Texas Instruments'dan akıllı telefonlar ve tabletler için 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci

Windows 8'in ARM versiyonu için Qualcomm ve Nvidia ile birlikte Microsoft'un birlikte çalıştığı üç işlemci üreticisinden biri olan Texas Instruments, yeni nesil akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için hazırladığı OMAP4470 işlemcisini duyurdu. ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 tasarımını temel alan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemci aynı zamanda 266MHz'de düşük güç tüketimli Cortex-M3 çekirdeğinin çiftini ve PowerVR SGX544 entegre grafik birimini de bünyesinde barındırıyor. LG'nin üç boyutlu görüntüleme desteği sunan akıllı telefon Optimus 3D ve RIM'ın tablet bilgisayarı BlackBerry PlayBook'ta da kullanılan OMAP4430 işlemcisiyle kıyaslandığında tarayıcı performansını %80, grafik performansını ise 2.5 kat arttıran OMAP4470 işlemcisi, QXGA (2048x1536) ekran çözünürlüğüne de destek sunuyor.

Entegre bellek kontrolcüsü 466MHz LPDDR2 bellek desteği sunan işlemci, kullanılacağı telefon veya tablet bilgisayar modeline göre farklı saat hızlarına ölçeklendirilebilecek. Texas Instruments'dan yapılan açıklamaya göre 1.8GHz'de çalışabilen yeni işlemci aynı zamanda OMAP4430 ve OMAP4460 gibi var olan mevcut işlemci modelleriyle pin uyumuna sahip olacak. Geriye dönük uyumluluk desteği sayesinde örneğin BlackBerry PlayBook'un baskılı devre tasarımında çok fazla değişiklik yapmaya gerek kalmadan OMA94470 işlemcisine adapte olunabilecek. Texas Instruments'dan Remi El-Quazzane açıklamasında "OMAP4470 mümkün olan en yüksek mobil deneyimini rakipsiz bir güç-verimlilik mimarisi ile sunar." dedi. İlk örnekleri yılın ikinci yarısında hazır olacak OMAP4470 işlemcisinin kullanıldığı cihazlar ise 2012 ile birlikte pazara sunulacak.