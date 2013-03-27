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Texas Instruments'in yeni tümleşik devresi mobil cihazlarda şarj süresini yarı yarıya azaltacak

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Texas Instruments'in yeni tümleşik devresi mobil cihazlarda şarj süresini yarı yarıya azaltacak
İlk senkronize, anahtarlamalı mod şarj çipini 2004'te piyasaya süren Texas Instruments, taşınabilir aygıtlarda şarj süresi ve şarj işlemi sırasında ortama salınan ısı hususunda ciddi ilerleme kaydetmeyi başardı. Önceki gün yayınladığı bir basın açıklamasıyla bq2419x tümleşik devre ailesini resmen duyuran Dallas merkezli teknoloji şirketi, akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar hedef alınarak geliştirilen yeni nesil modülleriyle tek hücreli Lityum iyon ve Lityum polimer pillerde yeniden şarj olma süresini diğer çözümlere kıyasla %50'ye kadar azaltabildiğini dile getirdi. I2C seri veriyollu çipin anahtarlamalı mod için optimize edilen düşük iç dirençli güç yolu, şarj edilirken yüksek verimlilik sağlayarak tüketicinin cihazını çok daha kısa sürede hazır hale getiriyor.
Yapısında ihtiva ettiği 12 miliohm'luk iç dirence sahip metal oksit alan etkili transistör (MOSFET) sayesinde cihazların pil ömründe de belirgin bir artış sağlayan bq2419x pil yönetim çipi ailesi, farklı fonksiyonlara sahip devreleri bünyesinde barındırıyor. USB host ve yüksek güçte DC adaptörlerine destek sunan donanımlar, şarj süresini yarı yarıya azaltmalarının yanı sıra şarj işlemi esnasında cihazın daha az ısınmasını mümkün kılarak taşınabilir çözümlerde sıcaklığın tüketiciyi etkilemesine meydan vermeden şarj işlemini sona erdirebiliyor. Şarj aşamasını oldukça güvenli hale getirmek için bir dizi güvenlik önlemleri alan Texas Instruments'in yeni modülleri yazılımdan bağımsız olarak cihaza bağlı pilin voltaj değerlerini tespit edip buna göre 4.5A seviyesine kadar stabil bir güç aktarımı gerçekleştiriyor. Buna benzer fonksiyonlarla aşırı yüklemenin önüne geçen çip, ayrıca endüstrideki en verimli USB OTG deneyimini de beraberinde getiriyor.
bq24190, bq24192, bq24192i, bq24193, bq24195, bq24195L ve bq24196 olmak üzere çeşitli modelleri bir araya getiren bq2419x ailesi halihazırda Texas Instruments'in yüz bini aşkın müşterisi ve sektördeki diğer firmalar tarafından satın alınabilir durumda. Mobil cihazların her yeni nesilde çok daha büyük pillerle piyasaya sürülmesi, şarj süresini tüketiciler için belirleyici bir ölçüt haline getirdi. Akıllı telefon ve tabletler için yongada sistem üretim faaliyetlerine son veren TI, bu sektörde elde ettiği tecrübeyle gün yüzüne çıkmaya başlayan sorunlara erkenden müdahale etmeyi amaçlıyor. Yıl sonuna doğru tüketicilerin beğenisine sunulacak ürünlerde yaygın bir şekilde kullanılacağı tahmin edilen 4x4mm QFN formundaki bq2419x pil yönetim modüllerini firmanın resmi mağazasından detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

http://www.prnewswire.com/news-releases/texas-instruments-45-a-li-ion-battery-chargers-deliver-faster-cooler-charging-199847591.html Yorum Yaz
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interwap 6 yıl
TI demişken OMAP 5 ne oldu?
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Bilal Akgündüz 6 yıl
DH Misafiri
Bir yere kadar elektroniğe girmeyi anlarım da bu yazı donanım habere göre olmamış. Daha mosfet yazamamışsınız. Ayrıca QFN kılıf olmasına sevinmeli miyiz üzülmeli miyiz bilemedim.TI bu yazı ile reklam yaptırdıysa ona birşey diyemem.Bugun bu yazıya denk geldim hazır yeri gelmişken paylaşayım.http://www.qualcomm.com/media/blog/2013/02/14/qualcomm-quick-charge-10-less-time-charging-more-time-doingArtık IC ler için bir karşılaştırma videosu isteriz

