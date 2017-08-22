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The Sims 4'e yeni genişleme paketi geliyor: Kediler ve Köpekler

Dünyanın en çok oynanan yaşam simülasyonu oyunu The Sims 4 önümüzdeki Kasım ayında yepyeni bir genişleme paketi ile karşımıza çıkacak. Oyuna evcil hayvanlar ekleniyor...
1 yıl
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1
8
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Hayranları tarafından büyük bir merakla beklenen The Sims 4 genişleme paketlerine bir yenisi daha ekleniyor! Electronic Arts önümüzdeki Kasım ayında oyunun "Kediler ve Köpekler" (Cats & Dogs) adındaki genişleme paketini piyasaya sürmeye hazırlandıklarını açıkladı.
Bu genişleme paketinde oyuncular, onlarca kedi/köpek ırkı arasından diledikleri gibi bir evcil hayvan oluşturabilecekler. Kıyafet ve aksesuarlar ile süsleyebilecekleri bu hayvanlara insanlarda olduğu gibi kişilik özellikleri atayabilmeleri de mümkün olacak.
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Genişleme paketi, oyunseverlerin kendi veteriner kliniklerini kurarak hayallerini gerçekleştirmelerine de olanak sağlıyor. Çeşitli hastalıklara yakalanmış hayvan dostlarımızı tedavi ederek, bunun verdiği mutluluğu sanal da olsa yaşayabileceğiz.
PC versiyonu 10 Kasım'da piyasaya çıkacak olan The Sims 4 Kediler ve Köpekler genişleme paketi, özellikle hayvanseverler tarafından oldukça ilgiyle karşılanacağa benziyor. PS4 ve Xbox One versiyonlarının çıkış tarihi ise 17 Kasım.

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DH Misafiri 1 yıl
bence cok iyiolmus oyun zaten ögreticiydi bide hayvan sevgisini ögretecek.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Evet canlısını besliyorum. O bile yoruyor bir de sanalı ile uğraşamam
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BekirHan 1 yıl
Ek Paket olayının ekmeğini en çok yiyen oyunlardan biridir belkide. Ne sattılar be. Sims 3 zamanı zor paketi zırt paketi yok efendim üniversite paketi derken o zamanki kız arkadaşım yüzünden olmadık paralar harcatmıştı menem oyu bana...
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jem991 1 yıl BekirHan
kendi origin hesabına steam hesabına alıp aile paylaşımı filan yapaydın bari en azından sende kalırdı sonra :D
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