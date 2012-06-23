



Gameloft tarafından mobil platformlar için geliştirilen 'The Amazing Spider-Man' için yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

28 Haziranda Appstore ve Google Play'de yerini alması beklenen The Amazing Spider-Man'in bir süper kahraman oyunu olarak ne kadar kaliteli bir iş ortaya koyacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.







http://www.slidetoplay.com/story/new-trailer-released-for-the-amazing-spider-man

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Yeni oynanış videosunda, örümcek adam binalar arasında gezinirken bina camlarındaki anlık yansımalar ve karakter animasyonları oldukça başarılı görünüyor. Kahramanımız otomobilin arkasında kayak yaparken gördüğümüz çevre detaylarının, yüksek binalardaki kadar başarılı olmadığı göze çarpıyor, ancak örümcek adamın genelde binalar arasında ilerleyeceği düşünülürse bu durum çok can sıkıcı bir hal almayacaktır. Örümcek adamın mücadele anlarında oldukça farklı saldırı şekilleri kullanması etkileyici, ancak düşmanların aynı tarz görünüme sahip olmaları hoş bir ayrıntı değil. Ayrıca oyunun yetenek sistemi bir hayli geniş tutulmuş durumda ve bu gerçekten heyecan verici.