Texas Instruments'in yeni tümleşik devresi mobil cihazlarda şarj süresini yarı yarıya azaltacak

İlk senkronize, anahtarlamalı mod şarj çipini 2004'te piyasaya süren Texas Instruments, taşınabilir aygıtlarda şarj süresi ve şarj işlemi sırasında ortama salınan ısı hususunda ciddi ilerleme kaydetmeyi başardı. Önceki gün yayınladığı bir basın açıklamasıyla bq2419x tümleşik devre ailesini resmen duyuran Dallas merkezli teknoloji şirketi, akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar hedef alınarak geliştirilen yeni nesil modülleriyle tek hücreli Lityum iyon ve Lityum polimer pillerde yeniden şarj olma süresini diğer çözümlere kıyasla %50'ye kadar azaltabildiğini dile getirdi. I2C seri veriyollu çipin anahtarlamalı mod için optimize edilen düşük iç dirençli güç yolu, şarj edilirken yüksek verimlilik sağlayarak tüketicinin cihazını çok daha kısa sürede hazır hale getiriyor.

Yapısında ihtiva ettiği 12 miliohm'luk iç dirence sahip metal oksit alan etkili transistör (MOSFET) sayesinde cihazların pil ömründe de belirgin bir artış sağlayan bq2419x pil yönetim çipi ailesi, farklı fonksiyonlara sahip devreleri bünyesinde barındırıyor. USB host ve yüksek güçte DC adaptörlerine destek sunan donanımlar, şarj süresini yarı yarıya azaltmalarının yanı sıra şarj işlemi esnasında cihazın daha az ısınmasını mümkün kılarak taşınabilir çözümlerde sıcaklığın tüketiciyi etkilemesine meydan vermeden şarj işlemini sona erdirebiliyor. Şarj aşamasını oldukça güvenli hale getirmek için bir dizi güvenlik önlemleri alan Texas Instruments'in yeni modülleri yazılımdan bağımsız olarak cihaza bağlı pilin voltaj değerlerini tespit edip buna göre 4.5A seviyesine kadar stabil bir güç aktarımı gerçekleştiriyor. Buna benzer fonksiyonlarla aşırı yüklemenin önüne geçen çip, ayrıca endüstrideki en verimli USB OTG deneyimini de beraberinde getiriyor.

ndan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. bq24190, bq24192, bq24192i, bq24193, bq24195, bq24195L ve bq24196 olmak üzere çeşitli modelleri bir araya getiren bq2419x ailesi halihazırda Texas Instruments'in yüz bini aşkın müşterisi ve sektördeki diğer firmalar tarafından satın alınabilir durumda. Mobil cihazların her yeni nesilde çok daha büyük pillerle piyasaya sürülmesi, şarj süresini tüketiciler için belirleyici bir ölçüt haline getirdi. Akıllı telefon ve tabletler için yongada sistem üretim faaliyetlerine son veren TI, bu sektörde elde ettiği tecrübeyle gün yüzüne çıkmaya başlayan sorunlara erkenden müdahale etmeyi amaçlıyor. Yıl sonuna doğru tüketicilerin beğenisine sunulacak ürünlerde yaygın bir şekilde kullanılacağı tahmin edilen 4x4mm QFN formundaki bq2419x pil yönetim modüllerini firmanın resmi mağazası ndan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

http://www.prnewswire.com/news-releases/texas-instruments-45-a-li-ion-battery-chargers-deliver-faster-cooler-charging-199847591.html