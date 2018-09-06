Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

The Beatles'ın basgitaristi Paul McCartney, Youtube konseri verecek

İngiliz müzik grubu The Beatles'ın dört üyesinden birisi olan İngiliz basgitarist, söz yazarı/besteci ve multi-enstrümantalist Paul McCartney, 7 Eylül'de bir YouTube konseri düzenleyecek.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
1,1b
1
1
sosyal medya
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
1942 doğumlu ve ilerleyen yaşına rağmen teknolojiyi benimsemede oldukça başarılı olan ikonik müzisyen Paul McCartney, Youtube üzerinden canlı bir konser yapacağının duyurusunu yaptı. 

Konser 7 Eylül'de Youtube üzerinden izlenecek 

Beatles ve Wings günlerinden nostaljik melodiler ve 2013 yılında çıkarttığı New isimli albümden şarkılar çalınacak, ancak konserin odak noktası Paul McCartney'in yeni albümü Egypt Station olacak.
Bu ilk Youtube konseri değil, daha önce de benzer şekilde  Youtube'dan konser yayını yapıldığını şahit olmuştuk. Ayrıca bu tarz girişimler eğlence sektörünün ne kadar değiştiğinin bire bir kanıtı, özellikle de telif konusunda çok katı olan efsanevi müzik grubu The Beatles düşünüldüğünde.
Türkiye'de 8 Eylül saat 3.30'da izlemek mümkün olacak. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1QGxFpSb6Sc Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
10ff 8 ay
Gecenin 3 'ü oluyor heralde. Niye gecenin köründe bu ihtiyarı izleyim ki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Google Arts&Culture’ın “Art Selfie” özelliği Türkiye’ye geldi 8 ay Netflix, Narcos'un dördüncü sezonunun ne zaman başlayacağını açıkladı 8 ay Nokia'nın beş kameralı akıllı telefonuna ait en net görüntü yayınlandı 8 ay Youtube'un karanlık mod özelliği nihayet Android'e de geldi 8 ay P30 Play Motorola resmi sitesinde listelendi 8 ay Marvel's Spider-Man Video İnceleme 8 ay Türkiye’deki drone sayısı açıklandı 8 ay Samsung Galaxy S10 modellerinin hepsi 5G'yi desteklemeyecek 8 ay Huawei ve Honor'un performans hilesinde önemli gelişmeler 8 ay Jaguar Land Rover'ın yeni pil tedarikçisi Samsung SDI oldu 8 ay Kripto para piyasası yine düşüş trendinde 8 ay Bilim adamları rüyaları izlemeye çok yakın 8 ay Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch Türkiye'de! Galaxy Watch fiyatı: 8 ay Yabancı markalara meydan okuyan en iyi yerli telefonlar 8 ay Facebook'tan bir milyar dolarlık veri merkezi 8 ay Apple Watch Series 4'ün ekran çözünürlüğü ortaya çıktı 8 ay Yapay zeka, drone yarışında insanlarla yarışacak 8 ay Renault: Kurdaki dalgalanma Türkiye'ye yönelik planlarımızı değiştirmedi 8 ay Samsung'un katlanabilir telefonunda, 7.3 ve 4.6 inçlik çift OLED ekran olacak 8 ay Apple'dan 6.5 inç OLED ekranlı iPhone Xs Max geliyor 8 ay GÖRÜNTÜLENEN The Beatles'ın basgitaristi Paul McCartney, Youtube konseri verecek Sonraki Toyota, yangın ihtimaline karşı hibrit araçlarını geri çağırıyor 8 ay Yerli helikopter ilk uçuşunu yaptı 8 ay House of Cards dizisinin son sezonundan ilk video geldi 8 ay Microsoft, Huawei Kirin yonga setlerine göz kırpıyor 8 ay Evernote önemli yöneticilerini kaybetti 8 ay Honor Band 4 duyuruldu 8 ay Uluslarası Uzay İstasyonu'nda bulunan delik sabotaj olabilir mi? 8 ay Huawei ve Honor telefonlar performans hilesi yapıyor 8 ay Volvo'dan havayolu şirketlerine rakip otonom araç: 360c 8 ay F-35 üretimine Türk şirketlerden 700 milyon dolarlık katkı 8 ay Japonya, 'uzay asansörü' testlerine başlıyor 8 ay Çift çekirdekli, geniş menzilli "Xiaomi Mi Router 4 incelemesi" 8 ay Kendi kendini yönetebilen ambulans drone tasarımı, yaratıcısına 20 bin Dolar kazandırdı 8 ay Canon sonunda EOS R tam kare aynasız fotoğraf makinesini tanıttı 8 ay Xiaomi, Mi 8 Youth ve Mi 8 Screen Fingerprint Edition ile geri dönüyor 8 ay BlackBerry, Facebook'u sesli mesajlaşma teknolojisini çalmakla suçluyor 8 ay Nokia'nın beş kameralı akıllı telefonunun ilk görüntüsü sızdı 8 ay AMD Athlon geri dönüyor 8 ay Yeni Kia Sportage'ın Türkiye'ye gelişi ekonomik nedenler yüzünden ertelendi 8 ay Google Haritalar uygulamasının iOS versiyonu güncelleme aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim