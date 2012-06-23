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The Amazing Spider-Man için yeni bir oynanış videosu yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Gameloft tarafından mobil platformlar için geliştirilen 'The Amazing Spider-Man' için yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Yeni oynanış videosunda, örümcek adam binalar arasında gezinirken bina camlarındaki anlık yansımalar ve karakter animasyonları oldukça başarılı görünüyor. Kahramanımız otomobilin arkasında kayak yaparken gördüğümüz çevre detaylarının, yüksek binalardaki kadar başarılı olmadığı göze çarpıyor, ancak örümcek adamın genelde binalar arasında ilerleyeceği düşünülürse bu durum çok can sıkıcı bir hal almayacaktır.  Örümcek adamın mücadele anlarında oldukça farklı saldırı şekilleri kullanması etkileyici, ancak düşmanların aynı tarz görünüme sahip olmaları hoş bir ayrıntı değil. Ayrıca oyunun yetenek sistemi bir hayli geniş tutulmuş durumda ve bu gerçekten heyecan verici.

28 Haziranda Appstore ve Google Play'de yerini alması beklenen The Amazing Spider-Man'in bir süper kahraman oyunu olarak ne kadar kaliteli bir iş ortaya koyacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.



http://www.slidetoplay.com/story/new-trailer-released-for-the-amazing-spider-man Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bukalemun 7 yıl
SE için ayrı , İOS + ANDROİD için ayrı çıkıyor gibi aktarmış..... ÇILGIN örümcek
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caglet 7 yıl
oynanis cok basit duruyor, diger oyunun birebir aynisi.. eminim sadece menuye Amazing yazmislardir,baska hic bir degisiklik goremedim
1 Yanıt Yanıtla +1
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Barthemana 7 yıl caglet
caglet

oynanis cok basit duruyor, diger oyunun birebir aynisi.. eminim sadece menuye Amazing yazmislardir,baska hic bir degisiklik goremedim

Aynen öyle.Dövüşme tarzında hiçbir değişiklik sadece grafikler biraz geliştirilmiş.Menüyü felan değiştirmişler o kadar.
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Nerevarine 7 yıl
Bence çok güzel grafikler falan hoşuma gitti.
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