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Thanko'dan bunaltıcı yaz sıcaklarına özel, ilginç bir çözüm daha: Fanlı kravat

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,6b
1
16
Zamazingo
knight
Haber Editörü
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Bilgisayarların USB bağlantısını kullanan birbirinden ilginç ürünlere imza atan Thanko, fanlı minder ve mini buzdolabının ardından karşımıza bunaltıcı yaz sıcaklarına karşı farklı bir çözümle çıktı: Fanlı kravat!
Bulunduğu iş yerinde kravat takma zorunluluğu olup gününün önemli kısmını bilgisayar başında geçirenlere özel geliştirilen kravat 480 x 95 x 24 mm boyutlarında ve 120 gram ağırlığında tasarlanmış; kravata özel bir fan entegre edilmiş.
Fan gereken gücü 135 cm uzunluğundaki USB kablosundan sağlıyor. Ayrıca fanı istediğinizde açıp kapatabildiğiniz gibi fanın hız seviyesini keyfinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Fanlı kravat 95$ fiyat etiketiyle satılmakta.

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alpa07 8 yıl
kamu da çalısan ların işine yarar
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Annalyze 8 yıl
Bunlarda benden olsun



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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séquestre 8 yıl
Bu ne yahu :) kablosu nereden çıkıyor bunun?
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LORDTEK 8 yıl
saçma bir icat
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pcyeb 8 yıl
95 $ aklıma geldikçe daha çok bunalırım,kasar...:)
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Rainbow6 8 yıl
Cok pahali amerkada montaj gerektirmeyen klima var 100 dolar klima alip koyarim odama cok daha iyi
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@Majesty 8 yıl
Adama elektrik çarptırır bunlar
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Zımparasız Pinokyo 8 yıl Rainbow6
Rainbow6
Cok pahali amerkada montaj gerektirmeyen klima var 100 dolar klima alip koyarim odama cok daha iyi

Türkiyede de var. Arçelikte
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blank42 8 yıl
http://www.donanimhaber.com/diger/haberler/thanko'dan-uc-fanli-klavye;-yaz-sicaklarindan-bunalananlara.htm
Bu yazının ilk yorumu 2008'de yapılmış
"Artık popomuza bile fan takacak bunlar yakında "

Ve 3 yıl sonra

donanimhaber.com/...

Hepsi aynı firma
1 Yanıt Yanıtla
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Klasör.:X:. 8 yıl blank42
blank42
http://www.donanimhaber.com/diger/haberler/thanko'dan-uc-fanli-klavye;-yaz-sicaklarindan-bunalananlara.htm
Bu yazının ilk yorumu 2008'de yapılmış
"Artık popomuza bile fan takacak bunlar yakında "

Ve 3 yıl sonra

donanimhaber.com/...

Hepsi aynı firma



Güzel tespit gerçekten.O zman yorumlarımızı okuyor bunlar


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FightForBeer 8 yıl
buna 95$ verdikten sonra adamı serinletmezki bu.
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-RüzgarGibiGeçti- 8 yıl
aynı haberi bin defa görmekten sıkıldım
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blank42 8 yıl
Fanlı minder konusunda bu linki ben atmıştım komisyonumu isterim
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Volkanbaba 8 yıl
Ebayda görmüştüm geçen
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