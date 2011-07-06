Thanko'dan bunaltıcı yaz sıcaklarına özel, ilginç bir çözüm daha: Fanlı kravat

Bilgisayarların USB bağlantısını kullanan birbirinden ilginç ürünlere imza atan Thanko, fanlı minder ve mini buzdolabının ardından karşımıza bunaltıcı yaz sıcaklarına karşı farklı bir çözümle çıktı: Fanlı kravat!

Bulunduğu iş yerinde kravat takma zorunluluğu olup gününün önemli kısmını bilgisayar başında geçirenlere özel geliştirilen kravat 480 x 95 x 24 mm boyutlarında ve 120 gram ağırlığında tasarlanmış; kravata özel bir fan entegre edilmiş.

Fan gereken gücü 135 cm uzunluğundaki USB kablosundan sağlıyor. Ayrıca fanı istediğinizde açıp kapatabildiğiniz gibi fanın hız seviyesini keyfinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Fanlı kravat 95$ fiyat etiketiyle satılmakta.