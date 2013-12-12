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The Room, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz

5 yıl
306
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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The Room, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz
The Room 2'yi bugün itibariyle iPad kullanıcılarının beğenisine sunan Fireproof Games, ilk oyunu ücretsiz olarak sunmaya başladı. Kısa bir süre için geçerli olacak olan bu indirim ilk oyunu deneme fırsatı bulamamış iPad kullanıcıları için oldukça önemli bir fırsat.

Üç boyutlu kaliteli grafikleri ve sıra dışı bulmacaları ile etkileyici bir deneyim sunan The Room, türü seven oyuncuların kesinlikle denemesi gereken yapımlar arasında yer alıyor. iPad 2 ve üzeri donanıma sahip iPad'lerde çalışan yapım, iOS 5 veya üzeri iOS sürümlerinde ihtiyaç duyuyor.

Geçtiğimiz yılın en iyi mobil oyunları arasında yer alan The Room'a kısa bir süreliğine ücretsiz olarak aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerin erişebilirsiniz. Bu arada yapımın normalde 3.59 TL'den satıldığını da hatırlatalım.


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