Ubisoft: Yapay zekâ oyun geliştirmede yeni kapılar aralayacak

Yapay zekâ teknolojilerinin kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı alanlardan birisi de video oyunları. Bugüne kadar oyun içi karakterleri çok daha akıllı hale getiren yapay zekâ çalışmaları görmüştük ancak konu çok daha ileri bir noktaya gidiyor. Artık oyun geliştirme aşamalarında yapay zekâ teknolojileri de katkı yapacak.

Yapay zekâ ve insan unsuru

Ubisoft ürün ve hizmet şefi Yves Jacquier, oyun geliştirme aşamasında yapay zekâ teknolojilerinin ne tür katkısı olduğunu araştırmak için Strategic Innovation Lab bölümünün yoğun bir şekilde çalıştığını belirtiyor.

Ubisoft yapay zekâ teknolojilerini daha çok tekrar eden monoton animasyonlar oluşturmak ve ortamları simülasyon üzerinde test etmek için kullanıyor. Ayrıca bir hedefe ulaşma konusunda da geliştiriciye katkı yapıyor. Böylece daha hızlı ve daha yaratıcı oyun geliştirme aşamaları mümkün oluyor.

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Jacquier gelecekte yapay zekâ teknolojilerinin katkısı ile geliştiricilerin daha yenilikçi ve daha yaratıcı fikirler ortaya çıkarabileceklerini, oyun sektörünün bu sayede kendisini çok daha ileriye götürebileceğini düşünüyor.

Bununla birlikte Jacquier kesinlikle insan unsurunu ayrı bir yere koymuyor ve yapay zekâ teknolojilerinin tek başına bir oyun ortaya koyacağına inanmıyor. Jacquier, yaratıcılık konusunda asıl görevin insanda olduğunu vurguluyor.