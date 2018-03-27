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The Darkness 2 kısa bir süreliğine ücretsiz

Dijital dağıtım platformları ücretsiz oyun sunmaya devam ediyor. Ücretsiz olarak edinebileceğiniz son oyun ise Ther Darkness 2 oldu. Bağlantıyı haberimizde bulabilirsiniz.