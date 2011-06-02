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Texas Instruments'dan akıllı telefonlar ve tabletler için 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci

7 yıl
9,8b
1
12
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 8'in ARM versiyonu için Qualcomm ve Nvidia ile birlikte Microsoft'un birlikte çalıştığı üç işlemci üreticisinden biri olan Texas Instruments, yeni nesil akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için hazırladığı OMAP4470 işlemcisini duyurdu. ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 tasarımını temel alan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemci aynı zamanda 266MHz'de düşük güç tüketimli Cortex-M3 çekirdeğinin çiftini ve PowerVR SGX544 entegre grafik birimini de bünyesinde barındırıyor. LG'nin üç boyutlu görüntüleme desteği sunan akıllı telefon Optimus 3D ve RIM'ın tablet bilgisayarı BlackBerry PlayBook'ta da kullanılan OMAP4430 işlemcisiyle kıyaslandığında tarayıcı performansını %80, grafik performansını ise 2.5 kat arttıran OMAP4470 işlemcisi, QXGA (2048x1536) ekran çözünürlüğüne de destek sunuyor.

Entegre bellek kontrolcüsü 466MHz LPDDR2 bellek desteği sunan işlemci, kullanılacağı telefon veya tablet bilgisayar modeline göre farklı saat hızlarına ölçeklendirilebilecek. Texas Instruments'dan yapılan açıklamaya göre 1.8GHz'de çalışabilen yeni işlemci aynı zamanda OMAP4430 ve OMAP4460 gibi var olan mevcut işlemci modelleriyle pin uyumuna sahip olacak. Geriye dönük uyumluluk desteği sayesinde örneğin BlackBerry PlayBook'un baskılı devre tasarımında çok fazla değişiklik yapmaya gerek kalmadan OMA94470 işlemcisine adapte olunabilecek. Texas Instruments'dan Remi El-Quazzane açıklamasında "OMAP4470 mümkün olan en yüksek mobil deneyimini rakipsiz bir güç-verimlilik mimarisi ile sunar." dedi. İlk örnekleri yılın ikinci yarısında hazır olacak OMAP4470 işlemcisinin kullanıldığı cihazlar ise 2012 ile birlikte pazara sunulacak.


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MxFxOx 7 yıl
Enerji sorunu en önemli problemi olacaktır.Şimdikiler en fazla 24 açık kalabiliyor
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tahir40 7 yıl
Önemli olan 1.8Ghz işlemci yapmak değil, intel pentium4 3Ghz işlemciyi çıkaralı 7-8 yıl oluyor. Önemli olan performans/enerji. Akıllı telefonlardaki hızlı işlemci yarışının sonunda artık en hızlı telefonların pili 1 gün dayanmıyor. Eskiden pili 1 ay gidecek telefon yapmaktı amaç, şimdi ise bilgisayar gücünde telefon çıkarmak...
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Tr@mmler 7 yıl
hep işlemci hep işlemci. şu pillerden hiç haber yok. 1 günü zor çıkaran cihazlar artık eskilerde kalsın.
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müntekim 7 yıl
scrafea
hesap makinasıyla milyonları mezun etmiş mubarek bir şirkettir bana göre. haberi görünce sevindim yani.

Türkiyede değiliz galiba malum ülkemizde Casio hegemoyası mevcut, TI lar çok pahalı açıkçası:)
TI güç elektroniği uzmanı MSP430 serisinin marifetleri ortada zaten, TI isterse o işlemciyi sallantı enerjisi ile bile çalıştırır:)
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sadtneverdie 7 yıl
Nvidia yine rakiplerinden önde olacak.
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uLtRaTRim 7 yıl
Ac1DBuRN
...aynı zamanda 266MHzde düşük güç tüketimli Cortex-M3 çekirdeğinin çiftini...bu işlemciyi hangi isler icin kullancak peki?

multimedya isleri icin kullanilacak diye okudum, heralde video anlaminda soylemislerdi. video isleri ayri bir yerde hesaplanirsa, cok daha az enerji harcar.
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Ac1DBuRN 7 yıl
"...aynı zamanda 266MHz'de düşük güç tüketimli Cortex-M3 çekirdeğinin çiftini..."
bu işlemciyi hangi isler icin kullancak peki?
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lumpazivagabundus 7 yıl
hesap makinasıyla milyonları mezun etmiş mubarek bir şirkettir bana göre. haberi görünce sevindim yani.
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BarGoS 7 yıl
playbook zaten hizli. bu islemci ile yuzde 80 hiz artisini cok merak ettim. ve bataryayi nasil tuketir oda bir sorun ?
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Cidelee 7 yıl
Herhalde telefonu şarja takıp çalıştıracaz.1.8 Ghz pilmi dayanır buna
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