The Sims 4'e yeni genişleme paketi geliyor: Kediler ve Köpekler

Hayranları tarafından büyük bir merakla beklenen The Sims 4 genişleme paketlerine bir yenisi daha ekleniyor! Electronic Arts önümüzdeki Kasım ayında oyunun "Kediler ve Köpekler" (Cats & Dogs) adındaki genişleme paketini piyasaya sürmeye hazırlandıklarını açıkladı.

Bu genişleme paketinde oyuncular, onlarca kedi/köpek ırkı arasından diledikleri gibi bir evcil hayvan oluşturabilecekler. Kıyafet ve aksesuarlar ile süsleyebilecekleri bu hayvanlara insanlarda olduğu gibi kişilik özellikleri atayabilmeleri de mümkün olacak.

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Genişleme paketi, oyunseverlerin kendi veteriner kliniklerini kurarak hayallerini gerçekleştirmelerine de olanak sağlıyor. Çeşitli hastalıklara yakalanmış hayvan dostlarımızı tedavi ederek, bunun verdiği mutluluğu sanal da olsa yaşayabileceğiz.

PC versiyonu 10 Kasım'da piyasaya çıkacak olan The Sims 4 Kediler ve Köpekler genişleme paketi, özellikle hayvanseverler tarafından oldukça ilgiyle karşılanacağa benziyor. PS4 ve Xbox One versiyonlarının çıkış tarihi ise 17 Kasım.