The Darkness 2 kısa bir süreliğine ücretsiz

Son dönemde dijital oyun dağıtım platformlarının sıkça ücretsiz oyun kampanyalarına şahit oluyoruz. Bu dağıtıcılardan Humble Bundle bu konuda oldukça iddialı. Firmanın son sunduğu oyun The Darkness 2 oldu.
2012 yılında piyasaya sürülen birinci şahıs nişancı oyunu The Darkness 2 çıktığı dönemde gerek atmosferiyle gerekse de hikayesiyle oldukça başarılı bulunmuştu. Oyunu Humble Bundle üzerinden ücretsiz edinip Steam hesabınıza eklediğinizde ömür boyu erişim hakkınız oluyor. Oyunu elde etmek için yaklaşık 1 günlük süreniz var.
Minimum Sistem Gereksinimleri
- Windows XP/Vista/7
- İşlemci: Intel Core 2 @ 2GHz / AMD Athlon 64 X2 4200+
- RAM: 1.5GB RAM
- Hard disk boşluğu: 10GB
- Ekran kartı: 256MB Nvidia GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
- Windows XP/Vista/7
- İşlemci: 2.4 GHz quad-core işlemci
- RAM: 2GB RAM
- Hard disk boş alan: 10GB
- Ekran kartı: 512+MB Nvidia GeForce 9800 GTX
- Ses: DirectX compatible
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