürdürecektir..." dedi. Zaman ne gösterecek bilinmez ancak şu an için görünen o ki OMAP bölümü satılık değil.