Hala haberlerin reklam için yazıldığını mı düşünüyorsunuz? :)
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DH Misafiri 6 yıl
Bir yere kadar elektroniğe girmeyi anlarım da bu yazı donanım habere göre olmamış. Daha mosfet yazamamışsınız. Ayrıca QFN kılıf olmasına sevinmeli miyiz üzülmeli miyiz bilemedim.
TI bu yazı ile reklam yaptırdıysa ona birşey diyemem.
Bugun bu yazıya denk geldim hazır yeri gelmişken paylaşayım. qualcomm.com/...
Artık IC ler için bir karşılaştırma videosu isteriz
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ZZ RAT 6 yıl
Sarj suresinden bahsediyor, batarya omrunden degil. Yaziyi biraz daha dikkatli okuyalim.
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Rubisco 6 yıl
Yukardaki arkadaş adaptör ve miliamperden bahsediyor bana göre, hemen öyle dememek lazım bana göre de.
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Rubisco 6 yıl
Arkadaş doğru demiş aslında, ureticiler ucuza kaçarsa ne olacak? diğer taraftan yeni cihazlarda daha verimli şarja imkan tanıyacak olması güzel.
Konuyla alakasız olarak : Omap ile mobil sektörde devam etmek yerine başka alanlara yelken açtılar. Keystone çipleri çıkalı çok zman oluyor, 4 çekirdek Cortex A15 içeriyorlar, hatta yanında çok güçlü DSP çipi olan modelleri de var. 150$ civarı da fiyatları olması lazım.
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Mr. Jingles 6 yıl Rubisco
Rubisco
Arkadaş doğru demiş aslında, ureticiler ucuza kaçarsa ne olacak? diğer taraftan yeni cihazlarda daha verimli şarja imkan tanıyacak olması güzel.
Konuyla alakasız olarak : Omap ile mobil sektörde devam etmek yerine başka alanlara yelken açtılar. Keystone çipleri çıkalı çok zman oluyor, 4 çekirdek Cortex A15 içeriyorlar, hatta yanında çok güçlü DSP çipi olan modelleri de var. 150$ civarı da fiyatları olması lazım.

Ne olacak adamların en büyük müşterisi Nokia idi. Nokia MeeGo ile devam etseydi şu an OMAP 5 işlemcili cihaz piyasada olurdu. Belki de TI bu işi bırakmayacaktı. WP8'e geçince mecburen Qualcomm çözümleri kullanmak zorunda kaldı.
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talerk 6 yıl
güya omap 5 çıkaracaklardı bide
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Mr. Jingles 6 yıl talerk
talerk
güya omap 5 çıkaracaklardı bide

OMAP 5 hazır ama kullanan yok. Herkes tutturmuş bir Qualcomm türküsü.
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WmGMD 6 yıl
Böyle bişey olursa bence üreticiler ucuza kaçmak için 2400 yerine 1200 fln kullanır şarj süresi olur nasıl olsa son kullanıcıların birçoğunun böyle şeylerden haberi bile yok :(
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Be All My Sins Remembered 6 yıl WmGMD
babacaka1234512
Böyle bişey olursa bence üreticiler ucuza kaçmak için 2400 yerine 1200 fln kullanır şarj süresi olur nasıl olsa son kullanıcıların birçoğunun böyle şeylerden haberi bile yok :(

Bugun lg orta segmente bile 2500 Mah pil koyuyorsa bu dediğin imkansız.
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