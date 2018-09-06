The Beatles'ın basgitaristi Paul McCartney, Youtube konseri verecek

1942 doğumlu ve ilerleyen yaşına rağmen teknolojiyi benimsemede oldukça başarılı olan ikonik müzisyen Paul McCartney, Youtube üzerinden canlı bir konser yapacağının duyurusunu yaptı.

Konser 7 Eylül'de Youtube üzerinden izlenecek

Beatles ve Wings günlerinden nostaljik melodiler ve 2013 yılında çıkarttığı New isimli albümden şarkılar çalınacak, ancak konserin odak noktası Paul McCartney'in yeni albümü Egypt Station olacak.

Bu ilk Youtube konseri değil, daha önce de benzer şekilde Youtube'dan konser yayını yapıldığını şahit olmuştuk. Ayrıca bu tarz girişimler eğlence sektörünün ne kadar değiştiğinin bire bir kanıtı, özellikle de telif konusunda çok katı olan efsanevi müzik grubu The Beatles düşünüldüğünde.

Türkiye'de 8 Eylül saat 3.30'da izlemek mümkün olacak.

https://www.youtube.com/watch?v=1QGxFpSb6Sc