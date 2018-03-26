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Ubisoft: Yapay zekâ oyun geliştirmede yeni kapılar aralayacak

Video oyunları geliştirirken yapay zekâ teknolojileri önemli katkılar yapmaya başlayacak. Artık simülasyon testleri ve tekrar eden animasyonlar yapay zekaya emanet
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zekâ teknolojilerinin kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı alanlardan birisi de video oyunları. Bugüne kadar oyun içi karakterleri çok daha akıllı hale getiren yapay zekâ çalışmaları görmüştük ancak konu çok daha ileri bir noktaya gidiyor. Artık oyun geliştirme aşamalarında yapay zekâ teknolojileri de katkı yapacak.

Yapay zekâ ve insan unsuru

Ubisoft ürün ve hizmet şefi Yves Jacquier, oyun geliştirme aşamasında yapay zekâ teknolojilerinin ne tür katkısı olduğunu araştırmak için Strategic Innovation Lab bölümünün yoğun bir şekilde çalıştığını belirtiyor.

Ubisoft yapay zekâ teknolojilerini daha çok tekrar eden monoton animasyonlar oluşturmak ve ortamları simülasyon üzerinde test etmek için kullanıyor. Ayrıca bir hedefe ulaşma konusunda da geliştiriciye katkı yapıyor. Böylece daha hızlı ve daha yaratıcı oyun geliştirme aşamaları mümkün oluyor.

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Jacquier gelecekte yapay zekâ teknolojilerinin katkısı ile geliştiricilerin daha yenilikçi ve daha yaratıcı fikirler ortaya çıkarabileceklerini, oyun sektörünün bu sayede kendisini çok daha ileriye götürebileceğini düşünüyor.

Bununla birlikte Jacquier kesinlikle insan unsurunu ayrı bir yere koymuyor ve yapay zekâ teknolojilerinin tek başına bir oyun ortaya koyacağına inanmıyor. Jacquier, yaratıcılık konusunda asıl görevin insanda olduğunu vurguluyor.

 

https://www.tweaktown.com/news/61320/ubisoft-ai-tech-give-devs-more-creative-power/index.html Yorum Yaz
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SigSauer6 1 yıl en beğenilen
Sizin senaristlerden daha iyi iş yapar.
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denizbay1 1 yıl
Kaç bin kişiyi işten kovacaksınız?
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tobepeople 1 yıl
Oyunlardaki yüzleri ve kişilerin hareketlerini yapay zeka ile geliştirseler ve hepsi farklı olsa gözle fark edilebilir yerlerdeki bize yeter de artar bile.(Aslında yatılar diye biliyorum ancak henüz oyunlarda göremedik ,sanırım!)
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sosisvesalam 1 yıl
eski otunlarda daha iyi yapay zeka vardı
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SigSauer6 1 yıl en beğenilen
Sizin senaristlerden daha iyi iş yapar.
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